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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

От электростанций в Пакистане до железных дорог в Восточной Африке — китайское кредитование помогло профинансировать крупные инфраструктурные проекты во многих развивающихся странах. Однако эти инвестиции обернулись для некоторых государств значительными долговыми обязательствами, вызвав вопросы об устойчивости их финансового положения и зависимости от Пекина.

Сообщество
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# финансы
# экономика
Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем / © Visual Capitalist
Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем / © Visual Capitalist

На инфографике выше представлены страны, отчитавшиеся перед Всемирным банком в рамках статистики международной задолженности (International Debt Statistics). Они расположены по объему непогашенного долгосрочного государственного долга и долга, гарантированного государством, перед китайскими кредиторами по состоянию на 2024 год.

Первое место занимает Пакистан, задолжавший китайским кредиторам 22,38 миллиардов долларов. Это почти на восемь миллиардов долларов больше, чем у Анголы, расположившейся на второй строчке рейтинга. Южноазиатская страна на протяжении десятилетий поддерживает тесные военные и экономические связи с Пекином. Обе стороны называют свои отношения «всепогодным стратегическим партнерством». Китайское финансирование позволило реализовать в Пакистане крупные проекты в сфере электроэнергетики и транспортной инфраструктуры.

На втором месте находится Ангола с задолженностью в размере 14,4 миллиарда долларов. Ее сотрудничество с китайскими кредиторами расширилось в период послевоенного восстановления страны. В 2004 году Ангола получила кредитную линию на два миллиарда долларов, объем которой впоследствии существенно увеличился по мере продолжения восстановительных работ.

Задолженность Кении в размере 5,37 миллиардов долларов наглядно показывает, на что направляются эти средства. Китайские кредиты покрыли около 90% стоимости железной дороги Момбаса — Найроби, соединившей столицу страны с ее главным морским портом. Магистраль используется как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

Подобные проекты обеспечивают работой и китайские компании. Китайские подрядчики построили как кенийскую железную дорогу, так и линию Аддис-Абеба — Джибути. Китайские предприятия также участвовали в поставках оборудования и эксплуатации инфраструктуры. Таким образом, кредитование одновременно поддерживает зарубежный спрос на инженерные услуги и технологии из Китая.

Значительная долговая нагрузка вызывает опасения относительно способности некоторых стран расплачиваться с китайскими кредиторами. Например, Республика Конго задолжала им 2,97 миллиардов долларов — сумму, превышающую десятую часть годового объема ее экономики, если оценивать его в номинальном выражении.

Кредитная политика Китая также стала поводом для обвинений в так называемой «дипломатии долговой ловушки». Согласно этому концепту, масштабные инфраструктурные кредиты могут создавать финансовую зависимость заемщиков и предоставлять Пекину дополнительные рычаги стратегического влияния.

В качестве одного из наиболее известных примеров в этой дискуссии часто приводят Шри-Ланку, чей долг перед китайскими кредиторами составляет 8,69 миллиардов долларов. Особое внимание уделяется проекту порта Хамбантота. Вместе с тем такая трактовка китайского кредитования остается предметом споров: исследователи обращают внимание и на более широкие экономические проблемы стран-заемщиков.

В то же время некоторые государства постепенно сокращают задолженность перед Пекином. Так, долг Анголы за 2023–2024 годы уменьшился почти на одну пятую. Однако возможности страны продолжать досрочное погашение кредитов по-прежнему во многом зависят от мировых цен на нефть.

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Сообщество
# долг
# инфографика
# Китай
# Рейтинги
# статистика
# финансы
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