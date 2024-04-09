В ТюмГУ исследовали влияние инсулина и метформина на экспериментальный диабет

Биологи Тюмени и Алжира изучили и сопоставили между собой нарушения метаболизма при аллоксановом (экспериментальном) диабете, а также оценили целесообразность применения метформина и инсулина у лабораторных животных на фоне экспериментального диабета.

Диабет — одна из основных проблем здравоохранения во всем мире. Это заболевание затрагивает четыре процента населения планеты и, по оценкам, увеличится на 5,4 процента к 2025 году. Недуг характеризуется хронической неконтролируемой гипергликемией (слишком высокий уровень сахара в организме), возникающей в результате дефекта секреции инсулина.

Статья «Влияние метформина и инсулина на метаболические нарушения при аллоксановом диабете» биологов ТюмГУ Ирины Ральченко и Сергея Толстогузова вышла в журнале «Сибирское медицинское обозрение».

Работа проведена в лаборатории биологии организмов (группа клеточной и молекулярной физиологии) факультета биологических наук Университета наук и технологий имени Уари Бумедьена (Алжир), кафедры анатомии и физиологии человека и животных Института биологии Тюменского государственного университета.

Исследование проводили на 30 самках крыс линии Вистар. Лабораторные животные были разделены на четыре группы (контрольная группа, группа с моделированным диабетом, группа с экспериментальным диабетом, которым вводили метформин, группа с экспериментальным диабетом, которым вводили инсулин).

Для исследования кровь бралась из пазухи глаза. Исследовались биохимические показатели – уровень глюкозы, триглицеридов, общий холестерин, анализ электрофоретических профилей липопротеинов. Ученые обратили внимание на метаболические нарушения, вызванные экспериментальным диабетом у крыс Вистар после введения аллоксана, вызванного заболеванием. Результаты показали, что эта патология является сложной и многофакторной. Аллоксан приводит к развитию диабета.

Оценка уровня глюкозы выявила, что у животных получавших метформин в течение двух месяцев снижение уровня глюкозы составило 15 процентов, у животных, получавших инсулин — 56.

Прием метформина вызывал значительное снижение триглицеридов после одного месяца лечения с сохранением показателей и во второй месяц. Прием инсулина не вызвал улучшения гипертриглицеридемии (снижение избытка жира) после одного месяца лечения, результат был достигнут только после второго месяца лечения.

Результаты показали, что аллоксан вызывает снижение массы тела экспериментальных животных. Это снижение более выражено у животных, получавших инсулин. Введение инсулина и метформина привело к снижению уровня холестерина после двух месяцев лечения, причем при использовании метформина результат был значимым в течение первого месяца лечения.

Кроме того, результаты, полученные в ходе исследования, показали, что введение инсулина и метформина аллоксанизированным крысам привело к регрессу метаболических нарушений. Ученые зафиксировали: антигипергликемическое действие (не повышался уровень сахара), снижение уровня холестерина, триглицеридов, а также снижение уровня ЛПНП и ЛПВП.

При сравнительной характеристике инсулина и метформина обнаружено, что инсулин оказывает более сильное гипогликемическое действие, но не предотвращает потерю веса экспериментальных животных.

На уровне биохимического метаболизма метформин значительнее влияет на метаболические процессы и действует через более короткий период времени в отличие от инсулина (уровень триглицеридов и холестерина).

Следовательно, инсулин обладает большим гипогликемическим эффектом, метформин лучше влияет на регуляцию биохимического метаболизма, его эффект проявляется в более короткое время.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ТюмГУ 276 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.