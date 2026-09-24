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У людей с одинаковыми психическими расстройствами нашли склонность создавать семьи друг с другом

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Авторы нового исследования, анализируя большой массив данных, выявили четкую закономерность: люди с психическими заболеваниями чаще выбирают партнеров с таким же расстройством, что повышает риск передачи этих болезней по наследству.

Медицина
# наследуемость
# пары
# психиатрические заболевания
# риски
# семьи
Таблица, демонстрирующая корреляции между психическими расстройствами у родителей. Более темный цвет ячеек отражает более часто встречающиеся пересечения между диагнозами партнеров. Сокращения: ADHD — синдром дефицита внимания и гиперактивности; ASD — расстройство аутистического спектра; SUD — расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ; MDD — большое депрессивное расстройство; POD — фобические расстройства; BPD — биполярное расстройство.
Таблица, демонстрирующая корреляции между психическими расстройствами у родителей. Более темный цвет ячеек отражает более часто встречающиеся пересечения между диагнозами партнеров. Сокращения: ADHD — синдром дефицита внимания и гиперактивности; ASD — расстройство аутистического спектра; SUD — расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ; MDD — большое депрессивное расстройство; POD — фобические расстройства; BPD — биполярное расстройство. / © Saeid Rasekhi Dehkordi & all, JAMA Psychiatry 2026

Исследователи из Института биологической психиатрии при больнице Копенгагенского университета (Дания) решили выяснить, насколько часто партнеры-родители имеют схожие психические заболевания, а также как такая модель выбора партнера влияет на распространенность и наследуемость психических расстройств.

Ученые, статья которых опубликована в журнале JAMA Psychiatry, проанализировали данные о 4 244 585 жителях Дании, родившихся с 1969 по 2017 год. Среди них выявили 549 541 родительскую пару и 822 209 детей, в том числе 513 259 семейных триад (мать — отец — ребенок).

Авторы анализа сосредоточились на явлении ассортативного скрещивания. Речь идет о склонности людей выбирать романтических партнеров не полностью случайно, а ориентируясь на какие-то схожие с ними самими черты — например, на уровень образования, рост, цвет кожи и так далее.

Для оценки степени сходства партнеров ученые рассчитали корреляцию показателей матерей и отцов по каждому заболеванию. Они сравнивали пары, в которых оба партнера имели одно и то же заболевание, с парами, где у партнеров были разные расстройства, учитывая при этом возможность наличия сопутствующих диагнозов.

Кроме того, исследователи смоделировали ситуации, в которых пары формировались совершенно случайно. Для этого они сохраняли данные реальных матерей, но заменяли каждого отца «фиктивным» — реальным мужчиной, выбранным случайным образом из группы, соответствующей матери по возрасту и месту рождения. Каждой такой фиктивной паре присваивался «моделируемый» ребенок, возраст которого соответствовал возрасту реального ребенка.

Используя популяционные данные о риске — так называемые функции кумулятивной заболеваемости, — ученые рассчитали вероятность развития заболевания у ребенка в зависимости от того, страдали ли им оба родителя, один из них или же никто. Затем исследователи сравнили реальную статистику здравоохранения Дании со средними показателями, полученными во время тысячи симуляций с произвольным выбором партнеров.

В итоге выяснилось, что люди с психическими заболеваниями заметно чаще выбирали партнеров с таким же или родственным расстройством, чем это происходило бы при случайном выборе.

Наиболее часто встречались пары, в которых оба родителя страдали шизофренией. На втором месте оказался синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Далее идут семьи, в которых у обоих партнеров диагностированы расстройства аутистического спектра и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (наркозависимость).

Также сравнительно часто встречались союзы родителей с различающимися психическими расстройствами. Ярким примером служат пары, состоящие из мужчин с наркозависимостью и женщин с СДВГ.

Анализ показал, что в случае психических расстройств ассортативное скрещивание приводит к росту общей распространенности психических расстройств на 1,8% и повышению семейной наследуемости (то есть риска, передаваемого детям) на 12,5%.

Такая модель выбора партнера может объяснить, почему психические заболевания столь часто встречаются в некоторых семьях. Когда люди с одинаковыми психическими расстройствами создают пары друг с другом, риски внутри семьи могут накапливаться, выходя за рамки генетической нормы, отметили исследователи.

Если подобная закономерность распространяется на всю популяцию и сохраняется на протяжении нескольких поколений, этот эффект перестает быть сугубо личным делом. Он превращается в проблему общественного здравоохранения, незаметно повышая общую распространенность психических расстройств, заключили авторы исследования.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
165 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Медицина
# наследуемость
# пары
# психиатрические заболевания
# риски
# семьи
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