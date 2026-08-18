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18 августа, 09:55
Александр Березин
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Экономисты посчитали, насколько сильно SpaceX перевернула земную космонавтику

❋ 4.6

Изучив 6740 ракетных пусков с 1960 по 2025 год, европейские ученые оценили стоимость запусков по странам и то, как они менялись в последние десятилетия. Выяснилось, что из-за революционных изменений в мировой космической индустрии для США запуски стоят существенно дешевле, чем для других стран — причем разрыв достигает нескольких раз. Авторы работы пришли к выводу, что многим странам Европы придется либо переходить на запуски от SpaceX, отказываясь от национальных носителей, либо понести серьезные издержки, переплачивая за доступ в космос и не имея возможности быстро наращивать вывод спутников.

Космонавтика
# SpaceX
# космос
# Роскосмос
Запуск ракеты Falcon 9 / © SpaceX

В последние три года люди делают около 270 космических запусков в год, что втрое превышает те же показатели десять лет назад. Почти вся эта разница приходится на ракеты SpaceX. Авторы новой работы, которую опубликовали в Economics Letters, решили разобраться во влиянии этого сдвига на экономику доступа к космосу. Их внимание привлекли цифры вывода полезной нагрузки тоннах в год.

Они подсчитали, что до 2003 года (катастрофы шаттла «Колумбия» и приостановки полетов шаттлов) США и Россия шли практически вровень по выводимой полезной нагрузке. Обе страны имели почти 50 процентов от общемирового вывода в космос в тоннах. Вслед за гибелью «Колумбии» и семи человек ее экипажа, вызванной плохим качеством проектирования шаттлов, американская сторона потеряла паритет. К 2012 году уже менее 20 процентов от мирового вывода полезной нагрузки приходилось на эту страну. До середины 2010-х Россия существенно опережала Штаты.

Однако с середины 2010-х начались массовые запуски ракет SpaceX с возвращаемой первой ступенью. С этого момента ситуация начала быстро меняться. А с начала 2020-х уже полезная нагрузка, выводимая американцами, стала резко опережать российскую. За 1990-2025 годы Штаты вывели в космос в два с лишним раза больше полезной нагрузки, чем наша страна за тот же период — хотя еще в 2015 году резко отставали от нее по общему выводу с 1990 года. Основная часть рывка пришлась на компанию Илона Маска: более 75 процентов от общепланетарного вывода полезной нагрузки в 2025 году пришлось на нее.

Одновременно издержки США на вывод единицы полезной нагрузки падали — до 3 225 долларов за килограмм. У России, согласно оценке авторов работы, она 6 682 доллара за килограмм. Отметим, что методика подсчета цены вывода у западных экономистов несколько отличается от принятой в нашей стране.

Скажем, цена вывода на «Союзе-2» (модифицированный потомок Р-7 Королева) в рублях 500 тысяч за килограмм (по данным «Роскосмоса»), что для 2025 года примерно 5 988 долларов. На «Союз-2» выполняется более 80 процентов всех российских запусков последних лет, поэтому их цена вывода имеет решающее значение для нашей космонавтики.

Важно помнить и то, что цена вывода и его себестоимость в условиях США (но не России) сильно отличаются друг от друга. Например, по известным оценкам запуск Falcon 9 по себестоимости составляет 28 миллионов долларов, а берет за пуск с клиента компания как минимум вдвое больше. Это вызвано тем, что на пуски SpaceX большая очередь коммерческих клиентов (весь остальной мир запускает дороже), отчего цену на них диктует компания, а не покупатель.

Стоимость запуска полезной нагрузки в космос по странам / © A. Terzi and F. Nicoli

Авторов, как европейцев, интересовала и позиция стран ЕС. Их цена запуска за килограмм оказалась выше, чем у России (9 897 долларов за килограмм). Индия и вовсе выводит грузы за 15 тысяч долларов за килограмм. Крайне высокие цены для этой страны вызваны преобладанием в ее структуре пусков легких ракет. Чем меньше ракета, тем в норме выше цена вывода ею полезной нагрузки. КНР, по оценкам исследователей, запускает за 5 809 долларов за килограмм, что лишь умеренно ниже, чем у нашей страны.

Исследователи пишут, что текущая ситуация с революцией вывода в космос поставила Западную Европу между молотом и наковальней. С одной стороны, надо срочно расширять запуски спутников. Европейский космический сектор не может это осуществить не только из-за высоких цен, но и чисто физически. Там делают только одноразовые а
покрыть ими нужду в массовых пусках физически сложно: нужен слишком большой объем производства.

Европейцы могли бы больше покупать пусков у SpaceX, но тогда о собственных носителях в основном придется забыть. Попытка скопировать подход SpaceX и запускать ракеты с многоразовой первой ступенью ведутся, но успехи пока не впечатляют. Демонстратор этой технологии Themis должен был провести первые низковысотные испытания в 2022 году, но пока это так и не случилось.

Хотя авторы не фокусируются на нашей стране, там ситуация сходная. Попытка повторить решение Falcon 9 предпринимается, но это дело неблизкого будущего: «Роскосмос» обещает начало эксплуатации такой ракеты только в начале 2030-х.

Кроме того, и европейцы и Россия пытаются копировать Falcon 9, который SpaceX считает явно устаревшей конструкцией. Компания уже запланировала снижение числа их запуска в пользу Starship, последний испытательный полет которого прошел вполне гладко. То есть даже в случае, если Themis и отечественный «Амур-СПГ» и появятся, это никак не снимет описанную исследователями дилемму. Европейцы и русские по-прежнему будут зажаты между молотом и наковальней: их пуски будут кратно дороже, чем у SpaceX.

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Космонавтика
# SpaceX
# космос
# Роскосмос
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Chiril T.
Chiril T.
42 секунды назад
Желтоватый заголовок. Никто ничего не перевернул. Расходимся.
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Chiril T.
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Желтоватый заголовок. Никто ничего не перевернул. Расходимся.

Экономисты посчитали, насколько сильно SpaceX перевернула земную космонавтику

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