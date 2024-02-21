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25 минут назад
Мария Азарова
26

Курение кальяна значительно повысило риск послеродовой депрессии 

4.6

Медики впервые проверили, как курение кальяна может влиять на психическое здоровье недавно родившей женщины. Новое исследование дополнило более ранние научные работы, авторы которых выявили положительную связь между пристрастием к кальяну и детской смертностью, преждевременными родами, низким весом младенца и проблемами с грудным вскармливанием.

Медицина
# кальян
# курение
# послеродовая депрессия
# психическое здоровье
# рождение ребенка
Курение кальяна
Кадр из сериала «Семейка Аддамс», 1964 год / © Pinterest

С симптомами послеродовой депрессии — тяжелого состояния, с которым сталкиваются примерно 17% родивших женщин — традиционно связывают биологические, психосоциальные и поведенческие факторы. На ее развитии может сказаться сам процесс рождения ребенка, если ему сопутствовали сильная боль, стресс и различные осложнения. Также влияют особенности периода после родов: к примеру, быстрое снижение уровня женских половых гормонов и гормонов щитовидной железы, сокращение объема циркулирующей крови и изменения метаболизма, проблемы при грудном вскармливании, дефицит сна, ссоры с партнером и родственниками, изменения во внешности и так далее.

Однако до сих пор специалисты не проверяли, связаны ли курение несигаретных табачных изделий и симптомы депрессии у матерей. Этим вопросом занялись медики из университетов Огайо, Южной Каролины и Джорджии (США). О своих результатах они рассказали в статье для рецензируемого журнала International Journal of Gynecology & Obstetrics.

Авторы исследования уточнили, по каким причинам они решили провести анализ: дело в том, что популярность кальяна, особенно среди молодежи, продолжает расти. К примеру, по данным из Соединенных Штатов Америки за 2014-2015-е годы, его курили 15,8% взрослых. Среди женщин детородного возраста, участвовавших в национальном опросе в 2013-2014-х годах, 6,5% сообщили о курении кальяна, а 2,5% из 388 беременных делали это, ожидая ребенка.

Беспокойство вызывает и тот факт, что большинство любителей кальяна считают его менее вредным по сравнению с обычными сигаретами. Хотя, как показало одно из предыдущих исследований, кальян выделяет аналогичные токсины и вызывает те же субъективные эффекты, что и сигареты.

В новом перекрестном исследовании рассматривали данные самого последнего этапа американской Системы мониторинга оценки риска беременности (PRAMS) за 2016-2020 годы, в котором участвовали 206 080 респонденток. В итоговую выборку вошли 106 894 женщины, родившие одного ребенка и не имевшие в анамнезе дородовой депрессии.

Участницам задавали вопросы: «С момента рождения ребенка как часто вы чувствовали себя подавленной или безнадежной?», «С тех пор, как родился ребенок, как часто вы испытывали мало интереса или получали мало удовольствия от того, что вам обычно нравилось?» В списке ответов были «всегда», «часто», «иногда», «редко» или «никогда». Также женщины рассказывали, курили ли они кальян в течение последних двух лет.

Кроме того, медики учитывали такие данные участниц, как возраст, семейное положение, уровень образования, страхование послеродового ухода, продовольственная помощь во время беременности, индекс массы тела до беременности, гестационная прибавка веса, вид родов, наличие болезней (артериальная гипертензия, диабет), употребление алкоголя до беременности, гестационный возраст и вес ребенка, его пол.

Женщинам, включенным в выборку, в среднем было от 25 до 34 лет, они были замужем, имели образование выше среднего. Примерно 9643 (8,2%) сообщили о наличии симптомов послеродовой депрессии, а 4034 (4,1%) рассказали, что курили кальян в последние два года.

Как показали результаты, по сравнению с участницами без симптомов депрессии, участницы, заявившие о таких признаках, чаще употребляли кальян (5,5% против 4,0%). Они с большей вероятностью были моложе, не состояли в браке, были неиспаноязычными чернокожими либо представителями другой группы населения, окончили лишь среднюю школу, имели недостаточный вес или, напротив, страдали ожирением. Беременность таких женщин не была запланирована, рожали они путем кесарева сечения и не проходили обследование после появления ребенка на свет. Зачастую они, будучи в положении, подвергались жестокому обращению со стороны мужа или партнера, не кормили грудью, родили ребенка с низкой массой тела и делили комнату с другим человеком.

«После поправки на ковариаты вероятность наличия симптомов послеродовой депрессии была на 20% выше среди участниц, сообщивших о курении кальяна за последние два года, — по сравнению с теми, кто не употреблял его (скорректированное отношение шансов составило 1,20)», — добавили исследователи.

Авторы многих более ранних научных работ обнаруживали корреляцию между курением и развитием депрессии, но причинно-следственную связь достоверно не удалось выявить. Вероятно, курение может улучшать настроение из-за анксиолитического действия никотина (проявляется снижением уровня тревоги, страха, напряженности) и помогать адаптироваться к стрессовым условиям. Но подобные периоды компенсируются большими суточными колебаниями настроения у курильщиков по сравнению с некурящими, а это как раз считается одним из признаков депрессии.

Конечно, медики отметили некоторые ограничения исследования. Во-первых, поскольку оно было перекрестным, невозможно избежать систематических ошибок и определить причинно-следственную связь. Во-вторых, симптомы не были диагностированы, о них рассказывали сами участницы, из-за этого есть риск недочетов в классификации.

Тем не менее, по словам авторов статьи, им первым удалось изучить, как курение кальяна коррелирует с симптомами послеродовой депрессии, на примере жительниц США.

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Медицина
# кальян
# курение
# послеродовая депрессия
# психическое здоровье
# рождение ребенка
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