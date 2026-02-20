  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
20 февраля, 14:02
СГМУ им. В.И. Разумовского
6

Специфические запахи человека могут указывать на конкретные заболевания

❋ 4.6

Исследователи СГМУ имени В.И. Разумовского изучили новейшие научные данные о химическом составе летучих органических соединений (ЛОС), образующихся в организме при различных заболеваниях, и выявили зависимость между специфическими запахами и определенными патологиями.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# болезни
# диагностика
# запахи
# здоровье
Органолептическая одорологическая экспертиза / © Joanna Kośmider, Wikipedia

По словам ученых, характерные запахи, исходящие от больного, могут служить важным индикатором присутствующего недуга. Однако, врачи зачастую не в полной мере используют эту информацию из-за недостаточных знаний в данной области.

Наиболее ярко специфические запахи проявляются прежде всего при инфекционных заболеваниях. Например, синегнойная палочка производит диметилтрисульфид, придавая заболеванию запах разложения. Дифтерия вызывает тошнотворный сладковато-гнилостный запах изо рта, а поражение туберкулезом лимфоузлов создает запах несвежего пива.

Как отмечают исследователи, при диагностике заболеваний крови важным критерием является наличие гнилостного запаха. Острые лейкозы, например, вызывают некроз слизистых оболочек зева и рта с образованием кровоточащих язв с неприятным запахом. При гемолитической анемии наблюдается кровоточивость десен, язвы и гнилостный запах изо рта.

При онкологических заболеваниях часто усиливается потоотделение, а от пациента исходит специфический «запах несвежего мяса». Неприятный аромат мокроты может свидетельствовать о распадающейся раковой опухоли из-за гнилостного разложения ткани, а также об абсцессе легкого, вызванном распадом белков мокроты и ее застоем в полостях. При заболеваниях дыхательной системы скопившаяся слизь может издавать запах тухлых яиц или сероводорода.

Кроме того, ученые СГМУ имени. В.И. Разумовского выяснили, что неврологические и психические заболевания также могут сопровождаться характерными запахами. Например, болезнь Паркинсона вызывает едкий запах, похожий на мускус, а при болезни Альцгеймера запах напоминает ржаной хлеб. В свою очередь, больные шизофренией имеют кислотный запах, связанный с биохимическими изменениями в организме и присутствием транс-3-метил-2-гексеновой кислоты в поте.

Представленные исследователями Саратовского медуниверситета данные подтверждают, что запахи человеческого тела содержат ценную информацию о состоянии здоровья и могут быть полезны практикующим врачам для повышения точности диагностики и оптимизации ведения пациентов с разнообразными заболеваниями. Для широкого внедрения подобного подхода необходимо дальнейшее развитие объективных методов анализа запахов с использованием специализированного оборудования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
СГМУ им. В.И. Разумовского
10 статей
Официальная страница Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздрава России.
Показать больше
СГМУ им. В.И. Разумовского
# болезни
# диагностика
# запахи
# здоровье
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
20 Фев
Бесплатно
Лампы, кнопки, два пульта
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Растения, способные удивлять: то, чего вы не знали о ботанике
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Сад за полярным кругом: фантастика или реальность
Русское географическое общество
Москва
Лекция
20 Фев
1000
За летом зима, за зимою лето…
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Криптография
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Проблемы межзвездного полета: научные барьеры на пути к звездам
Экспериментаниум
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
22 Фев
Бесплатно
Животные в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
23 Фев
850
Генетика в СССР в условиях лысенковщины
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 февраля, 14:25
Любовь С.

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Астрономия
# NASA
# spherex
# водяной лед
# кометы
# межзвездный объект
# перигелий
20 февраля, 12:03
ПНИПУ

Ученая ПНИПУ предложила новую структуру эмоционального интеллекта

Концепция «эмоционального интеллекта» за последние десятилетия стала одной из самых популярных в современной психологии. Сегодня она используется в диагностике, тренингах, учебных программах, кадровом отборе и других областях, где важно иметь способность понимать и регулировать эмоции. Однако при всей широте применения и востребованности этой концепции, в ее теоретическом фундаменте сохраняется системный пробел: в ней не учитывается сама способность чувствовать. Ученая Пермского Политеха предложила дополнить структуру эмоционального интеллекта новым элементом, который ранее не учитывался — способностью чувствовать и проживать свои эмоциональные переживания. Это позволит более точно диагностировать состояние человека и может продвинуть изучение вопроса имитации эмоций и чувств.

ПНИПУ
# психолог
# Психология
# чувства
# эмоции
# эмоциональный интеллект
20 февраля, 10:17
Игорь Байдов

Динозавра с «парусом» на спине исключили из морских хищников

Палеонтологи давно спорят об образе жизни спинозавров. Одни ученые полагают, что эти динозавры были отменными пловцами, способными охотиться в воде. Другие называют их преимущественно прибрежными хищниками, которые ловили рыбу на мелководье. Новая находка поставила точку в споре.

Палеонтология
# динозавры
# доисторическое животное
# спинозавр
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
17 февраля, 14:25
Любовь С.

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Астрономия
# NASA
# spherex
# водяной лед
# кометы
# межзвездный объект
# перигелий
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 66

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно