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Происхождение астероида Бенну связали с молодым Юпитером

❋ 4.7

Анализ грунта астероида Бенну поставил под сомнение прежние представления о происхождении подобных небесных тел. Изотопный состав образцов указал на иной сценарий и даже место их формирования.

Астрономия
# астероид Бенну
# астероид Рюгу
# Главный пояс астероидов
# снеговая линия
# Солнечная система
# Юпитер
Вид на астероид Бенну с расстояния в 24 километра
Вид на астероид Бенну с расстояния в 24 километра / © NASA/Goddard/University of Arizona

Бенну — небольшой околоземный астероид диаметром около 500 метров. Он богат углеродом и сохранил древнее вещество времен формирования Солнечной системы. В 2023 году межпланетная станция NASA OSIRIS-REx доставила на Землю образцы его грунта. Их изучение показало, что по химическому и изотопному составу Бенну близок к редким углистым хондритам CI — метеоритам, состав которых во многом близок к составу Солнца.

Ранее подобные характеристики нашли в образцах астероида Рюгу, доставленных на Землю японской миссией «Хаябуса-2». Сходство состава указывает на тесную связь этих небесных тел, однако вопрос об их происхождении остается открытым. По одной из гипотез, Бенну и Рюгу могут быть обломками более крупного древнего астероида главного пояса — Пуланы. Подробнее об этом Naked Science рассказывал здесь

Теперь международная исследовательская группа изучила изотопный состав титана, хрома и железа в пяти образцах грунта Бенну. Анализы независимо провели в Швейцарской высшей технической школе Цюриха и Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в США. 

Изотопный состав титана и железа во всех образцах оказался практически одинаковым. Более того, по этим показателям грунт Бенну совпал с образцами Рюгу и CI-хондритами. Это, по мнению ученых, указывает на то, что их родительские тела сформировались из одного или очень похожих резервуаров пыли в протопланетном диске. 

С хромом ситуация была сложнее: его изотопный состав немного различался между образцами. Исследователи связали это с воздействием воды уже после формирования родительского тела Бенну. Различия, однако, не отменяют общего сходства с Рюгу и CI-хондритами. 

Главной подсказкой стало сочетание признаков материала из внутренней и внешней частей молодой Солнечной системы. Ранее предполагалось, что CI-подобные тела могли сформироваться за орбитой Юпитера, а затем переместиться ближе к газовому гиганту. Новые данные указали на иной сценарий.  

Согласно нему, родительские тела Бенну и Рюгу могли сформироваться между молодым Солнцем и Юпитером, неподалеку от снеговой линии — области, где было достаточно холодно для образования водяного льда. Растущая планета задерживала крупные частицы из внешней части протопланетного диска, а мелкая пыль могла проникать внутрь и смешиваться с местным материалом. Из этой смеси впоследствии и сформировались CI-подобные тела. 

Такой сценарий объясняет, почему Бенну и Рюгу одновременно несут признаки вещества из разных областей молодой Солнечной системы. Мелкая пыль могла преодолевать барьер, порожденный молодым Юпитером, и смешиваться с материалом внутренней части протопланетного диска. 

Значит, состав астероида не всегда позволяет напрямую определить место его рождения. В ранней Солнечной системе вещество активно перемещалось и перемешивалось еще до формирования родительских тел. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science Advances.

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Любовь Соковикова
Любовь Соковикова
487 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Астрономия
# астероид Бенну
# астероид Рюгу
# Главный пояс астероидов
# снеговая линия
# Солнечная система
# Юпитер
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