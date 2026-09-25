Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Эль-Ниньо преобразил пустыню Атакама: тысячи гектаров покрылись цветами
Пустыня Атакама считается одним из самых засушливых мест на Земле. После проливных дождей на севере Чили она изменила свой облик. Огромные, обычно пересохшие участки земли покрылись цветами.
В одни регионы земли Эль-Ниньо приносит аномальную жару и засуху, в другие — сильные осадки. На Чили обрушились проливные дожди. Для людей последствия осадков были катастрофическими — 13 человек погибли, около четырех тысяч домов оказались разрушены.
Но благодаря ливням зацвела пустыня. Под почвой Атакамы долгое время скрывались семена и луковицы различных растений. Они ждали подходящих условий.
Влага проникла в песчаный грунт глубже, чем обычно. Это способствовало появлению растительности в заповеднике, расположенном примерно в 800 километрах к северу от Сантьяго — столицы Чили.
Цветущая пустыня, покрытая белыми и фиолетовыми цветами, уже привлекла внимание людей. Как отмечают специалисты, пик цветения придется на октябрь. Тогда цветы могут покрыть около 15 тысяч гектаров Атакамы.
Комментарии
Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России новую партию истребителей Су-57. Машины прошли заводские испытания и приемку военными летчиками, после чего самостоятельно перелетели на аэродром базирования. ОАК называет их самолетами в «новом техническом облике», но точный состав изменений и количество переданных машин не раскрывает.
Древнейшие остатки летучих мышей находили на разных континентах, поэтому определить место их происхождения долго не удавалось. Ученые сопоставили геномы современных видов с ископаемыми находками и пришли к выводу, что летучие мыши зародились в Европе в конце палеоцена.
С возрастом у кошек может развиваться не только одно конкретное заболевание, а сразу несколько проблем со здоровьем. Семилетнее наблюдение за этими домашними животными показало, какие именно изменения чаще всего сопровождают старение и какие особенности связаны с более высоким риском смерти.
Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.
Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?
Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России новую партию истребителей Су-57. Машины прошли заводские испытания и приемку военными летчиками, после чего самостоятельно перелетели на аэродром базирования. ОАК называет их самолетами в «новом техническом облике», но точный состав изменений и количество переданных машин не раскрывает.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Марта, 2018
Вопросы читателей (ч. 10)
5 Сентября, 2021
Гнев Медеи: использование химического оружия в древности
27 Июня, 2016
Земля в занимательных числах
14 Октября, 2013
Японская игра на логику
2 Февраля, 2018
Если завтра конец света
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно