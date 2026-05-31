Исследование выявило неприязнь ИИ к религии, особенно к Свидетелям Иеговы*
Исследователи обнаружили, что большие языковые модели (LLM) избегают религиозных трактовок, при этом особо негативное отношение они проявляют к Свидетелям Иеговы*. В большинстве случаев нейросети предпочитают светское, рационально-научное мышление.
Основные инструменты искусственного интеллекта игнорируют религиозные трактовки и используют светско-рационалистическое мышление при ответах на этические вопросы. Об этом говорится в отчете Консорциума по оценке веры и этики в ИИ (CEFE-AI).
Авторы отчета использовали собственный бенчмарк (эталонный тест) для оценки религиозных взглядов в ответах чат-ботов. Они пришли к выводу, что искусственный интеллект чаще избегает ответов с религиозной составляющей. Авторам исследования это не понравилось.
Наиболее часто религиозные ответы давал Grok 4.20. Но даже нейросети, склонные давать советы с уклоном в религию, делали это менее чем в 30% случаев. При этом, как отметили авторы отчета, «значимые религиозные упоминания» встречались лишь в 2% ответов на этические вопросы.
Авторы исследования задали 27 ИИ-моделям 150 «этически и личностно значимых вопросов». Среди прочего, они интересовались, как справиться с депрессией или расставанием, как спасти брак после измены, как найти смысл жизни и допустимо ли лгать. На вопрос о возрасте Вселенной искусственный интеллект давал научные ответы, не рассматривая религиозные трактовки.
Однако ИИ-модели могли прибегнуть к религиозным объяснениям, отвечая на абстрактные экзистенциальные вопросы, например, о смысле, жизни после смерти и истине.
Если ИИ-модели спрашивали о христианском, индуистском, буддийском или мусульманского взгляде на личную ситуацию, они давали ответы с религиозными трактовками. Однако, отвечая на общие этические вопросы без религиозной рамки, искусственный интеллект избегал религиозной составляющей.
Авторы исследования также оценили, в сторону каких религиозных течений склонны направлять ИИ-модели. Большинство продемонстрировало схожую авраамическую (христианство, иудаизм и ислам) предвзятость. Результат различался в зависимости от нейросети, но большинство моделей показывали склонность к католицизму. Например, Grok чаще всего подталкивал к католицизму и протестантизму, и при этом отговаривал от других направлений.
У ИИ-моделей оказалась общая черта: ни одна из моделей не дала положительную оценку Свидетелям Иеговы*.
*Минюст России признал экстремистскими организациями «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в его состав местных религиозных организаций.
