208

Космическая пыль указала на древний резервуар воды в области пояса Койпера

❋ 4.8

Изотопный анализ частиц космической пыли, собранных в земной стратосфере, подсказал, что на окраине Солнечной системы существовал крупный резервуар воды с повышенным содержанием тяжелых изотопов кислорода. Согласно новому исследованию, вода из этого резервуара участвовала в образовании глинистых минералов внутри ледяных тел пояса Койпера, а доля кислорода-18 к кислороду-16 в этой воде могла быть значительно выше, чем в современных земных океанах.

Астрономия
# внеземная вода
# вода
# кислород
# космическая пыль
# Пояс Койпера
пояс Койпера
Структура пояса Койпера. На графике показано, как распределены объекты пояса Койпера по двум параметрам орбиты: по горизонтали — большая полуось (условно среднее расстояние от Солнца), по вертикали — эксцентриситет (насколько орбита вытянута: чем выше точка, тем более вытянута орбита) / © NASA, Wikimedia

В природе кислород представлен тремя стабильными изотопами —  кислородом-16, кислородом-17 и кислородом-18. Помимо них, известны радиоактивные изотопы этого элемента, однако они нестабильны и быстро распадаются. Самый распространенный — кислород-16, входящий в подавляющее большинство молекул обычной воды. На Земле на его долю приходится 99,76 процента от всего природного кислорода. В значительно меньших количествах встречаются более тяжелые — кислород-17 и кислород-18. 

Соотношение этих изотопов зависит от условий, в которых формировалось вещество. Например, когда вода взаимодействует с минералами, часть атомов кислорода из нее входит в состав новых соединений. Поэтому по изотопному составу таких минералов можно судить о воде, с которой они контактировали миллиарды лет назад.

В 2011 году ученые проанализировали ионы солнечного ветра, собранные аппаратом NASA Genesis, и пришли к выводу, что Солнце содержит относительно больше легкого кислорода-16, чем Земля и большинство метеоритов. Сопоставив полученные данные с результатами изучения метеоритов, специалисты предположили, что лед во внешних областях Солнечной системы мог быть обогащен тяжелыми изотопами кислорода. 

Однако проверить гипотезу оказалось непросто. Главная проблема заключалась в нехватке образцов из этих удаленных областей космоса. Кроме того, на доступные образцы могли повлиять различные процессы: нагревание, контакт с окружающим газом и последующие изменения минерального состава. В результате они могли не сохранить первоначальное соотношение изотопов. 

Недостаток такого материала могли бы восполнить частицы, происходящие от объектов пояса Койпера — области, расположенной за орбитой Нептуна. Там находятся тела, которые с момента формирования Солнечной системы подверглись сравнительно небольшим изменениям. Они отличаются от большинства астероидов тем, что наряду с горными породами и пылью содержат значительные количества водяного льда.

Забор и доставка образцов с окрестностей Нептуна потребовали бы сложной и дорогостоящей миссии. Поэтому команда американских планетологов под руководством Линдси Келлера (Lindsay Keller) из Космического центра имени Линдона Джонсона обратилась к материалу, который сам падает на Землю, — космической пыли. Ее частицы могут сохранять признаки химических реакций с участием воды, происходивших на родительских телах задолго до попадания в земную атмосферу. 

Келлер и его коллеги хотели проверить, может ли космическая пыль, источником которой служит пояс Койпера, сохранить следы взаимодействия с древней водой, обогащенной кислородом-17 и кислородом-18. По мнению авторов научной работы, родительские тела этих частиц сформировались во внешней части протопланетного диска и избежали большей части высокотемпературных процессов, которым подвергалось вещество во внутренних областях газопылевого облака вокруг молодого Солнца. 

Планетологи проанализировали 12 пылевых частиц диаметром от 10 до 30 микрометров, которые отличаются гладкой структурой и низкой пористостью. Их отобрали из каталога космической пыли NASA. Особое внимание уделяли радиационным следам — микроскопическим повреждениям, которые оставляют в веществе высокоэнергетические частицы, испускаемые Солнцем. 

В предыдущих научных работах высокую плотность таких следов связывали с происхождением пыли от объектов пояса Койпера. В исследованных образцах обнаружили характерно большое количество этих следов, что позволило отнести их к той же группе частиц.

Во время работы с материалом команда подготовила ультротонкие срезы пылевых частиц толщиной примерно 50–70 нанометров, которые позволили определить минеральный и химический состав зерен, а также их строение и наличие следов космического облучения. 

В изученных частицах преобладали гидратированные глинистые минералы, главным образом сапонит. В меньших количествах — серпентин. Это слоистые силикаты, которые образуются при взаимодействии воды с другими минералами. Получается, что пыль сохранила признаки химических реакций между водой и минералами, которое протекали на их родительских телах. 

Исследователи измерили соотношения изотопов кислорода в 12 частицах и выявили «изотопный отпечаток», который отличался от значений, характерных для многих метеоритов, чьи минералы изменились под воздействием воды. Это говорит о существовании отдельного резервуара с другим изотопным соотношением. 

Расчеты показали, что отношение кислорода-18 к кислороду-16 в древней воде, которая взаимодействовала с минералами космической пыли, могло быть примерно на 15,5 процента выше, чем в современной океанической воде. Правда, авторы научной работы подчеркнули, что это верхняя граница, полученная на основе модели, а не прямое измерение состава древнего льда.

пылевые частицы
Срезы пылевых частиц, которые изучали в лабортаории под микроскопом / © NASA, Lindsay Keller

Таким образом, планетологи получили свидетельства существования во внешней части ранней Солнечной системы отдельного резервуара воды, обогащенной тяжелыми изотопами кислорода. Ее изотопный состав отличался от воды, оставившей след в минеральном составе многих метеоритов. Вероятно, этот резервуар был слабо связан с внутренними областями протопланетного диска и оставался относительно изолированным. Результаты исследования помогут лучше понять, как распределялись различные изотопы кислорода в ранней Солнечной системе и какие химические процессы происходили за пределами орбит планет-гигантов. 

Выводы исследователей представлены в журнале Science Advances.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Игорь Байдов
Игорь Байдов
685 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Астрономия
# внеземная вода
# вода
# кислород
# космическая пыль
# Пояс Койпера
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Ноя
1200
Динозавры: монстры эволюции. Как они стали птицами
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Медицинское обеспечение и безопасность космических полетов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Карбон в архитектуре и дизайне: когда материал становится частью эстетики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Ноя
1600
Подвиг создателей ядерного щита. Война, которая не случилась
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Ноя
600
Как заглянуть в мозг, не вскрывая черепную коробку?
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
15 Ноя
Бесплатно
Другой космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
16 Ноя
Бесплатно
Физика: электрогенерация и источники энергии
Политехнический музей
Москва
Лекция
17 Ноя
1200
Селагинеллы (Selaginellales): морфология, систематика и гетероспория
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Мужской и женский мозг. Взгляд нейробиолога
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

    14 ноября, 10:23

  2. Космическая пыль указала на древний резервуар воды в области пояса Койпера

    14 ноября, 10:15

  3. Ученые не считают, что все методы воскрешения видов одинаково полезны

    14 ноября, 10:00

  4. Позолоченную ногу из шотландского болота признали частью статуи римского императора

    14 ноября, 08:30
Выбор редакции

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

8 ноября, 17:03

Последние комментарии

Константин Зорькин
13 секунд назад
Pavel, только спутников он вывел на 50 т.

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Константин Зорькин
33 минуты назад
Иван, даже если не поймают, то это первый многочасовой полет с выводом полезной нагрузки.

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Редакция Naked Science
3 часа назад
Иван, восстановили трансляцию

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Ленивый Лаобан
4 часа назад
Алексей, по сравнению с враждебной политикой пиндосов, Россия просто в песочнице куличики лепит. 🤣

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

Дмитрий Караваев
4 часа назад
Александр, интересная, хитрая формулировка "Британия третьеразрядная держава" после кого? Китая и США? Вы же историк нет никого вечных ни людей, ни

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Иван Колупаев
7 часов назад
Константин, поискал. Бустер поймать не смогли, он благополучно разобрался в океане. Половина программы рыбкам под хвост. Ну поглядим сумеют

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Константин Зорькин
9 часов назад
Иван, летит он. Поищи другие трансляции.

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Иван Колупаев
10 часов назад
Трансляция завершена а выводы не озвучены как так-то? Никто не смотрел или там что-то настолько пошло не то плану что требует согласования и

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Рафаил Ароев
11 часов назад
Перевод словосочетания dark magic mushroom, как "гриб черной магии", кажется не совсем подходящим - как будто помог с переводом ИИ или google-translate. Полагаю, что

Биологи впервые обнаружили ядовитый галлюциногенный «гриб черной магии»

Иван Колупаев
11 часов назад
Сергей, любовь /русские/ мужики придумали чтоб денег не платить.

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Иван Колупаев
11 часов назад
Анна, на вашем мемчике опять одни мужики и что характерно чего-то делают ну кроме самого первого. Бабы вероятно шуршат по хозяйству и ждут секас

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Иван Колупаев
12 часов назад
Pavel, в зависимости от полезной нагрузки 130-200 т. Меняется в каждом тесте, вам вообще сколько надо?

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Pavel Tyapkin
13 часов назад
SpaceXв этот раз опубликует официально массу Starship на орбите или опять промолчит??

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Andrew Bolshakov
13 часов назад
Известны следующие факты: 1. Galerina spp. по жизни брать нельзя, да и не позывает. Мелкие, тщедушные коричневые грибочки. 2. Среди Lepiota spp. есть несколько

Биологи впервые обнаружили ядовитый галлюциногенный «гриб черной магии»

Иван Колупаев
13 часов назад
Гендеросрач запущен 😁

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Иван Колупаев
14 часов назад
Sam, это вы просто пока молодой и здоровый. Если выбор умереть в трезвом уме и твердой памяти в те же 80 лет или старым изношенным в тягость себе и

Биологи нашли способ защитить органы от старения, заблокировав один белок

Иван Колупаев
14 часов назад
Роман, не ну если ставить вопрос "а куда вы нахрен денетесь" то конечно 😏 Другая сторона медали очень совершенные импортозамещенные российские

Масштабный опрос показал, готовы ли россияне доверить свою жизнь роботу-хирургу с ИИ

Роман Григорьевич Иферов...
14 часов назад
Если робот завтра и по ОМС, а человек через год или за деньги, то, думаю, согласится 90%.

Масштабный опрос показал, готовы ли россияне доверить свою жизнь роботу-хирургу с ИИ

Борис Демков
14 часов назад
Sam, Не такое! Я бы согласился, это лучше чем 20 лет жить до тех же 80 старым и больным.

Биологи нашли способ защитить органы от старения, заблокировав один белок

Sam Dowson
15 часов назад
"какую пользу они получают от производства аматоксинов, псилоидов или, как в случае Galerina indica, обоих веществ сразу" - да как бы всё понятно. Одни грибы

Биологи впервые обнаружили ядовитый галлюциногенный «гриб черной магии»

Самые обсуждаемые