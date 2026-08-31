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31 августа, 06:33
Мария Азарова
5

Всего шесть недель шахмат помогли при психических расстройствах

❋ 4.9

Шахматы все чаще рассматривают не только как интеллектуальную игру, но и как инструмент дополнительной помощи для людей с психическими заболеваниями. Авторы нового исследования выяснили, какие изменения произошли у молодых участников после шести недель регулярных занятий.

Медицина
# психика
# психические заболевания
# Психические расстройства
# шахматы
Игра в шахматы
Кадр из мини-сериала «Ход королевы» / © Netflix

Психические расстройства в подростковом возрасте нередко сопровождаются не только эмоциональными проблемами, но и трудностями с концентрацией, памятью и контролем поведения. Всемирная организация здравоохранения оценивала долю людей 10-19 лет с психическими расстройствами примерно в 14%. Последствия таких нарушений могут сохраняться и во взрослом возрасте.

Специалисты по психическому здоровью из Гейдельбергского университета (Германия) предложили дополнить классическую терапию занятиями шахматами и проверить, как это поможет улучшить психологическое самочувствие. Статья с результатами вышла в журнале Clinical Child Psychology and Psychiatry.

В исследовании участвовали 33 подростка в возрасте от 13 до 17 лет, проходившие лечение в отделении психиатрии Центрального института психического здоровья в Мангейме. В экспериментальную группу вошли 19 человек, в контрольную — 14; 82% всей выборки составили девушки. Участники имели различные психические расстройства, исследователи намеренно не ограничивали выборку одним диагнозом.

Все пациенты продолжали получать обычное лечение, которое включало прежде всего психотерапию, в том числе когнитивно-поведенческую, а при необходимости и медикаментозную терапию. Дополнительно участники экспериментальной группы шесть недель раз в неделю занимались шахматами по 90 минут.

Занятия проходили в группе и строились по обучающей программе The King’s Plan for Kids, которую адаптировали для подростков. Шахматы рассматривались не просто как игра: участникам предлагали удерживать в памяти позиции и предполагаемые ходы, не предпринимать импульсивные действия, сохранять концентрацию и менять стратегию в зависимости от ходов соперника.

Все эти навыки связаны с исполнительными функциями — способностями мозга, которые помогают планировать действия, контролировать поведение и решать задачи. В программу также включали упражнения на концентрацию, физические и ролевые задания, а также «шахматную йогу».

До и после шестинедельного периода подростки проходили серию когнитивных тестов и заполняли опросник качества жизни. Он помог отдельно оценить физическое и психологическое благополучие, а когнитивные задания проверяли гибкость мышления, способность подавлять импульсивные реакции, устойчивость внимания и рабочую память.

Заметное изменение выявили в тесте на рабочую память. Количество ошибок при выполнении сложного задания, где требовалось одновременно удерживать и обрабатывать несколько элементов информации, существенно не изменилось ни в одной из групп. Зато у подростков после шахматных занятий сократилось время реакции: оно составило 85,9% от исходного уровня, тогда как в контрольной группе выросло до 110,99%.

Исследователи расценили это как возможное повышение эффективности работы рабочей памяти. Более быстрые реакции после шахматной тренировки, по их мнению, могут указывать и на более эффективную обработку информации, хотя этот механизм требует отдельной проверки.

Еще более выраженным оказалось изменение психологического благополучия. По шкале KIDSCREEN-27 его показатель в шахматной группе за время эксперимента увеличился в среднем на 2,21 балла. В контрольной группе, напротив, зафиксировали снижение на 1,46 балла.

Авторы исследования предложили несколько возможных объяснений. Шахматная программа была структурированной и требовала последовательного решения задач, поэтому могла давать пациентам опыт самостоятельного преодоления трудностей и повышать уверенность в собственных способностях. Плюс занятия проходили в группе, создавая возможности для общения и ощущения принадлежности к коллективу. Что именно сыграло роль — пока не ясно.

Другие когнитивные показатели заметно не улучшились. Физическое благополучие немного усилилось, но разница с контрольной группой не была существенной. Исследователи предположили, что часть когнитивных тестов плохо подходила для выявления улучшений: например, уже в начале работы участники выполняли задание на гибкость мышления более чем на 80% от максимально возможного результата, что создавало эффект «потолка».

Ученые рассматривают свои выводы как предварительные из-за некоторых ограничений, среди которых — небольшое число участников. Результаты необходимо перепроверить в более крупных рандомизированных исследованиях.

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Медицина
# психика
# психические заболевания
# Психические расстройства
# шахматы
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