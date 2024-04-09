Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
- 5 минут назад
- Мария Азарова
-
9
Live: первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного
Первый пуск тяжелой «Ангары-А5» с космодрома Восточный, строительство которого завершилось менее 10 лет назад близ города Циолковский в Амурской области, должен состояться в 12:00 по московскому времени (18:00 — по местному) с площадки 1А. Ранее ракеты семейства «Ангара» запускали только с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Трансляция начнется за час до старта. На этот раз «Ангара» будет нести разгонный блок «Орион» от РКК «Энергия» и испытательную полезную нагрузку (иными словами, ее макет). Таким образом, сегодняшний пуск станет началом летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» и летных испытаний «Ориона».
Согласно циклограмме выведения на орбиту, опубликованной на сайте «Роскосмоса», через три минуты и 34 секунды после старта отделится первая ступень «Ангары-А5», вторая — спустя пять минут 25 секунд. Через еще 14 секунд произойдет сброс створок головного обтекателя, а по прошествии 12 минут 26 секунд с момента пуска от третьей ступени ракеты отделится разгонный блок «Орион», который затем продолжит выводить полезную нагрузку на целевую орбиту.
Трехступенчатая «Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, созданная в России после распада Советского Союза. Разработчиком и производителем выступил Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, заказчиком — Министерство обороны. Сколько денег потратили на ее проект, точно не известно: по разным данным, сумма превышает 110 миллиардов рублей, а то и все 160 миллиардов.
Стартовая масса без головной части составляет 761 тонну, высота без нее же — 32,8 метра (с головной частью — 55,23 метра). В качестве горючего используют керосин, а окислителя — жидкий кислород, то есть экологически чистые компоненты.
Первый запуск тяжелой ракеты состоялся в декабре 2014 года, последний, третий по счету, — спустя семь лет, в конце 2021-го (во время всех испытаний полезная нагрузка была представлена макетом).
Тогда «Роскосмос» утверждал, что тесты «Ангары-А5» завершатся в 2022 году, а с 2023-го начнется серийное производство. Достаточно необычно, что в сегодняшнем запуске вновь используют имитатор полезной нагрузки, ведь предыдущие три раза сам носитель отработал штатно (правда, в одном из случаев подвел разгонный блок «Персей»).
В будущем с помощью ракет семейства «Ангара», куда входят как тяжелые, так и легкие носители, собираются выводить автоматические аппараты на околоземную орбиту, модули разрабатываемой Российской орбитальной станции и пилотируемый транспортный корабль нового поколения с экипажем.
Подробнее об «Ангаре-А5», истории и целях ее создания, а также перспективах читайте в большом материале Naked Science.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Пермского государственного университета изучили эффект влияния городской среды на экстремальные осадки и ветер на примере Москвы. Исследование, выполненное на основе долгосрочного моделирования, в России проведено впервые. Выяснилось, что мегаполис существенно усиливает экстремальные погодные явления. Более сильные дожди и ветер чаще наблюдаются в пределах Москвы и к северо-востоку от нее, нежели в пригородах.
Группа американских и британских исследователей решила проверить, работает ли правило Бергмана по зависимости размеров тела от широт в случае динозавров и мезозойских млекопитающих. Для полноты картины авторы также изучили современных птиц и зверей.
Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Пермского государственного университета изучили эффект влияния городской среды на экстремальные осадки и ветер на примере Москвы. Исследование, выполненное на основе долгосрочного моделирования, в России проведено впервые. Выяснилось, что мегаполис существенно усиливает экстремальные погодные явления. Более сильные дожди и ветер чаще наблюдаются в пределах Москвы и к северо-востоку от нее, нежели в пригородах.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Нам, пожалуй, удалось решить ключевую проблему всей наномедицины»: интервью с Максимом Никитиным
Сто секунд до полуночи: почему перевод стрелок на часах Судного дня — это важно
25 самых щедрых компаний
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии