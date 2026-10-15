16

Первые обладатели шеи почти не могли вертеть головой

❋ 4.3

Появление шеи считают одним из важных шагов на пути позвоночных из воды на сушу. Однако новое исследование показало, что первые ее обладатели почти не могли двигать головой независимо от туловища.

Биология
# кости
# рыбы
# сухопутные животные
# хордовые
# шея
Модель Акантостега в Государственном музее естествознания Штутгарта
Модель Акантостега в Государственном музее естествознания Штутгарта / © Günter Bechly

Появление шеи стало важным изменением на пути от рыб к наземным позвоночным. Голова отделилась от плечевого пояса и получила возможность двигаться независимо от туловища. Долгое время считалось, что именно свобода движений помогала древним животным осваивать мелководье и сушу, позволяя менять положение головы при поиске и захвате пищи.

Одним из главных примеров стал тиктаалик — ископаемая рыба, сочетавшая рыбьи признаки с особенностями будущих четвероногих. Ученые описали его еще в 2006 году и назвали подвижную шею одной из отличительных черт наряду с устройством плавников, напоминавших конечности.

Тиктаалик еще сохранял чешую и плавниковые лучи, а его нижняя челюсть и небо напоминали более примитивных рыб, поэтому речь шла о промежуточном сочетании признаков. Изучение таких форм важно для понимания порядка изменений. Речь идет о процессе, когда конечности, шея и способы опоры на дно необязательно возникали одновременно и сразу выполняли те функции, которые знакомы нам по современным животным.

Теперь ученые из США и Канады предложили оценить подвижность древней шеи с помощью механических испытаний современных осетров, а затем переносить измеренные свойства тканей в модели ископаемых животных. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.

Выбор осетров объясняется тем, что позвоночник ранних четвероногих сохранял хорду — длинный упругий стержень внутри тела. При этом отдельные костные и хрящевые элементы располагались вокруг нее, поэтому такой позвоночник работал иначе, чем цепочка позвонков с суставами.

У осетров хорда именно в таком виде тоже присутствует, хотя они не близкие родственники первых четвероногих. Исследователи препарировали позвоночные структуры 10 годовалых рыб и на испытательной машине измеряли сопротивление боковому изгибу, разгибанию и скручиванию, проверяя как позвоночный столб, так и выделенную хорду.

Полученные характеристики объединили с размерами и формой скелета шести ископаемых животных, включая тиктаалика, акантостегу, грирерпетона и ватчерию. При расчетах учитывали также пространство для мышц. Ученые оценивали, какую силу те могли развивать и хватило бы ее, чтобы согнуть шею на определенный угол.

Оказалось, что у тиктаалика возможное боковое отклонение головы составляло примерно пять градусов, а у акантостеги, грирерпетона и тримерорахиса — менее трех градусов. Подъем головы у большинства рассмотренных форм тоже был небольшим, а скручивание шеи вокруг продольной оси оказалось практически недоступным.

Исключением стала ватчерия: модель допустила боковое отклонение примерно на 32 градуса и подъем головы на 12 градусов благодаря значительно более длинной шее. Однако такие расчеты могут иметь погрешность, поскольку свойства тканей животных восстановлены через современный аналог, а кожа, мышцы и другие окружающие структуры могли дополнительно ограничивать гибкость.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Андрей Серегин
Андрей Серегин
199 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Биология
# кости
# рыбы
# сухопутные животные
# хордовые
# шея
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Природоподобная технология в сельском хозяйстве: аквапоника
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Итатиба в Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Окт
900
Что такое средневековая музыка, когда она была и какой может быть
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
Лекция
17 Окт
600
Аутопсия: как тело рассказывает правду
ВСмысле
Онлайн
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Когда ошибка невозможна: медицина стартов и посадок космических экипажей
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Зачем космонавты выходят в открытый космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Открытия, навредившие медицине
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Животные на небе и земле
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые объяснили талант к языкам

    15 октября, 14:15

  2. У детей за годы до диагноза «рак» обнаружили антитела к белкам восстановления ДНК

    15 октября, 14:03

  3. Первые обладатели шеи почти не могли вертеть головой

    15 октября, 13:47

  4. Астрономы впервые нашли зеленую звезду

    15 октября, 13:10
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Black Reader
8 минут назад
От, цэ брэхня! Нэнька завсегхда першая у цэлому свiте!

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Lexx Iwers
17 минут назад
Непонятно зачем делать человекоподобные роботы для переноса крупного груза, строение тела не позволяет переносить грузы больше своего веса,

Китай представил четырехметрового человекоподобного робота с грузоподъемностью более 500 килограммов

Петр Краснов
2 часа назад
А мы всё на наследии СССР топчемся

Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией

Никита Сеножинский
3 часа назад
Артем, просто потому, что долги у сша не перед мвф.

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Артем Волков
3 часа назад
США на каком месте? Просто почему-то в списке не нашел😂😂😂

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Aitneics Secniv
3 часа назад
Сергей, да, точно, ещё Ливия, Кувейт, Ирак, Югославия, Венесуэла, Корея не обращались в своё время.

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Aitneics Secniv
3 часа назад
Так это же американские студенты. В половине американских комедий, люди ради прикола трут чужой зубной щеткой себе анус. Вряд ли сценаристы

На половине зубных щеток обнаружили фекальные бактерии

Sergei Romanov
3 часа назад
Мне кажется, детям интереснее, когда после чтения можно обсудить героев или придумать своё продолжение. Иногда включаем аудиосказки, например

Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

Александр Березин
3 часа назад
Константин, 55% у КНР, 13% у нас: https://www.worldpowermonitor.com/countries/china/coal/

Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией

Александр Березин
4 часа назад
Rinat, да тут и ставить нечего: именно так все и будет, испытания же нужны, не людей же сразу сажать, как американцы на шаттлах сделали. Вопрос в другом:

Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека

Сергей Механик
6 часов назад
Однако, не смотря на свои внутренние трудности и проблемы, не все страны и обращаются в МВФ. Как, например, Иран, Афганистан и т. п..

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Rinat Bag
10 часов назад
Александр, моё мнение, что первая посадка(ки) на Марс будет беспилотной и что на борту будет оптимус, который попробует что-то сделать в автономное

Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека

Константин Гордецкий
11 часов назад
Elusive, именно что по слухам. Угольная энергетика в Китае составляет почти 50%, в РФ менее 15%. В СССР, под конец существования, подобная система передача

Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией

Лариса Кузнецова
12 часов назад
Александр, спасибо большое за ответ и ссылки! ❤❤❤

В чем неправ Трилон Маск: деревья не спасут планету от глобального потепления

Vladimir Lukianov
13 часов назад
Дмитрий, вряд ли Исаия что-нибудь знал о законе гравитации. До Ньютона ещё было более 2000 лет. Он выразил общий принцип, которому учёный мир не может

Новая модель темной энергии предсказала конец ускоренного расширения Вселенной

Валерий Зарубин
17 часов назад
А Северная Корея никому не поставляет?

Инфографика: география поставок крупнейших экспортеров оружия

Эша Роша
18 часов назад
Почему статью выложили от лица ненастоящего человека

Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией

Mikhail Lukashev
18 часов назад
Михаил, самое длительное пребывание на МКС - 373 суток. Вообще без гравитации. И вообще за 300 суток их куча было. Не вернулись на Землю? Перестали быть

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Михаил Николаев
18 часов назад
У Марса есть один маленький, но очень большой минус - слабая гравитация. После длительного пребывания, что на Марсе, что на Луне, люди не смогут

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Andrew Bolshakov
20 часов назад
Алексей, негоже. Вот если сделать пивас по древнему рецепту да попробовать, так это да. - Что за пиво-то такое, из проса что ли? - Вот именно. По

Найденная в гробнице бронзовая бутылка раскрыла рецепт древнекитайского пива

Самые обсуждаемые