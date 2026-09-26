Африканских слонов заподозрили в самолечении лекарственными растениями

Зоологи знают, что некоторые животные поедают растения, землю, глину и соль для лечения. Такие практики известны у обезьян, птиц, насекомых, азиатских слонов, а теперь и у африканских слонов.

Ученые работали с популяцией слонов, обитающей в районе горы Элгон в Кении. В этом регионе расположены системы богатых минералами пещер, а несколько национальных парков сохраняют экосистемы с высоким биоразнообразием. Исследователи впервые систематизировали информацию о том, какие растения животные употребляют регулярно. Ученые опирались на долгосрочные наблюдения людей, работающих рядом со слонами и живущих в регионе. Для получения информации они разработали специальный опросник и проинтервьюировали восемь человек. Свои выводы они опубликовали в Scientific Reports.

Исследователи выяснили, что слоны регулярно употребляют в пищу растения, которым местные жители приписывают лекарственные свойства. Респонденты назвали 39 природных ресурсов: 35 видов растений и четыре типа почвы, минералов и глины. Из них 34 используются в народной медицине, а 25 были названы «слоновьими лекарствами». Проведенные ранее исследования нашли у некоторых из этих растений противовоспалительные, антибактериальные и противопаразитарные свойства.

Ученые разделили природные ресурсы на несколько категорий. «Слоновьим лекарством» они считали только те, которые подходили под несколько критериев одновременно. «Лекарство» должны были искать слоны, которые выглядели больными. Они также должны были специально выискивать конкретное растение, двигаться к нему без остановок на перекусы, употреблять именно лекарственную часть (невкусную, неудобную к поеданию и бедную калориями), обычно в небольших количествах, в необычное время или особым способом.

При таком определении ученые посчитали «слоновьими лекарствами» восемь растений: алоэ древовидное (Aloe arborescens), фикус натальский (Ficus natalensis), колеус бородатый (Coleus barbatus), растения семейства франкоевых (Bersama abyssinica), семейства мальвовых (Dombeya burgessiae, Dombeya rotundifolia и Dombeya torrida subsp. torrida) и семейства лавровых (Kuloa usambarensis).

Эксперты также рассказали, что были свидетелями того, как матери-слонихи специально кормили своих детенышей растительными «лекарствами». В рамках опубликованного исследования ученые не наблюдали этого лично, поэтому собирают видеодоказательства такого поведения.

Помимо растений, слоны используют минеральные ресурсы из системы пещер, расположенной на той же территории. Все эксперты подтвердили такое поведение животных. Исследователи считают, что глина, земля и минералы служат для слонов защитой пищеварительного тракта и источником микронутриентов. Это поведение авторы не классифицируют как «самолечение», а природные ресурсы — как «лекарства».

Это первое исследование, систематизирующее сведения о предполагаемом самолечении у африканских слонов в регионе. Детальное понимание рациона животных важно для усилий по сохранению вида. Если слоны действительно используют растения не только как пищу, но и как лекарства, при создании территорий для их жизни это важно учитывать и создавать им соответствующую среду.

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Evgenia Vavilova 219 статей Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.