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18 минут назад
Сеченовский Университет
12

Российские ученые снизили риск выкидыша с помощью титановых пластин

4.5

Специалисты Сеченовского центра материнства и детства первыми в мире применили уникальный способ коррекции истмико-цервикальной недостаточности шейки матки, которая часто становится причиной выкидыша. Для фиксации шовного материала использовали титановые пластины, которые были разработаны на кафедре акушерства и гинекологии №1 Сеченовского Университета. Их применение позволит избежать осложнений, связанных с прорезыванием и погружением шовного материала, тем самым снизив риски самопроизвольного выкидыша и преждевременных родов.

Сеченовский Университет
# беременность
# выкидыш
# титановые пластины
# шейка матки
В Сеченовском университете применили уникальный способ коррекции истмико-цервикальной недостаточности шейки матки / © Jonathan Borba, unsplash.com

Метод запатентован заведующим кафедрой, директором Клиники акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева Сеченовского центра материнства и детства Анатолием Ищенко.

Одна из частых причин выкидыша – истмико-цервикальная недостаточность шейки матки, соединяющей матку и влагалище. Такая проблема чаще встречается у женщин с потерями беременности в анамнезе. У пациенток с этим недугом самопроизвольный выкидыш на сроках беременности 14-21 недель происходит в 20-40% случаев, а преждевременные роды на 22-29 неделе – в 30% случаев. При ИЦН шейка матки перестает выполнять запирательную функцию. Во время беременности, с ростом плода, давление на шейку увеличивается, что усугубляет ситуацию. В итоге происходит выкидыш или преждевременные роды.

Обычно истмико-цервикальную недостаточность корректируют, накладывая на шейку матки швы. Но такой способ нельзя назвать стопроцентно результативным и безопасным – нити воздействуют на шейку матки и могут прорезать ее ткани, из-за чего появляются свищи, пояснил профессор Ищенко.

На кафедре акушерства и гинекологии №1 Сеченовского Университета специально адаптировали монофиламентную нить для хирургической коррекции ИЦН. Преимущества такой нити – отсутствие воспалительной реакции в ткани. Шовный материал закрепляют прямоугольными титановыми пластинами размером два сантиметра на пять миллиметров с двумя отверстиями по бокам.

Имплантаты позволяют распределить нагрузку натяжения шва при завязывании узлов и предотвращает соскальзывание и прорезывание нитью ткани шейки матки. Фиксирование шовного материала титановыми пластинами позволяет избежать осложнений, связанных с прорезыванием и погружением нити. В 37 недель беременности нить и титановые пластины снимают. За счет того, что узлы нити располагаются на пластине, снятие шва становится атравматичным и безболезненным.

Способ оказался безопасным и эффективным – выкидышей у прооперированных в ходе исследования женщин не было, сообщил Анатолий Ищенко.

Методику внедрили в практику и успешно применяют, рассказала заведующая отделением патологии беременности Клиники акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева Сеченовского центра материнства и детства Наталья Гончаренко. «Пациентка может самостоятельно родить доношенного ребенка. Это прекрасный способ предотвратить риск преждевременных родов и рубцовых изменений шейки матки», – сказала врач.

Сейчас на кафедре продолжают совершенствовать методики коррекции ИЦН и разрабатывают титановую нить. Титан обладает предельной биологической инертностью, прочностью и препятствует адгезии (прикреплению) микроорганизмов на поверхности нити. Также с декабря 2024 года начали применять пластины с широкими круговыми концами, что позволяет лучше перераспределить давление нити и нивелировать нагрузку шовного материала на ткани.

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Сеченовский Университет
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Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
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Сеченовский Университет
# беременность
# выкидыш
# титановые пластины
# шейка матки
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# 6G
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# мобильная связь
# сигнал
# телекоммуникации
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