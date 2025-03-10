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Российские ученые снизили риск выкидыша с помощью титановых пластин
Специалисты Сеченовского центра материнства и детства первыми в мире применили уникальный способ коррекции истмико-цервикальной недостаточности шейки матки, которая часто становится причиной выкидыша. Для фиксации шовного материала использовали титановые пластины, которые были разработаны на кафедре акушерства и гинекологии №1 Сеченовского Университета. Их применение позволит избежать осложнений, связанных с прорезыванием и погружением шовного материала, тем самым снизив риски самопроизвольного выкидыша и преждевременных родов.
Метод запатентован заведующим кафедрой, директором Клиники акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева Сеченовского центра материнства и детства Анатолием Ищенко.
Одна из частых причин выкидыша – истмико-цервикальная недостаточность шейки матки, соединяющей матку и влагалище. Такая проблема чаще встречается у женщин с потерями беременности в анамнезе. У пациенток с этим недугом самопроизвольный выкидыш на сроках беременности 14-21 недель происходит в 20-40% случаев, а преждевременные роды на 22-29 неделе – в 30% случаев. При ИЦН шейка матки перестает выполнять запирательную функцию. Во время беременности, с ростом плода, давление на шейку увеличивается, что усугубляет ситуацию. В итоге происходит выкидыш или преждевременные роды.
Обычно истмико-цервикальную недостаточность корректируют, накладывая на шейку матки швы. Но такой способ нельзя назвать стопроцентно результативным и безопасным – нити воздействуют на шейку матки и могут прорезать ее ткани, из-за чего появляются свищи, пояснил профессор Ищенко.
На кафедре акушерства и гинекологии №1 Сеченовского Университета специально адаптировали монофиламентную нить для хирургической коррекции ИЦН. Преимущества такой нити – отсутствие воспалительной реакции в ткани. Шовный материал закрепляют прямоугольными титановыми пластинами размером два сантиметра на пять миллиметров с двумя отверстиями по бокам.
Имплантаты позволяют распределить нагрузку натяжения шва при завязывании узлов и предотвращает соскальзывание и прорезывание нитью ткани шейки матки. Фиксирование шовного материала титановыми пластинами позволяет избежать осложнений, связанных с прорезыванием и погружением нити. В 37 недель беременности нить и титановые пластины снимают. За счет того, что узлы нити располагаются на пластине, снятие шва становится атравматичным и безболезненным.
Способ оказался безопасным и эффективным – выкидышей у прооперированных в ходе исследования женщин не было, сообщил Анатолий Ищенко.
Методику внедрили в практику и успешно применяют, рассказала заведующая отделением патологии беременности Клиники акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева Сеченовского центра материнства и детства Наталья Гончаренко. «Пациентка может самостоятельно родить доношенного ребенка. Это прекрасный способ предотвратить риск преждевременных родов и рубцовых изменений шейки матки», – сказала врач.
Сейчас на кафедре продолжают совершенствовать методики коррекции ИЦН и разрабатывают титановую нить. Титан обладает предельной биологической инертностью, прочностью и препятствует адгезии (прикреплению) микроорганизмов на поверхности нити. Также с декабря 2024 года начали применять пластины с широкими круговыми концами, что позволяет лучше перераспределить давление нити и нивелировать нагрузку шовного материала на ткани.
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