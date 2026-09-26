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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Willis Tower: как чикагский небоскреб четверть века держал титул самого высокого в мире — и вдохновил того, кто его сверг

С середины 1970-х годов небоскреб Willis Tower — или Sears Tower, как его называют местные жители, — остается одним из главных доминант чикагского небосклона. Почти четверть века он был самым высоким зданием в мире, оказав влияние на инженеров и архитекторов по всему миру. В том числе на команду, создавшую здание, которое в итоге заняло его место на вершине.

Сообщество
# архитектура
# история
# небоскрёбы
# рекорды
# строительство
# США
Willis Tower / © Hidden Architecture
Willis Tower / © Hidden Architecture

1960-е годы стали эпохой расцвета американских универмагов. Но одна из торговых сетей постепенно превратилась в настоящего короля американского ритейла — Sears, Roebuck & Co. К концу десятилетия в компании уже работали десятки тысяч человек, однако они были разбросаны по всему Чикаго. До эпохи удаленной работы было еще далеко, а компания стремительно росла. Пришло время собрать сотрудников в одном месте. И лучшего места, чем исторический центральный деловой район родного города — Чикагский Луп, — было не найти.

Новое здание должно было не только вместить сотрудников Sears. Руководство компании увидело в проекте возможность заявить о себе, создав по-настоящему выдающуюся штаб-квартиру. Проблема заключалась в том, что для проекта такого масштаба требовался огромный участок земли, а свободного пространства в центре города в то время практически не было. Поскольку подходящего по размеру участка не существовало, компания приобрела 15 зданий, фактически выкупив значительную часть целой улицы. Все это происходило на территории двух городских кварталов. Так руководство Sears получило участок, необходимый для реализации немыслимого по тем временам проекта — самого высокого здания в мире, которое целиком принадлежало бы компании.

Высота небоскреба должна была составить 442 метра — больше, чем у башен Всемирного торгового центра, строительство которых в Нижнем Манхэттене завершилось в 1970 году.

Компания объявила архитектурный конкурс, чтобы выбрать лучший проект с точки зрения как конструкции, так и внешнего облика. Победителем стало архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill, более известное как SOM. Оно предложило нечто по-настоящему революционное.

Схема Willis Tower / © Hidden Architecture
Схема Willis Tower / © Hidden Architecture

До этого небоскребы традиционно строились как система стальных балок и колонн, проходивших по всей высоте здания, с дополнительными элементами для защиты от ветровых нагрузок. Так, например, были устроены Empire State Building и Chrysler Building.

Но строительство здания высотой до 110 этажей по традиционной технологии обошлось бы чрезвычайно дорого. Поэтому SOM предложило принципиально иной подход. Бюро разработало конструкцию из объединенных труб — решение, которое до этого еще не применялось. Представьте очень высокие колонны, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга и соединенные так называемыми ригелями. В результате эта система из близко расположенных колонн превращает здание в своего рода вертикальную трубу. Создание такой трубы позволяет значительно сократить количество стали, необходимой для защиты здания от колоссальных ветровых нагрузок.

На самом деле конструкция состоит из девяти таких труб, объединенных в сетку 3×3. Ширина каждой из них составляет около 23 метров. Хотя на каждом этаже трубы соединены горизонтальными балками, на трех разных уровнях их дополнительно связывают крупные фермы. Снаружи они хорошо заметны в виде темных горизонтальных линий. В этих же технических зонах размещаются инженерные системы здания.

Конструкция из объединенных труб позволила отказаться от внутренних несущих стен. Это, в свою очередь, обеспечило большие открытые пространства с гибкой планировкой — именно то, что требовалось для огромной корпоративной штаб-квартиры. По мере того как башня поднимается вверх, семь из девяти труб отступают на разных уровнях. Такая ступенчатая форма уменьшает ветровую нагрузку и одновременно препятствует чрезмерному раскачиванию здания.

Willis Tower в Чикаго / © Hidden Architecture
Willis Tower в Чикаго / © Hidden Architecture

Строительство началось в 1970 году и завершилось в 1973-м. Чикаго впервые — и пока единственный раз в своей истории — получил звание города с самым высоким зданием в мире. Невероятно, но Willis Tower сохранял этот статус почти 25 лет.

В эпоху небоскребов дольше титул принадлежал только Empire State Building, прежде чем ее сменила башня Всемирного торгового центра.

Хотя ни один другой крупный небоскреб не повторил конструкцию этого здания в точности, несколько известных высоток, построенных позднее, использовали заложенные в ней идеи.

В их числе — нынешний самый высокий небоскреб мира Burj Khalifa, также спроектированный SOM. Система «подпираемого ядра», благодаря которой дубайский гигант достигает высоты 828 метров, считается концептуальным развитием подхода SOM, предложенного еще в конце 1960-х годов. Здесь также несколько структурных элементов работают как единая система — только в данном случае они образуют три крыла, расположенные вокруг центрального ядра.

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Сообщество
# архитектура
# история
# небоскрёбы
# рекорды
# строительство
# США
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