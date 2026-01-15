Уведомления
Сокращение лесов вынудило комаров больше сосать кровь у людей
Влияние человека на экосистемы сложно переоценить. Ученые из Бразилии выяснили, что наше вмешательство создает экологический дисбаланс, из-за которого комарам приходится активнее «охотиться» на людей.
Комары в тропиках — не только часть пищевой цепочки, но и переносчики болезней, таких как лихорадка денге, вирус Зика и чикунгунья. Особенно остро этот вопрос стоит в регионах с богатым биоразнообразием, где деятельность человека стремительно меняет естественные экосистемы. В таких случаях живые организмы адаптируются, меняют образ жизни или вовсе начинают сокращаться.
Бразильские ученые провели исследование изменения «жертв» комаров на территории Атлантического леса. Его результаты опубликовали в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.
Авторы определили, чью именно кровь пьют тропические комары. Эти данные не только представляют срез экосистемы на примере конкретного живого организма, но напрямую связаны с эпидемиологическими рисками, потому что через контакт с кровью передаются опасные патогены.
Работа проходила на двух охраняемых природных территориях в штате Рио-де-Жанейро. В течение года исследователи отлавливали комаров в вечерние и ночные часы световыми ловушками, которые установили в разных точках — от опушек и восстановленных лесов до более удаленных субтропических зон.
Всего собрали 1714 особей, принадлежавших к десяткам видов. После отлова насекомых тщательно идентифицировали под микроскопом по морфологическим признакам, используя специализированные определители.
Из 145 самок, насосавшихся крови, для молекулярного анализа отобрали образцы с хорошо сохранившимся генетическим материалом. Авторы применили метод полимеразной цепной реакции — ПЦР. Он позволил «вычленить» и прочитать генетическую подпись хозяина, чьей кровью питалось насекомое. Полученные последовательности ДНК затем сравнили с международными базами генетических данных. Это дало точный ответ о видовой принадлежности «жертвы».
Из 24 образцов, где идентификация прошла успешно, в 18 случаях источником крови оказался человек. Значит, почти 75% проанализированных кровяных рационов имели антропогенное происхождение, что можно считать высоким показателем, особенно ввиду высокого разнообразия других живых организмов на этой территории. Причем такое предпочтение наблюдали даже в относительно сохранных участках леса, что, по мнению ученых, указывает на глубокое проникновение человеческого влияния в естественные экосистемы.
Основываясь на этих результатах, исследователи сделали вывод: активное вторжение человека в природу, вероятно, стало прямой причиной экологического дисбаланса. Сокращение площади лесов и, как следствие, уменьшение численности популяций диких животных вынуждает комаров переключаться на самый доступный альтернативный ресурс — людей, которые все активнее осваивают окраинные зоны и все чаще появляются в зоне доступа комаров. Это, в свою очередь, создает серьезные эпидемиологические риски для человека.
