Live: первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного

На космодроме Восточный на Дальнем Востоке в Амурской области 9 апреля состоится запуск российской ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой. Старт запланирован на 12:00 по московскому времени.

Первый пуск тяжелой «Ангары-А5» с космодрома Восточный, строительство которого завершилось менее 10 лет назад близ города Циолковский в Амурской области, должен состояться в 12:00 по московскому времени (18:00 — по местному) с площадки 1А. Ранее ракеты семейства «Ангара» запускали только с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Трансляция начнется за час до старта. На этот раз «Ангара» будет нести разгонный блок «Орион» от РКК «Энергия» и испытательную полезную нагрузку (иными словами, ее макет). Таким образом, сегодняшний пуск станет началом летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» и летных испытаний «Ориона».

Согласно циклограмме выведения на орбиту, опубликованной на сайте «Роскосмоса», через три минуты и 34 секунды после старта отделится первая ступень «Ангары-А5», вторая — спустя пять минут 25 секунд. Через еще 14 секунд произойдет сброс створок головного обтекателя, а по прошествии 12 минут 26 секунд с момента пуска от третьей ступени ракеты отделится разгонный блок «Орион», который затем продолжит выводить полезную нагрузку на целевую орбиту.

Трансляция запуска / © ютьюб-канал «Роскосмос ТВ»

Трехступенчатая «Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, созданная в России после распада Советского Союза. Разработчиком и производителем выступил Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, заказчиком — Министерство обороны. Сколько денег потратили на ее проект, точно не известно: по разным данным, сумма превышает 110 миллиардов рублей, а то и все 160 миллиардов.

Стартовая масса без головной части составляет 761 тонну, высота без нее же — 32,8 метра (с головной частью — 55,23 метра). В качестве горючего используют керосин, а окислителя — жидкий кислород, то есть экологически чистые компоненты.

Характеристики ракеты «Ангара-А5» (слева) и разгонного блока «Орион» (справа) / © «Роскосмос»

Первый запуск тяжелой ракеты состоялся в декабре 2014 года, последний, третий по счету, — спустя семь лет, в конце 2021-го (во время всех испытаний полезная нагрузка была представлена макетом).

Тогда «Роскосмос» утверждал, что тесты «Ангары-А5» завершатся в 2022 году, а с 2023-го начнется серийное производство. Достаточно необычно, что в сегодняшнем запуске вновь используют имитатор полезной нагрузки, ведь предыдущие три раза сам носитель отработал штатно (правда, в одном из случаев подвел разгонный блок «Персей»).

В будущем с помощью ракет семейства «Ангара», куда входят как тяжелые, так и легкие носители, собираются выводить автоматические аппараты на околоземную орбиту, модули разрабатываемой Российской орбитальной станции и пилотируемый транспортный корабль нового поколения с экипажем.

Подробнее об «Ангаре-А5», истории и целях ее создания, а также перспективах читайте в большом материале Naked Science.

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