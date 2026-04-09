Почему пить два литра воды в день не всегда полезно
Вопрос о том, сколько воды нужно пить ежедневно, возникает снова и снова, и многие привыкли к простой формуле: полтора-два литра в сутки. Однако, как поясняет заместитель директора высшей школы биотехнологии пищевых систем СГМУ им. В. И. Разумовского Виктория Стрижевская, эта рекомендация не так однозначна.
По ее словам, речь идет не только о чистой воде, а о жидкости в целом. В этот объем входят все напитки, которые человек употребляет в течение дня, а также жидкость, содержащаяся в продуктах питания — супах, овощах, фруктах и других блюдах. Если вы едите их в достаточном количестве, то часть суточной нормы жидкости уже поступает с едой.
Кроме того, потребность организма меняется в зависимости от времени года и погодных условий.
«В жаркую погоду, когда температура воздуха повышается, человек потеет больше и, соответственно, нуждается в большем количестве жидкости для поддержания водного баланса. Зимой или в прохладную погоду потребность в жидкости снижается, и пить через силу вовсе не обязательно», — отмечает эксперт.
Кроме того, чрезмерное употребление воды может создать дополнительную нагрузку на почки и выделительную систему. Вода — универсальный растворитель, и ее избыток способен вымывать из организма не только вредные, но и полезные вещества, такие как минералы. Это может привести к нарушению баланса и даже вызвать проблемы со здоровьем. Поэтому пить воду литрами без чувства жажды не стоит.
Виктория Стрижевская подчеркивает, что если человек не выпивает ровно два литра чистой воды в день — это еще не повод для беспокойства. Главное — поддерживать общий баланс жидкости и отдавать предпочтение натуральным напиткам.
«Исключение все-таки есть — промышленные напитки. Их как раз желательно пить поменьше», — резюмирует специалист Саратовского медуниверситета.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Могут ли земные микробы путешествовать между планетами внутри метеоритов и регулярно попадать в венерианские облака? Если да, то возможное обнаружение жизни на соседней планете нельзя будет автоматически считать доказательством «второго происхождения жизни», поскольку она может оказаться космическим мигрантом.
Применив современные технологии, исследователи смогли рассчитать, сколько заплатил владелец роскошной виллы в Помпеях за то, чтобы покрасить свое домашнее святилище одним из самых дорогостоящих пигментов Античности — египетским синим. Оказалось, тот не поскупился и потратил на краску сумму, почти равную годовой зарплате римского легионера.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
