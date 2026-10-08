«Съедобный лес» помог древним жителям Коста-Рики переживать извержения вулкана

После извержения вулкана люди могут лишиться урожая и запасов пищи. Археологи выяснили, что древние жители Коста-Рики выращивали деревья и корнеплоды: такой «съедобный лес» мог помогать им переживать извержения Ареналя.

Вулкан Ареналь на протяжении тысячелетий периодически засыпал окрестности пеплом. После таких событий поселения временно пустели, однако люди возвращались, восстанавливали жилища и продолжали пользоваться тем же ландшафтом. Такую устойчивость давно исследуют археологи. В предыдущих работах они связывали ее с сочетанием разных источников пищи, небольшими поселениями и связями между общинами.

Если одна местность становилась непригодной для жизни, пищу можно было искать в соседних участках леса и старых плодовых рощах. Исследователи связали эту возможность с сетью древних троп и контактов между общинами.

Ученые из США сопоставили находки из двух поселений, разделенных примерно двумя тысячелетиями. Материалы происходили из памятника Ла-Чирипа, где жилище относится примерно к 1600-1100 годам до нашей эры, и деревни Ситио-Боливар, населенной в 430-540 годах нашей эры. Первый памятник расположен на возвышенности, второй — у озера, поэтому сравнение охватывает разные эпохи и условия обитания. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

Во время раскопок ученые собирали грунт, растительные остатки и древесный уголь из слоев поселений, очагов и других объектов. Землю промывали, чтобы отделить мелкие находки, затем изучали их под микроскопами и сравнивали с современными образцами. Части корней и клубней дополнительно обугливали для проверки признаков.

Всего ученые выделили остатки 194 растений, но далеко не все удалось определить до конкретного вида и не все из них шли в пищу. В материалах из жилищ важное место занимали плодовые деревья, пальмы и растения с пригодными для еды подземными частями, тогда как кукуруза, фасоль и тыква были представлены гораздо скромнее.

Среди выявленных ресурсов оказались маниок, авокадо, какао, плодовые пальмы и другие тропические растения. Их присутствие в разных слоях показало, что местные жители часто обращались к лесным продуктам.

Такой ландшафт можно образно назвать съедобным лесом. Пищу давали деревья, кустарники, лианы и растущие под землей корни и клубни. Ученые предположили, что жители заботились о полезных растениях возле домов и в окрестностях, однако допустили и выбор мест для поселения, уже богатых такими ресурсами.

В отличие от поля с однолетними культурами, взрослые плодовые деревья могут приносить урожай десятилетиями, а разнообразие растений снижает зависимость от одного продукта. Подземные части лучше защищены от выпадающего пепла, поэтому при некоторых извержениях могли сохраняться даже там, где надземная растительность сильно страдала.

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Андрей Серегин 193 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.