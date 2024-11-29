В РТУ МИРЭА представили пленки от цистита — эффективный аналог таблеткам

Цистит — распространенное заболевание мочеполовой системы, а экстракт клюквы в сочетании с D-маннозой эффективен при его лечении (Цистениум II, D-манноза). Но традиционно эта комбинация доступна лишь в виде таблеток, что создает определенные неудобства для пациентов. Ученые РТУ МИРЭА представили специальные пленки для лечения цистита, которые действуют быстрее, чем таблетки.

Исследуя возможность создания новой лекарственной формы, ученые из Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА разрабатывают пероральные пленки, которые сочетают в себе достоинства традиционных препаратов и устраняют их недостатки. Преимущества новой формы — быстрое наступление терапевтического эффекта, высокая биодоступность и удобство применения.

«При терапии цистита очень важно начать лечение при появлении первых симптомов заболевания. В этом случае пероральная пленка является идеальным решением – ее легко взять с собой, так как она не занимает много места, и принять при необходимости без использования воды – рассказывает старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

– При помещении в рот пленка постепенно растворяется, высвобождая действующие вещества, а непосредственный контакт с поверхностью слизистой оболочки позволяет активным веществам быстрее попасть в организм. Использование пленки упрощает прием лекарства, еще и за счет того, что в одной пленке содержится сразу оба активных компонента (экстракт клюквы и D-манноза), и нет необходимости принимать их по отдельности, что повышает комфорт пациента и способствует лучшему соблюдению режима лечения».

Пленки изготавливаются методом отлива из растворителя на подложку или в форму и сушатся при температуре от 40 до 80 градусов в течение определенного времени, в зависимости от дозировки препарата и его состава. Пленки представляют собой эластичные пластины размером от одного до трех квадратных сантиметров. Цвет пленки зависит от используемого препарата. В случае пленок для лечения цистита они — розовые, за счет добавления экстракта клюквы.

Методика исследования включает определение содержания флавоноидов в экстракте клюквы методом спектрофотометрии, оценку времени растворения пленки и проверку ее антибактериальной активности. Результаты подтверждают эффективность разработанного подхода и его потенциал для профилактики и лечения воспалительных заболеваний мочеполового тракта.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

РТУ МИРЭА 11 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».