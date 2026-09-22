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В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

❋ 4.3

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что Китай может «перекрыть США доступ» к тренировочной базе для Марса, которой американцы видят Луну. Чтобы исключить этот вариант, он считает необходимым ужесточить критерии отбора международных партнеров Штатов. В итоге первыми обитателями лунной базы неамериканской национальности должны стать итальянцы.

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Джаред Айзекман, впервые в истории земных космических агентств, предложил выбирать международных партнеров для космических программ на технических, а не политических основаниях. Поможет ли это американцам создать на Луне базу раньше, чем это смогут сделать китайцы?
Джаред Айзекман, впервые в истории земных космических агентств, предложил выбирать международных партнеров для космических программ на технических, а не политических основаниях. Поможет ли это американцам создать на Луне базу раньше, чем это смогут сделать китайцы? / © Jud McCrehin, Air & Space Forces Association

На сегодня в мире идет активная вторая лунная гонка: США и Китай стремятся высадиться на Луне первыми. Страны, лишенные их уровня технических возможностей, в гонке, разумеется, не участвуют. Однако это не значит, что они не пытаются попасть на земной спутник в качестве пассажиров. Россия уже заключила с КНР межправительственное соглашение о ее участии в строительстве так называемой Международной научной лунной станции.

Как сообщают СМИ, глава NASA Джаред Айзекман, общаясь с группой военных и их поставщиков, пояснил, как будет проходить отбор пассажиров для американских полетов на Луну. Он констатировал, что на протяжении длительного времени стратегия США по международному партнерству в космосе была неоптимальной. Но теперь, заявил он, «игра изменилась».

По его словам, новая лунная гонка — больше, чем идеологическая битва, какой было подобное событие полвека назад. Хотя сама лунная поверхность огромна (он сравнил ее с Африкой, на деле лунная поверхность равна Африке и Австралии вместе взятым), наиболее подходящая с точки зрения NASA часть для строительства баз очень мала. Айзекман сравнил ее площадь с Вашингтоном, округ Колумбия (это всего 177 квадратных километров). «Здесь есть лишь ограниченное количество дорог и удачных парковочных мест, которые вы захотите занять», — заключил он.

Ключевая ценность этих «парковочных мест» не только в том, что они рядом с кратерами вечной тени, где есть вода. Кроме этого, нужные места девять десятых года получают солнечный свет, что упрощает и работу астронавтов рядом с базами, и получение энергии от солнечных батарей. По мнению Айзекмана, эти места хорошо подходят, чтобы отработать навыки, нужные для освоения Марса. «Когда вы осознаете, что парковочных мест мало, это создает нужду в спешке, — продолжил он. — Мы должны двигаться быстро, потому что китайцы собираются в те же самые места».

Глава NASA подчеркнул, что китайцы уже в партнерстве с русскими, собираются разместить в этой зоне атомный реактор. По его словам, потенциально это может блокировать доступ США к «тренировочной среде, необходимой для космических амбиций Америки». Такая острая ситуация создает для NASA необходимость принимать наиболее рациональные решения изо всех возможных. Он конкретизировал, что имеет в виду выбор международных партнеров. Другие страны получат места в лунной программе США только если они смогут внести существенный вклад в миссию — такой, который не готова пока осуществить американская космическая отрасль.

Айзекман напомнил, что раньше международное партнерство часто тормозило американские космические планы, а не ускоряло их, поскольку решения о нем принимались на политической основе. Теперь этого не будет: глава Агентства назвал только одну страну, которая получит «пассажирские места» в американских кораблях при высадке на Луну. Это Италия, чей выбор он обосновал ее инвестициями в пять миллиардов долларов в жилые модули для лунной базы.

«Скорее всего это будет первый реально обитаемый модуль, который попадет на лунную поверхность», — считает Айзекман. Он упомянул, что два билета зарезервированы и для японских астронавтов, в обмен на многомиллиардный по стоимости луномобиль для людей, который создает Toyota. Глава NASA сказал, что точно того же американцы ожидают от всех своих будущих партнеров по лунной программе. «Нам нужен существенный вклад», — повторил он.

Остается вопросом то, насколько лунной базе на самом деле нужен итальянский обитаемый модуль. Ясно, что он будет куда меньше Starship, а иметь поверхностный жилой модуль меньше, чем корабль, доставляющий туда людей и грузы, выглядит умеренно логичной идеей
Остается вопросом то, насколько лунной базе на самом деле нужен итальянский обитаемый модуль. Ясно, что он будет куда меньше Starship, а иметь поверхностный жилой модуль меньше, чем корабль, доставляющий туда людей и грузы, выглядит умеренно логичной идеей / © SpaceX.com

Происходящее имеет не только космическое, но и существенное политическое значение. Ранее на партнерство с NASA рассчитывало Европейское космическое агентство и его канадский аналог. В рамках давно заключенных соглашений они хотели сделать модуль и роботизированный манипулятор для Окололунной станции, за что американцы должны были их туда взять.

Но в марте NASA отказалось от тупикового проекта такой станции и решило, что если и заниматься ее строительством, то уже прямо на Луне. Однако европейцы и канадцы не располагают ни готовыми проектами, ни достаточно сообразительным и гибким руководством космических агентств, способным быстро перестроиться и предложить американцам что-то для куда более сложной и амбициозной лунной базы. По всей видимости, выступление Айзекмана было нацелено на то, чтобы подстегнуть младших партнеров США дать им то, чего эти партнеры ранее давать не хотели.

Пока ситуация выглядит так, что следующими за американцами на Луну высадятся китайцы, а в следующих экспедициях США привезут туда и итальянцев. Отклонения от этой схемы вероятны, только если китайцы по каким-то причинам не смогут совершить свою высадку вовремя. Это делает итальянцев и японцев наиболее вероятными претендентами на попадание на спутник Земли третьими и четвертыми изо всех земных наций. КНР, в силу существенно меньших возможностей ее носителей, вряд ли сможет высадить там русских пассажиров до того, как американцы сделают это со своими младшими партнерами.

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Космонавтика
# NASA
# Китай
# космонавтика
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