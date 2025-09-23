  • Добавить в закладки
23 сентября, 08:42
Юлия Трепалина
6

Сладкое помогло обмануть вкусовые рецепторы и притупило отвращение к пересоленному

❋ 4.5

Сочетание сладкого с соленым снижает чувствительность вкусовых рецепторов к избытку соли, что может повышать опасность чрезмерного потребления хлорида натрия. Это показал проведенный в Японии эксперимент с участием здоровых людей и пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). Для последних ограничение соли жизненно необходимо, чтобы держать под контролем артериальное давление и не допускать задержку жидкости в организме.

Медицина
# вкус
# здоровое питание
# поваренная соль
# сладкое
# соленость
# хлорид натрия
соль и сахар
Соль (слева) и сахар (справа) под микроскопом / © Oleg Panichev, Wikimedia Commons

Вред излишка соли в рационе, точнее — натрия в ее составе, хорошо известен. Употребление большого количества соли повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и деменции, может негативно сказываться на костях и работе почек. Ученые даже призвали снабжать упаковки с солью предостережениями по аналогии с надписями на пачках с сигаретами.

Врачи из Медицинского университета префектуры Киото (Япония) в сотрудничестве с японским производителем специй House Foods недавно выяснили, что у пациентов с хронической болезнью почек может нарушаться восприятие соленого вкуса. У многих отвращение к высоким концентрациям NaCl полностью отсутствовало.

Медики продолжили изыскания в новой работе. Теперь ученые проверили гипотезу о том, что в сочетании со сладким вкусом негативная реакция на избыток соли может притупляться. Наряду с 66 пациентами с ХБП, проходившими лечение в больнице при вузе, к эксперименту привлекли группу из 100 здоровых добровольцев — студентов и сотрудников университета. Статья об исследовании вышла в журнале Scientific Reports.

Испытуемым в обеих группах давали держать на языке полоски фильтровальной бумаги, на которые наносили раствор NaCl разной концентрации, а также его комбинации с раствором сахарозы. По той же схеме ученые тестировали восприятие кислого и горького вкусов — их получили с помощью растворов винной кислоты и гидрохлорида хинина. Порогом отвращения считали наименьшую выраженность вкуса, которая казалась неприятной.

С ростом концентрации веществ неприятие всех вкусов усиливалось. В случае с раствором хлорида натрия порог отвращения составлял 5%. Для сравнения, соленость морской воды колеблется в районе 3,5%. Тем не менее в эксперименте 44% здоровых участников и почти 80% испытуемых с ХБП не чувствовали отвращения к раствору NaCl с концентрацией 20%.

Когда на тестовые полоски с солью добавляли сладость, процент тех, кто не переносил вкус, падал. Среди здоровых добровольцев в тестах с концентрацией NaCl в 5% и 10% доля таких людей снизилась с 32% и 45% до 17% и 25%. В комбинации с сахарозой 20%-ную соленость переносили не 44%, а 52% участников.

У пациентов с ХБП, чаще имеющих притупленное вкусовое восприятие, эффект оказался еще сильнее. В опытах с концентрацией NaCl в 10% и 20% доля неприятия после добавления сладкого раствора упала до 3% и 7,6% с изначальных 15,2% и 21,2%.

Сладкий вкус немного ослаблял отвращение добровольцев к кислому, но против раствора хинина он оказался бессилен: переносимость горького вкуса в обеих группах с его добавлением не улучшилась.

Таким образом, версия исследователей о том, что сладкое может притуплять неприятие пересоленного, подтвердилась. Употребляя продукты, сочетающие сладкий и соленый вкусы, люди могут невольно съедать слишком много соли, поэтому с такой пищей нужно быть осторожными. Людям, которым нужно ограничить потребление соли, следует не только снизить ее содержание в рационе, но и стараться избегать слишком сладкой пищи, приглушающей соленый вкус, предупредили врачи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
