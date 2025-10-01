Уведомления
Психоделик из галлюциногенных грибов усугубил «послеродовую депрессию» у мышей
Ученые проверили действие псилоцибина на мышиной модели, имитирующей послеродовую депрессию у женщин. Вопреки ожиданиям, препарат не помог устранить поведенческие нарушения у подопытных грызунов и даже усилил стрессовые реакции.
В последние годы исследователи проявляют большой интерес к терапевтическому потенциалу псилоцибина — психоактивного вещества, которое вырабатывают некоторые виды грибов. Недавно американские психиатры и биоинженеры раскрыли механизм, за счет которого псилоцибин помогает при психических расстройствах, таких как резистентная депрессия и тревожность. Ранее в клинических испытаниях всего две дозы вещества обеспечили исключительно устойчивый антидепрессантный эффект.
Однако не все подобные эксперименты заканчиваются успешно. Результаты нового исследования, в котором специалисты Калифорнийского университета в Дейвисе (США) проверили действие психоделика на мышиной модели, имитирующей послеродовую депрессию, скорее говорят о вреде псилоцибина при таком состоянии. После применения препарата симптомы у подопытных грызунов не прошли и даже усилились, признали авторы статьи, вышедшей в журнале Nature Communications.
В эксперименте для подопытных мышей-матерей создали условия, в которых те начинали демонстрировать признаки, напоминающие проявления послеродовой депрессии у женщин. Среди них — избегание потомства, снижение заботы о нем и другие стрессовые реакции.
Зная из прошлых научных публикаций об антидепрессантном эффекте псилоцибина и его способности уменьшать уровень тревожности, ученые предполагали, что он поможет мышам восстановить связь с потомством. Однако произошло обратное. После однократного введения вещества подопытные продолжили избегать детенышей, проявлять беспокойство и схожие с депрессией симптомы. Причем нарушения в материнском поведении сохранились даже через две недели после укола и когда потомство отделили.
Напротив, опыты с нерожавшими самками показали, что псилоцибин на них либо не действовал, либо способствовал снижению тревоги, что совпадало с данными предыдущих научных работ. Неблагоприятную реакцию у мышей-матерей ученые связали со сниженной активностью и количеством серотониновых рецепторов, через которые действует псилоцин, метаболит псилоцибина.
Кроме того, исследователи выявили долгосрочные последствия для потомства. Подросшие детеныши, которых вскармливали матери из псилоцибиновой группы, демонстрировали признаки ангедонии — неспособности испытывать удовольствие. Эксперимент подтвердил, что психоактивный компонент попадал в организм детенышей с грудным молоком. В отдельной группе, где вещество напрямую вводили новорожденным мышатам, у них впоследствии возникла та же проблема.
Открытия ученых указывают, что псилоцибин, несмотря на перспективность в лечении депрессии, может не подходить некоторым пациентам и даже ухудшать их состояние.
Психоделики действительно могут стать важным терапевтическим средством, но у их применения есть ограничения. Чтобы разобраться, каковы они, необходимы тщательные научные исследования. Сотрудники Института психоделиков и нейротерапии при Калифорнийском университете в Дейвисе заверили, что продолжат изучать как благоприятные, так и негативные эффекты псилоцибина.
