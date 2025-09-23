Найден способ предсказать эффективность вакцин на раннем этапе

Ученые Центра синтетических биотехнологий Первого МГМУ имени И.М. Сеченова приступили к созданию новой технологии, которая позволит с высокой точностью оценивать интенсивность и длительность клеточного иммунитета, формируемого после вакцинации, в том числе современными мРНК-препаратами. Эта разработка ускорит и удешевит создание новых вакцин, позволяя на ранних этапах отбирать самые эффективные кандидаты.

Сегодня мРНК-вакцины считаются одним из самых перспективных направлений в медицине. Их разрабатывают не только для профилактики инфекционных заболеваний, но и для создания терапевтических вакцин против онкологических и редких генетических заболеваний.

Высокая эффективность мРНК-вакцин заключается в формировании мощного клеточного иммунитета. После попадания мРНК в клетку в ней синтезируется белок, который затем расщепляется на короткие пептиды. Эти пептиды, как опознавательные значки, выводятся на поверхность клетки с помощью MHC-I комплексов. Именно их распознают так называемые Т-киллеры (CD8+ Т-лимфоциты) — специальные иммунные клетки, способные находить и уничтожать инфицированную или опухолевую клетку. Обучение и запуск Т-киллеров — цель вакцинации для создания долгосрочной защиты. Однако до сих пор оценка этого сложного процесса остается очень сложной и трудоемкой задачей. Новый проект ученых Сеченовского Университета направлен на ее решение.

«Ожидаемый эффект от применения мРНК-вакцины — стимуляция длительного клеточного иммунного ответа, — объяснил руководитель Центра синтетических биотехнологий Первого МГМУ Василий Степаненко. — Наша разработка нужна для оценки этого процесса. Она позволит тестировать эффективность экспериментальных вакцин-кандидатов в лабораторных условиях и не тратить время и ресурсы на длительные клинические испытания неперспективных вариантов».

Суть проекта ученых Сеченовского Университета заключается в создании усовершенствованной технологии получения рекомбинантных белковых комплексов, содержащих вакцинные пептиды – неоантигены, те самые «опознавательные значки», которые появляются на поверхности клеток после введения вакцины. Эти комплексы смогут эффективнее находить специфичные к ним Т-клеточные рецепторы (TCR) на поверхности CD8+ Т-лимфоцитов. Использование усовершенствованной технологии даст ученым возможность точно подсчитать количество активированных иммунных клеток в образцах крови пациентов или экспериментальных животных, прошедших вакцинацию, а также оценить интенсивность иммунного ответа и длительность сохранения иммунной памяти. Как результат – ускорение и снижение стоимости разработки новых эффективных вакцин.

Проект ученых Первого МГМУ — часть стратегической государственной программы. Развитие направления мРНК-технологий в России поручено Научно-технологическому центру развития мРНК-технологий, созданному в начале 2025 года по поручению Президента и Правительства России. В него вошли 17 ведущих научных организаций страны, включая Сеченовский Университет. Разработка метода оценки специфического иммунитета, вызванного мРНК-вакцинами, — одна из ключевых задач университета в составе консорциума. Этот проект был успешно защищен на заседании научно-технического совета центра развития мРНК-технологий для включения в программу его работы на 2025-2030 годы.

Сеченовский Университет 45 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.