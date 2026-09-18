18 сентября, 13:33
Марк Чернов
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Суперкомпьютерное моделирование объяснило природу загадочных «маленьких красных точек»

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Астрофизики выяснили, что таинственные «маленькие красные точки», массово обнаруженные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» в ранней Вселенной, представляют собой сверхмассивные черные дыры на стадии сверхбыстрого роста. Симуляции показала, что ультрафиолетовое излучение соседних галактик и экстремально высокая плотность окружающего газа позволяли этим объектам поглощать материю и расти в десятки раз быстрее, чем это способны делать черные дыры в нашу эпоху.

Астрономия
# James Webb
# галактики
# космология
# ранняя вселенная
# Черные дыры
Симуляция показывает быстро растущую черную дыру, окруженную плотным горячим газом
Симуляция показывает быстро растущую черную дыру, окруженную плотным горячим газом / © NASA

Астрофизики из Института Макса Планка (Германия) попытались ответить на давний вопрос: как всего через 600 миллионов лет после рождения Вселенной в ней образовались черные дыры размером в миллионы и миллиарды Солнц? Стандартное падение газа под действием гравитации не позволяет объектам расти столь быстро. Чтобы понять, как именно материя сжималась в молодом космосе, ученые запустили виртуальную модель тех процессов на суперкомпьютере ATERUI III. Итоги расчетов опубликовали в журнале Nature.

Симуляция показала: молодая галактика направляла мощное ультрафиолетовое излучение на соседние облака водорода и гелия. Это жесткое излучение не давало газу остывать и распадаться на мелкие фрагменты (поэтому из облака не формировались обычные звезды).

Вместо этого вся огромная масса газа единым потоком сжималась под собственной тяжестью в одну гигантскую звезду. Вскоре она разрушалась под собственным весом и превращалась в первичную черную дыру. Вокруг нее сразу же закручивался плотный газовый кокон, который удерживал энергию внутри и позволял объекту непрерывно поглощать окружающее вещество.

Главный секрет такого стремительного роста кроется в плотности газового кокона. Обычно падающее в черную дыру вещество сильно разогревается и начинает ярко светиться. В этот момент поток света действует как физический барьер: он буквально расталкивает падающий газ и перекрывает черной дыре «еду», замедляя ее рост. Но в молодой Вселенной вокруг объекта скопилось так много плотной материи, что она сработала как ловушка для излучения. Свет не смог пробиться наружу и сдуть излишки газа, благодаря чему черная дыра непрерывно и беспрепятственно поглощала вещество на предельных скоростях.

Цвет и яркость смоделированных объектов полностью совпали с параметрами «маленьких красных точек» на снимках «Джеймса Уэбба». Моделирование показало, что рождение гигантских черных дыр в ранней Вселенной происходило естественным образом из-за высокой плотности газа и мощного излучения первых галактик.

Практическое значение научной работы заключается в том, что астрофизики получили непротиворечивую теоретическую модель для расшифровки самых дальних наблюдений телескопа «Джеймс Уэбб». Понимание того, как развивались эти первичные объекты, позволяет точнее воссоздать этапы формирования первых галактических структур и проследить эволюцию Вселенной на самых ранних стадиях ее существования.

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Марк Чернов
Марк Чернов
136 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Астрономия
# James Webb
# галактики
# космология
# ранняя вселенная
# Черные дыры
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Комментарии

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1 Комментарий
Юрий Багов
Юрий Багов
3 секунды назад
в допущениях немцев не слишком много роялей? "ультрафиолетовое излучение соседних галактик" +" ...мощного излучения первых галактик" - если красные точки сами ядра галактик, то какие еще соседи могут добить своим УФ через тысячи парсек???! Да еще через дымку облаков водорода. "разрушалась под собственным весом и превращалась в первичную черную дыру" - так разрушалась или схлопывалась/коллапсировала? Это уже не первичная, а просто ранняя чд. "в молодой Вселенной вокруг объекта скопилось так много плотной материи" - так они еще и машину времени сделали и слетали посмотреть че как там было?
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Юрий Багов
3 секунды назад
в допущениях немцев не слишком много роялей? "ультрафиолетовое излучение соседних галактик" +" ...мощного излучения первых галактик" - если красные

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