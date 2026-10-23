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Сложность расшифровки манускрипта Войнича объяснили перепутанными страницами

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Авторы нового исследования нашли одну из причин, по которым текст рукописи Войнича так трудно поддается прочтению: в XV веке книгу переплели неправильно, из-за чего страницы оказались не на своих местах. Ученые рассчитывают, что это открытие может стать важным шагом к расшифровке документа.

История
# листы
# манускрипт Войнича
# расшифровка
# Рукопись Войнича
Один из разворотов рукописи Войнича
Один из разворотов рукописи Войнича / © Beinecke Rare Book & Manuscript Library

Рукопись Войнича — это средневековый кодекс, состоящий из тонких пергаментных листов. Манускрипт датируется началом XV века и, вероятнее всего, был создан в Центральной или Южной Европе.

На 240 страницах рукописи содержится текст примерно из 38 тысяч слов, написанный с использованием уникального набора символов, происхождение и значение которых остаются неизвестными. Есть и иллюстрации: изображения людей, растений, абстрактные рисунки и астрологические символы.

Документ когда-то принадлежал императору Священной Римской империи, а в 1912 году его приобрел библиофил Уилфрид Войнич. С 1969-го манускрипт хранится в библиотеке редких книг и рукописей Йельского университета. Рукопись Войнича уже более века ставит в тупик специалистов. Попытки расшифровать ее по сей день остаются безуспешными.

Лиза Фэйджин Дэвис, исполнительный директор Американской академии медиевистики, и ее соавтор Колин Лейфилд из Университета Мальты обратили внимание на то, что у рукописи Войнича есть ряд странных особенностей, касающихся ее структуры. Исследуя вопрос о том, сколько писцов переписывали этот документ, ученые, статья которых опубликована в журнале Digital Medievalist, заметили: страницы с определенными типами почерков переписчиков идут не подряд, а хаотично разбросаны по манускрипту.  

Кроме того, некоторые иллюстрации в рукописи переходят с одной страницы через внутренний сгиб (поле у корешка) на другую, несмежную страницу и продолжаются там, хотя между ними еще целый ряд страниц. Дэвис и Лейфилд предположили: непоследовательная структура манускрипта объясняется тем, что еще в эпоху раннего Возрождения кто-то, не понимая содержания текста, неправильно переплел его.

Средневековые рукописи состояли из прямоугольных листов пергамента, которые обычно складывали пополам, образуя «двойные листы» (бифолии). Каждая половина бифолии представляла собой страницу — фолио. Перед написанием текста бифолии вкладывали друг в друга, образуя небольшие тетради. После того как текст был написан, тетради складывали вместе и стопку сшивали по корешку, превращая в книгу.

Согласно гипотезе Дэвис и Лейфилда, рукопись Войнича изначально представляла собой набор отдельных двойных листов (сингулионов), которые вовсе не предназначались для объединения в тетради или полноценную книгу. И читать манускрипт изначально предполагалось именно как серию последовательных сингулионов.

Чтобы проверить обоснованность своей гипотезы, исследователи проанализировали рукопись с помощью метода латентно-семантического анализа. Этот метод позволяет выявлять в текстах скрытые закономерности, статистически сопоставляя куски текста и определяя, связаны они между собой или же представляют разрозненные фрагменты.
 

Анализ показал, что блоки текста на некоторых соседних страницах действительно имеют низкую степень сходства и, скорее всего, не связаны друг с другом по смыслу. То есть эти страницы не следовало читать подряд. В то же время другие страницы продемонстрировали высокое сходство, а значит, возможно, имеют смысловую взаимосвязь.

Если рассматривать рукопись Войнича как собрание несброшюрованных двойных листов, то снимается вопрос о том, почему каждый писец писал только по одной странице. Это объясняет, почему изображения переходят через центральный сгиб, отметили исследователи.

«Книга, страницы которой расположены не по порядку, почти наверняка сложнее для чтения. Мы надеемся, что лингвисты и криптологи вернутся к своим прошлым работам в свете этой гипотезы, положив начало новой эре исследований манускрипта Войнича», — подытожили Дэвис и Лейфилд.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
182 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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История
# листы
# манускрипт Войнича
# расшифровка
# Рукопись Войнича
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