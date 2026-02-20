Специфические запахи человека могут указывать на конкретные заболевания

Исследователи СГМУ имени В.И. Разумовского изучили новейшие научные данные о химическом составе летучих органических соединений (ЛОС), образующихся в организме при различных заболеваниях, и выявили зависимость между специфическими запахами и определенными патологиями.

По словам ученых, характерные запахи, исходящие от больного, могут служить важным индикатором присутствующего недуга. Однако, врачи зачастую не в полной мере используют эту информацию из-за недостаточных знаний в данной области.

Наиболее ярко специфические запахи проявляются прежде всего при инфекционных заболеваниях. Например, синегнойная палочка производит диметилтрисульфид, придавая заболеванию запах разложения. Дифтерия вызывает тошнотворный сладковато-гнилостный запах изо рта, а поражение туберкулезом лимфоузлов создает запах несвежего пива.

Как отмечают исследователи, при диагностике заболеваний крови важным критерием является наличие гнилостного запаха. Острые лейкозы, например, вызывают некроз слизистых оболочек зева и рта с образованием кровоточащих язв с неприятным запахом. При гемолитической анемии наблюдается кровоточивость десен, язвы и гнилостный запах изо рта.

При онкологических заболеваниях часто усиливается потоотделение, а от пациента исходит специфический «запах несвежего мяса». Неприятный аромат мокроты может свидетельствовать о распадающейся раковой опухоли из-за гнилостного разложения ткани, а также об абсцессе легкого, вызванном распадом белков мокроты и ее застоем в полостях. При заболеваниях дыхательной системы скопившаяся слизь может издавать запах тухлых яиц или сероводорода.

Кроме того, ученые СГМУ имени. В.И. Разумовского выяснили, что неврологические и психические заболевания также могут сопровождаться характерными запахами. Например, болезнь Паркинсона вызывает едкий запах, похожий на мускус, а при болезни Альцгеймера запах напоминает ржаной хлеб. В свою очередь, больные шизофренией имеют кислотный запах, связанный с биохимическими изменениями в организме и присутствием транс-3-метил-2-гексеновой кислоты в поте.

Представленные исследователями Саратовского медуниверситета данные подтверждают, что запахи человеческого тела содержат ценную информацию о состоянии здоровья и могут быть полезны практикующим врачам для повышения точности диагностики и оптимизации ведения пациентов с разнообразными заболеваниями. Для широкого внедрения подобного подхода необходимо дальнейшее развитие объективных методов анализа запахов с использованием специализированного оборудования.

