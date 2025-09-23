Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Найден способ предсказать эффективность вакцин на раннем этапе
Ученые Центра синтетических биотехнологий Первого МГМУ имени И.М. Сеченова приступили к созданию новой технологии, которая позволит с высокой точностью оценивать интенсивность и длительность клеточного иммунитета, формируемого после вакцинации, в том числе современными мРНК-препаратами. Эта разработка ускорит и удешевит создание новых вакцин, позволяя на ранних этапах отбирать самые эффективные кандидаты.
Сегодня мРНК-вакцины считаются одним из самых перспективных направлений в медицине. Их разрабатывают не только для профилактики инфекционных заболеваний, но и для создания терапевтических вакцин против онкологических и редких генетических заболеваний.
Высокая эффективность мРНК-вакцин заключается в формировании мощного клеточного иммунитета. После попадания мРНК в клетку в ней синтезируется белок, который затем расщепляется на короткие пептиды. Эти пептиды, как опознавательные значки, выводятся на поверхность клетки с помощью MHC-I комплексов. Именно их распознают так называемые Т-киллеры (CD8+ Т-лимфоциты) — специальные иммунные клетки, способные находить и уничтожать инфицированную или опухолевую клетку. Обучение и запуск Т-киллеров — цель вакцинации для создания долгосрочной защиты. Однако до сих пор оценка этого сложного процесса остается очень сложной и трудоемкой задачей. Новый проект ученых Сеченовского Университета направлен на ее решение.
«Ожидаемый эффект от применения мРНК-вакцины — стимуляция длительного клеточного иммунного ответа, — объяснил руководитель Центра синтетических биотехнологий Первого МГМУ Василий Степаненко. — Наша разработка нужна для оценки этого процесса. Она позволит тестировать эффективность экспериментальных вакцин-кандидатов в лабораторных условиях и не тратить время и ресурсы на длительные клинические испытания неперспективных вариантов».
Суть проекта ученых Сеченовского Университета заключается в создании усовершенствованной технологии получения рекомбинантных белковых комплексов, содержащих вакцинные пептиды – неоантигены, те самые «опознавательные значки», которые появляются на поверхности клеток после введения вакцины. Эти комплексы смогут эффективнее находить специфичные к ним Т-клеточные рецепторы (TCR) на поверхности CD8+ Т-лимфоцитов. Использование усовершенствованной технологии даст ученым возможность точно подсчитать количество активированных иммунных клеток в образцах крови пациентов или экспериментальных животных, прошедших вакцинацию, а также оценить интенсивность иммунного ответа и длительность сохранения иммунной памяти. Как результат – ускорение и снижение стоимости разработки новых эффективных вакцин.
Проект ученых Первого МГМУ — часть стратегической государственной программы. Развитие направления мРНК-технологий в России поручено Научно-технологическому центру развития мРНК-технологий, созданному в начале 2025 года по поручению Президента и Правительства России. В него вошли 17 ведущих научных организаций страны, включая Сеченовский Университет. Разработка метода оценки специфического иммунитета, вызванного мРНК-вакцинами, — одна из ключевых задач университета в составе консорциума. Этот проект был успешно защищен на заседании научно-технического совета центра развития мРНК-технологий для включения в программу его работы на 2025-2030 годы.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.
Коррозия стали происходит под воздействием влаги, кислорода, химических реагентов и микроорганизмов. Обычное повреждение металла можно контролировать с помощью покрытий и ингибиторов, но биологическое разложение, вызываемое бактериями, грибами и водорослями, представляет особую опасность из-за скрытого характера процесса. В водной среде организмы образуют биопленки, выделяют кислоты и буквально поедают железо изнутри, что приводит к быстрому разрушению подводных конструкций, трубопроводов и резервуаров. Ученые Пермского Политеха разработали инновационный метод ингибирования (процесс подавления) коррозии стали, который комплексно решает проблему микробиологического разрушения с эффективностью до 95%.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен
Илон Маск доказал неправоту Билла Гейтса: электрофура Semi «победила» законы физики
Средневековый ракетчик: жизнь и изобретения Конрада Хааса
Присмотритесь! Кажется, Вселенная наполнена жизнью
Вернут ли его домой? «Марсианин» в деталях
5+1. Критики Илона Маска и их аргументы
Контроль над демонами: почему Маск и Возняк требуют остановить развитие ChatGPT
Все сокровища Вселенной
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии