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Болезнь зомби-оленей стремительно распространилась в большинстве штатов США
В США все чаще встречается смертельное заболевание оленей, которое называют «болезнью зомби». Его зафиксировали уже в 32 из 50 штатов.
«Болезнь зомби», или хроническое истощающее заболевание (CWD), характеризуется следующими признаками: слюнотечение, летаргия, спотыкание и отсутствующий взгляд. Ее впервые обнаружили в Америке в 1981 году.
CWD вызывают прионы — белки с аномальной структурой, из-за которых нормальные белки в мозге начинают сворачиваться неправильно. Прионные заболевания очень устойчивы: иногда сохраняются в окружающей среде годами, потому что способны сопротивляться традиционным методам дезинфекции наподобие обработки формальдегидом, радиации и сжиганию при экстремальных температурах.
Хроническое истощающее заболевание зафиксировали уже в 32 штатах США из 50, сообщили в KLFY-TV. Ученые опасаются, что распространение CWD может не только принести вред природе, но и создать опасность для людей. Доказательств того, что эта болезнь способна поразить человека, нет. Тем не менее вероятность инфицирования сохраняется: прионные заболевания, как показали предыдущие научные работы, могут преодолевать видовой барьер. Например, коровье бешенство во время вспышки болезни среди рогатого скота в Великобритании в конце прошлого века, стало причиной смерти 178 человек.
При этом прионы, которые вызывают «болезнь зомби», оказались способны размножаться в человеческих клетках в лабораторных условиях. А люди охотятся на инфицированных оленей и — часто не зная о заболевании пристреленных животных — едят их мясо. По данным 2017 года, пищей для людей становились от семи тысяч до 15 тысяч оленей-зомби. Согласно прогнозам, это количество должно было увеличиваться на 20% каждый год.
Из-за устойчивости прионы способны поражать организм и без прямой передачи. Это значит, что человек может заразиться через взаимодействие с окружающей средой, например с загрязненной почвой или водой. Кроме того, если люди будут инфицированы, высок риск не сразу узнать об этом. Прионы не вызывают иммунного ответа, в отличие от других инфекций, и затрудняют диагностику. Чем позже врачи обнаружат заболевание, тем меньше смогут сделать, чтобы помочь инфицированному и не допустить распространения болезни.
Высокая заболеваемость CWD среди оленей не только негативно сказывается на состоянии разных экосистем, но и создает серьезные экономические риски. В частности, охота на этих животных — популярный вид досуга. Если он на какое-то время исчезнет, многие люди лишатся заработка. Из-за того, что болезнь убивает целые популяции оленей, продовольственная безопасность американцев может оказаться под угрозой.
Учитывая, что CWD может выйти за пределы нынешнего диапазона и распространиться в других государствах, необходимо следить за эпидемиологической ситуацией среди оленей в США. Исследователи рекомендуют усилить мониторинг, контролировать популяцию оленей, регулярно измерять уровень заболеваемости и пропагандировать ответственный подход к охоте. Кроме того, необходимо изучить, как «болезнь зомби» передается и к каким последствиям для людей может привести.
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