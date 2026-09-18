Суперкомпьютерное моделирование объяснило природу загадочных «маленьких красных точек»
Астрофизики выяснили, что таинственные «маленькие красные точки», массово обнаруженные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» в ранней Вселенной, представляют собой сверхмассивные черные дыры на стадии сверхбыстрого роста. Симуляции показала, что ультрафиолетовое излучение соседних галактик и экстремально высокая плотность окружающего газа позволяли этим объектам поглощать материю и расти в десятки раз быстрее, чем это способны делать черные дыры в нашу эпоху.
Астрофизики из Института Макса Планка (Германия) попытались ответить на давний вопрос: как всего через 600 миллионов лет после рождения Вселенной в ней образовались черные дыры размером в миллионы и миллиарды Солнц? Стандартное падение газа под действием гравитации не позволяет объектам расти столь быстро. Чтобы понять, как именно материя сжималась в молодом космосе, ученые запустили виртуальную модель тех процессов на суперкомпьютере ATERUI III. Итоги расчетов опубликовали в журнале Nature.
Симуляция показала: молодая галактика направляла мощное ультрафиолетовое излучение на соседние облака водорода и гелия. Это жесткое излучение не давало газу остывать и распадаться на мелкие фрагменты (поэтому из облака не формировались обычные звезды).
Вместо этого вся огромная масса газа единым потоком сжималась под собственной тяжестью в одну гигантскую звезду. Вскоре она разрушалась под собственным весом и превращалась в первичную черную дыру. Вокруг нее сразу же закручивался плотный газовый кокон, который удерживал энергию внутри и позволял объекту непрерывно поглощать окружающее вещество.
Главный секрет такого стремительного роста кроется в плотности газового кокона. Обычно падающее в черную дыру вещество сильно разогревается и начинает ярко светиться. В этот момент поток света действует как физический барьер: он буквально расталкивает падающий газ и перекрывает черной дыре «еду», замедляя ее рост. Но в молодой Вселенной вокруг объекта скопилось так много плотной материи, что она сработала как ловушка для излучения. Свет не смог пробиться наружу и сдуть излишки газа, благодаря чему черная дыра непрерывно и беспрепятственно поглощала вещество на предельных скоростях.
Цвет и яркость смоделированных объектов полностью совпали с параметрами «маленьких красных точек» на снимках «Джеймса Уэбба». Моделирование показало, что рождение гигантских черных дыр в ранней Вселенной происходило естественным образом из-за высокой плотности газа и мощного излучения первых галактик.
Практическое значение научной работы заключается в том, что астрофизики получили непротиворечивую теоретическую модель для расшифровки самых дальних наблюдений телескопа «Джеймс Уэбб». Понимание того, как развивались эти первичные объекты, позволяет точнее воссоздать этапы формирования первых галактических структур и проследить эволюцию Вселенной на самых ранних стадиях ее существования.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Газовый гигант Elias 2-24b успел набрать массу Юпитера менее чем за миллион лет. Поскольку планета еще формируется, причем довольно далеко от своей звезды, объяснить столь быстрый рост трудно.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Октября, 2014
Лики созависимости
14 Декабря, 2016
30 научных терминов, которые должен знать каждый
27 Февраля, 2019
Что такое Большой отскок
22 Августа, 2014
«Икебана» счастливого брака
11 Июля, 2016
Нереализованные проекты истребителей пятого поколения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии