  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 января, 16:41
Андрей Серегин
2

Сокращение лесов вынудило комаров больше сосать кровь у людей

❋ 3.6

Влияние человека на экосистемы сложно переоценить. Ученые из Бразилии выяснили, что наше вмешательство создает экологический дисбаланс, из-за которого комарам приходится активнее «охотиться» на людей.

Биология
# Бразилия
# комары
# кровь
# эволюция
Самка комара Aedes albopictus питается кровью человека / © Wikimedia

Комары в тропиках — не только часть пищевой цепочки, но и переносчики болезней, таких как лихорадка денге, вирус Зика и чикунгунья. Особенно остро этот вопрос стоит в регионах с богатым биоразнообразием, где деятельность человека стремительно меняет естественные экосистемы. В таких случаях живые организмы адаптируются, меняют образ жизни или вовсе начинают сокращаться.

Бразильские ученые провели исследование изменения «жертв» комаров на территории Атлантического леса. Его результаты опубликовали в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Авторы определили, чью именно кровь пьют тропические комары. Эти данные не только представляют срез экосистемы на примере конкретного живого организма, но напрямую связаны с эпидемиологическими рисками, потому что через контакт с кровью передаются опасные патогены.

Работа проходила на двух охраняемых природных территориях в штате Рио-де-Жанейро. В течение года исследователи отлавливали комаров в вечерние и ночные часы световыми ловушками, которые установили в разных точках — от опушек и восстановленных лесов до более удаленных субтропических зон.

Всего собрали 1714 особей, принадлежавших к десяткам видов. После отлова насекомых тщательно идентифицировали под микроскопом по морфологическим признакам, используя специализированные определители.

Из 145 самок, насосавшихся крови, для молекулярного анализа отобрали образцы с хорошо сохранившимся генетическим материалом. Авторы применили метод полимеразной цепной реакции — ПЦР. Он позволил «вычленить» и прочитать генетическую подпись хозяина, чьей кровью питалось насекомое. Полученные последовательности ДНК затем сравнили с международными базами генетических данных. Это дало точный ответ о видовой принадлежности «жертвы».

Из 24 образцов, где идентификация прошла успешно, в 18 случаях источником крови оказался человек. Значит, почти 75% проанализированных кровяных рационов имели антропогенное происхождение, что можно считать высоким показателем, особенно ввиду высокого разнообразия других живых организмов на этой территории. Причем такое предпочтение наблюдали даже в относительно сохранных участках леса, что, по мнению ученых, указывает на глубокое проникновение человеческого влияния в естественные экосистемы.

Основываясь на этих результатах, исследователи сделали вывод: активное вторжение человека в природу, вероятно, стало прямой причиной экологического дисбаланса. Сокращение площади лесов и, как следствие, уменьшение численности популяций диких животных вынуждает комаров переключаться на самый доступный альтернативный ресурс — людей, которые все активнее осваивают окраинные зоны и все чаще появляются в зоне доступа комаров. Это, в свою очередь, создает серьезные эпидемиологические риски для человека.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
25 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Биология
# Бразилия
# комары
# кровь
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Что нас не убивает, но это не точно: реальные и надуманные угрозы здоровью
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Физика снега и зимних видов спорта
Экспериментаниум
Москва
Лекция
17 Янв
1000
Итоги 2025 года в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 января, 07:27
Адель Романова

Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.

Астрономия
# Бассейн Южный полюс — Эйткен
# космос
# лунный грунт
# обратная сторона Луны
13 января, 12:39
Игорь Байдов

До римлян в Помпеях купались в воде с потом и мочой

Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась малоприятная реальность. Вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека. Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.

Археология
# акведук
# баня
# Помпеи
# Рим
# римляне
# самниты
# свинец
14 января, 17:40
Максим Абдулаев

Ученые изменили альфа-волны мозга человека, чтобы управлять его восприятием своего тела

Нейробиологи выяснили, что чувство физического «я» возникает благодаря электрическим ритмам в теменной коре, которые работают как «тактовая частота» процессора. Управляя этими колебаниями, исследователи смогли менять способность людей отличать собственную руку от резинового протеза.

Медицина
# мозг
# нейробиология
# ЭЭГ
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Сокращение лесов вынудило комаров больше сосать кровь у людей

    15 января, 16:41

  2. Марс назвали причиной регулярных оледенений на Земле

    15 января, 16:31

  3. Ученые выяснили, как неизбежные дефекты влияют на работу сверхпроводниковых нейронов

    15 января, 15:50

  4. На ящурках Кавказского экорегиона впервые обнаружили переносчиков конго-крымской геморрагической лихорадки

    15 января, 14:19
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Александр Березин
12 минут назад
Педро, но в новости выше нет ни слова о лидерстве Трампа. "А про НАСА поинтересуйтесь как Трамп хотел и хочет его закрыть" Но Трамп никогда не

Эксперты выступили против отмены программы NASA по доставке образцов с Марса

Александр Березин
20 минут назад
Сергей, "но она вполне вписывается в концепцию MACHO" К концепции MACHO (если мы рассматриваем ее отдельно от теории Горькавого) отношение предельно

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Педро Зурита
20 минут назад
Александр, Я не говорю про НАСА, я говорю о "лидерстве" Трампа. А про НАСА поинтересуйтесь как Трамп хотел и хочет его закрыть. У него такой кисель в

Эксперты выступили против отмены программы NASA по доставке образцов с Марса

Педро Зурита
22 минуты назад
Иван, Даже Шариков был бы лучшим презером США

Эксперты выступили против отмены программы NASA по доставке образцов с Марса

Александр Березин
39 минут назад
MACHOCAPTCHA, "Уже летали, 7 человек с ракетой рухнули последний раз.." Не расскажете нам немного о параллельном мире, где в последний раз рухнуло 7

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Сергей Запрягаев
52 минуты назад
Александр, ну может конкретно теорию Горькавого они и не знают, но она вполне вписывается в концепцию MACHO, по которой проверочные наблюдения вполне

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Александр Жириков
1 час назад
Kiridan, он, конечно, наистерил на постапокалипсис какой-то, но на основании реальных фактов. Какая-то северная европейская страна (или Германия или

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Иван Колупаев
1 час назад
Vlad, эта секта еще не успела набрать популярность. А у фанов спилберга давняя история.

Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

Иван Колупаев
1 час назад
Vitalii, Артемида традиционно страдает из-за переносов и отмен. Да и в целом это не редкий случай в космонавтике когда старт переносится. Вполне

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Иван Колупаев
1 час назад
MACHOCAPTCHA, нет вы реально в это верите (в невероятную победу) или так тонко троллите? 😏

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Иван Колупаев
1 час назад
Igor, а это смотря как спрашивать. На самом деле нефти дохрена и ее запасов в той же Венесуэле может хватить на многие сотни лет. Но добыча этих

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Александр Березин
1 час назад
Dron, "вижу только натягивание совы на глобус." Да, понять две несложные английские фразы подряд не всем по силам. Понимаю. ". То что вы, не являясь

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Vitalii M.
2 часа назад
Может начаться? Почему такая неуверенность?) Думал такие вещи зараннее готовят

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Иван Колупаев
2 часа назад
Профор, другой хороший здешний автор уже продвигал теорию что Марс НАСА не нужон поэтому поиски жизни те по факту саботируют. Ну или я опять не так

Эксперты выступили против отмены программы NASA по доставке образцов с Марса

Иван Колупаев
2 часа назад
Педро, вероятно у вас есть другая кандидатура на роль лидера раз США не подходит? Ведь кто-то же должен быть первым? Огласите пж весь список.

Эксперты выступили против отмены программы NASA по доставке образцов с Марса

Dron N
3 часа назад
Александр, вижу только натягивание совы на глобус. То что вы, не являясь специалистом в области, прочитали работу (сделав ошибочные искажённые

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Александр Березин
3 часа назад
Педро, США безусловный лидер в исследовании дальнего космоса -- см. число их работающих аппаратов на Марсе, аналогичное у всего остального мира и

Эксперты выступили против отмены программы NASA по доставке образцов с Марса

Педро Зурита
3 часа назад
Сергей, Надо сказать Трампу, что в этих образцах золото-бриллианты. Он купится. Трамп всегда за хорошую сделку.

Эксперты выступили против отмены программы NASA по доставке образцов с Марса

Педро Зурита
3 часа назад
Alexander, дело не столько в этих капсулах, сколько в возможностях, технологиях. Если суметь доставить их на Землю, то можно то же сделать и на

Эксперты выступили против отмены программы NASA по доставке образцов с Марса

Иван Колупаев
3 часа назад
Похоже все же старина Финк подвел. Нашли какой-нибудь тромб антикоагулянт вкололи чтоб выглядел бодрячком, но дальше уже только на земле

Корабль Crew Dragon покинул станцию в рамках первой медицинской эвакуации с МКС

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно