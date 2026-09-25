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Эль-Ниньо преобразил пустыню Атакама: тысячи гектаров покрылись цветами

Пустыня Атакама считается одним из самых засушливых мест на Земле. После проливных дождей на севере Чили она изменила свой облик. Огромные, обычно пересохшие участки земли покрылись цветами.

© Javier Torres / AFP

В одни регионы земли Эль-Ниньо приносит аномальную жару и засуху, в другие — сильные осадки. На Чили обрушились проливные дожди. Для людей последствия осадков были катастрофическими — 13 человек погибли, около четырех тысяч домов оказались разрушены.

Но благодаря ливням зацвела пустыня. Под почвой Атакамы долгое время скрывались семена и луковицы различных растений. Они ждали подходящих условий.

© Javier Torres / AFP

Влага проникла в песчаный грунт глубже, чем обычно. Это способствовало появлению растительности в заповеднике, расположенном примерно в 800 километрах к северу от Сантьяго — столицы Чили.

© Franco Fafasuli / AFP

Цветущая пустыня, покрытая белыми и фиолетовыми цветами, уже привлекла внимание людей. Как отмечают специалисты, пик цветения придется на октябрь. Тогда цветы могут покрыть около 15 тысяч гектаров Атакамы.

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