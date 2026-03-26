Археологи заявили, что нашли скелет д’Артаньяна

Полевой маршал погиб во время франко-голландской войны, но до сих пор конкретное место захоронения не было известно. Найденный скелет формально согласуется с причиной смерти шевалье д'Артаньяна (вопреки беллетристике, это был один из его титулов, а не имя). Анализ ДНК должен окончательно подтвердить гипотезу уже в ближайшее время.

Шарль де Бац из Гаскони никогда не называл себя собственно д’Артаньяном, как это показано у Дюма в романе «Три мушкетера» и в фильмах на его основе. Кроме того, вопреки роману, мы ничего не знаем из исторических источников о его деятельности во времена Ришелье и вообще до 1639 года. Около этой даты за военные заслуги он получил от короля Франции право называться «шевалье (рыцарем) д’Артаньяном». Далее он серьезно выдвинулся, служа кардиналу Мазарини, в основном, насколько можно понять, в ипостаси разведчика, организатора интриг и импровизированной секретной службы. Параллельно он реорганизовал военное обучение в подчиненных ему ротах, сделав их образцовыми подразделениями, куда стремились попасть аристократы и из других стран Европы.

Затем де Бац успешно служил Людовику XIV, возглавив сначала роту «серых», а затем и «черных» мушкетеров. О его весе можно судить по тому, что именно он взял под стражу претендента на пост главного министра короля. В 1673 году, в возрасте около 60 лет или чуть более, де Бац участвовал в осаде Маастрихта в ходе войны между Францией и Голландией. Авантюрная атака на укрепления, спущенная некомпетентным французским командующим, закончилась его смертью от пули в голову (или горло, источники дают разные данные). В той атаке, где был ранен и Джон Черчилль, предок известного политика XX века, из 300 мушкетеров короля 80 были убиты и полсотни получили тяжелые ранения.

Теперь в церкви святых Петра и Павла в черте города Маастрихт раскопана могила, находившаяся непосредственно под полом церкви. Решение о раскопках было принято в связи с необходимостью заменить поврежденные плиты пола. Под алтарем археологи нашли захоронение. Это место чрезвычайно редко использовали для трупоположения, и если это случалось, то речь шла об исключительно знатном или прославленном человеке. Де Бац вполне подходит под это описание, поскольку даже король Франции в письме королеве упоминал о своих сожалениях в связи с его смертью — исключительная редкость по тем временам.

Среди других признаков, заставивших археологов предположить, кто перед ними, была мушкетная пуля, найденная в районе грудной клетки скелета. Кроме того, среди костей нашли монету французской чеканки 1660 года. Согласно некоторым источникам, она была положена в могилу шевалье д’Артаньяна. В то же время ученые призывают к осторожности, желая дождаться анализа ДНК, чтобы подтвердить, о ком именно речь. Род, к которому принадлежал де Бац, оставил немало потомков, доживших до наших дней. Образец ДНК надеются извлечь из челюсти найденного скелета. С учетом возраста и условий захоронения все должно получиться уже в ближайшее время.

Скелет, предположительно принадлежащий Шарлю де Бацу / © BBC

Причины для осторожности есть: гипотеза о том, что шевалье д’Артаньян похоронен именно в этой церкви, высказана французским историком 18 лет назад на основании того, что она была ближе всего к лагерю французов, осаждавших Маастрихт. Никаких конкретных источниковых данных о месте захоронения нет, поэтому до того, как пол церкви просел в этом феврале, заставив изучить то, что под ним, вопрос о проверке этой гипотезы всерьез не поднимался.

