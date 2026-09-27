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В китайской гробнице нашли пять минералов, которыми защищали душу умершего

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В Китае на протяжении столетий особые наборы минералов связывали с защитой умерших и благополучием их потомков. Со временем традиция менялась, и, как выяснили ученые, реальные составы таких наборов нередко расходятся с описаниями в древних текстах. Новая находка показала, как этот ритуал выглядел в эпоху династии Суй.

Археология
# гробница
# китай
# минерал
# погребальные практики
# ритуал
Лазурит
Анализ лазурита, входившего в погребальный набор из пяти минералов / © Yaxu Zhang et al., Nature, 2026

Минералы в Древнем Китае имели не только декоративное значение: некоторые из них входили в особые наборы, связанные с медициной, алхимией и погребальными обрядами. Причем состав таких комплектов менялся со временем и далеко не всегда совпадал с описаниями в древних текстах.

Недавно в одной из гробниц эпохи империи Суй, существовавшей с 581 по 618 год нашей эры, обнаружили набор из пяти минералов — впервые в захоронении этого периода. Речь идет о гробнице МЗ в семейном некрополе Ван Шао, расположенном в деревне Ханьцзяцунь неподалеку от города Сяньяна провинции Шэньси. Комплекс раскопали в 2020 году: всего археологи исследовали семь захоронений, где покоились представители четырех поколений семьи.

Гробница МЗ, согласно эпитафии, принадлежала Ван Шитуну, племяннику Ван Шао. В погребальной камере нашли глиняный сосуд с частицами пяти цветов — синего, черного, красного, белого и желтого. Их и идентифицировали как традиционный набор минералов под названием Wushi, что переводится как «Пять минералов». Статья об этом вышла в журнале npj Heritage Science.

Расположение погребального комплекса, захоронений и изображение сосуда, в котором нашли минералы
Расположение погребального комплекса, захоронений и изображение сосуда, в котором нашли минералы / © Yaxu Zhang et al., Nature, 2026

Такие наборы встречались в китайских захоронениях и раньше, начиная с эпохи Шан. Особенно часто пять минералов находили в погребениях периодов Восточная Хань и Западная Цзинь — с I по IV век нашей эры. Но, что касается более поздних эпох, то до обнаружения гробницы M3 не было зафиксировано ни одного Wushi в погребении времен империи Суй.

В древних текстах состав набора описывали по-разному. Традиционно к этим пяти природным минералам относили азурит, киноварь, арсенопирит, магнетит и реальгар. Их связывали с народной медициной и даосской алхимией, а в захоронения периода Восточная Хань помещали в сосуды, которые должны были защищать умершего и обеспечивать благополучие его потомков.

Находка из гробницы Ван Шитуна показала, что реальный состав набора мог заметно отличаться от традиционного списка. Чтобы установить химический состав образцов, сотрудники Шэньсийского научно-исследовательского института археологии применили несколько методов анализа минералов, в том числе рентгеновскую дифракцию, рамановскую спектроскопию и электронную микроскопию. В результате выяснилось, что эти пять образцов — лазурит, реальгар, аурипигмент, магнетит и горный хрусталь.

Синий образец — природный лазурит. Он был неоднородным и включал в себя примеси других минералов, в частности диопсида и кварца. Красный минерал определили как реальгар — минерал, содержащий мышьяк и серу. Часть реальгара уже подверглась разрушению под действием света, из-за чего в нем появились признаки превращения в парареальгар.

Желтый минерал оказался аурипигментом, тоже с мышьяком и серой в составе. Черный образец представлял собой преимущественно магнетит — оксид железа. Наконец, белый прозрачный минерал — практически чистый горный хрусталь, бесцветная разновидность кварца.

Особенно интересными для ученых стали два минерала, которых не значилось в традиционном наборе Wushi, — лазурит и горный хрусталь. Это меняет представление о том, насколько строго древние люди соблюдали состав. Судя по совокупности археологических данных, в погребальном обряде важнее были цвет минерала и его символическое значение, чем точное соответствие описанию набора.

Поскольку частицы лазурита из изученного захоронения содержали заметные примеси, ученые сочли маловероятным, что этот минерал использовали как украшение или предмет роскоши: для таких целей обычно выбирали более чистый лазурит. В Китае месторождения лазурита пока не находили, а в древности его доставляли из западных регионов. Во времена империй Суй и Тан торговля по Шелковому пути стала активнее, лазурит чаще появлялся в столице Чанъань, главным образом как декоративный камень.

Горный хрусталь в ранних китайских источниках описывали как прозрачный и бездефектный камень. Археологи часто находят изделия из него в захоронениях людей высокого социального статуса — например, бусины и украшения.

Почему пять минералов оказались именно в гробнице Ван Шитуна? Авторы исследования связали это с историей его смерти. Эпитафия гласит, что молодой человек умер от болезни в 563 году, когда ему было 17 лет. В 589-м его перезахоронили в семейном некрополе вместе с другими родственниками. В Древнем Китае ранняя смерть считалась неблагоприятным событием, а вторичное погребение обычно старались не проводить без необходимости.

В захоронениях империи Восточная Хань на сосудах с Wushi встречались надписи, прямо связывавшие эти минералы с защитой души умершего, как и в могилах эпохи Тан. Поскольку погребальные обычаи империй Суй и Тан тесно связаны, размещение этого набора в гробнице Ван Шитуна, вероятно, выполняло ту же функцию — защитить душу покойного и обеспечить ей покой.

На особое значение минералов указало и то, что их нашли только в гробнице М3. В остальных шести захоронениях семейного комплекса они отсутствовали. Исследователи связали это с особым статусом Ван Шитуна и обстоятельствами его смерти.

Поскольку в гробнице МЗ не обнаружили киноварь — один из традиционных компонентов китайской алхимии, — набор вряд ли предназначался для медицинских или алхимических целей. Поэтому, скорее всего, речь идет именно об использовании в погребальном ритуале, подытожили исследователи.

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Археология
# гробница
# китай
# минерал
# погребальные практики
# ритуал
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