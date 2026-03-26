  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 марта, 14:44
Александр Березин
26

Археологи заявили, что нашли скелет д’Артаньяна

❋ 5.5

Полевой маршал погиб во время франко-голландской войны, но до сих пор конкретное место захоронения не было известно. Найденный скелет формально согласуется с причиной смерти шевалье д'Артаньяна (вопреки беллетристике, это был один из его титулов, а не имя). Анализ ДНК должен окончательно подтвердить гипотезу уже в ближайшее время.

Скелет, предположительно принадлежащий Шарлю де Бацу / © Gamma-Rapho, BBC

Шарль де Бац из Гаскони никогда не называл себя собственно д’Артаньяном, как это показано у Дюма в романе «Три мушкетера» и в фильмах на его основе. Кроме того, вопреки роману, мы ничего не знаем из исторических источников о его деятельности во времена Ришелье и вообще до 1639 года. Около этой даты за военные заслуги он получил от короля Франции право называться «шевалье (рыцарем) д’Артаньяном». Далее он серьезно выдвинулся, служа кардиналу Мазарини, в основном, насколько можно понять, в ипостаси разведчика, организатора интриг и импровизированной секретной службы. Параллельно он реорганизовал военное обучение в подчиненных ему ротах, сделав их образцовыми подразделениями, куда стремились попасть аристократы и из других стран Европы.

Затем де Бац успешно служил Людовику XIV, возглавив сначала роту «серых», а затем и «черных» мушкетеров. О его весе можно судить по тому, что именно он взял под стражу претендента на пост главного министра короля. В 1673 году, в возрасте около 60 лет или чуть более, де Бац участвовал в осаде Маастрихта в ходе войны между Францией и Голландией. Авантюрная атака на укрепления, спущенная некомпетентным французским командующим, закончилась его смертью от пули в голову (или горло, источники дают разные данные). В той атаке, где был ранен и Джон Черчилль, предок известного политика XX века, из 300 мушкетеров короля 80 были убиты и полсотни получили тяжелые ранения.

Теперь в церкви святых Петра и Павла в черте города Маастрихт раскопана могила, находившаяся непосредственно под полом церкви. Решение о раскопках было принято в связи с необходимостью заменить поврежденные плиты пола. Под алтарем археологи нашли захоронение. Это место чрезвычайно редко использовали для трупоположения, и если это случалось, то речь шла об исключительно знатном или прославленном человеке. Де Бац вполне подходит под это описание, поскольку даже король Франции в письме королеве упоминал о своих сожалениях в связи с его смертью — исключительная редкость по тем временам.

Среди других признаков, заставивших археологов предположить, кто перед ними, была мушкетная пуля, найденная в районе грудной клетки скелета. Кроме того, среди костей нашли монету французской чеканки 1660 года. Согласно некоторым источникам, она была положена в могилу шевалье д’Артаньяна. В то же время ученые призывают к осторожности, желая дождаться анализа ДНК, чтобы подтвердить, о ком именно речь. Род, к которому принадлежал де Бац, оставил немало потомков, доживших до наших дней. Образец ДНК надеются извлечь из челюсти найденного скелета. С учетом возраста и условий захоронения все должно получиться уже в ближайшее время.

Скелет, предположительно принадлежащий Шарлю де Бацу / © BBC

Причины для осторожности есть: гипотеза о том, что шевалье д’Артаньян похоронен именно в этой церкви, высказана французским историком 18 лет назад на основании того, что она была ближе всего к лагерю французов, осаждавших Маастрихт. Никаких конкретных источниковых данных о месте захоронения нет, поэтому до того, как пол церкви просел в этом феврале, заставив изучить то, что под ним, вопрос о проверке этой гипотезы всерьез не поднимался.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Мар
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
26 Мар
700
Пернатые интеллектуалы
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Курильские острова – наши «Галапагосы»
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Перекрестные траектории
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Внеземной маркетинг
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
27 Мар
Бесплатно
Климатические изменения в Арктике
Русское географическое общество
Москва
Лекция
27 Мар
850
Бабочки на снегу
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Мар
Бесплатно
По ту сторону гермошлема: секреты космического костюма
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Химия цвета. Спектральные тайны
СПбГУ
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Российские ученые приблизились к целостному пониманию восприятия эмоций людьми с РАС

Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.

НИУ ВШЭ
# аутизм
# РАС
# расстройства аутического спектра
# эмоции
25 марта, 14:37
Татьяна Зайцева

Зоологи объяснили любовь летучих мышей к ветряным турбинам

Возвышающиеся среди равнины ветряки, по-видимому, кажутся самцам летучих мышей подходящим элементом ландшафта, чтобы петь там брачные песни и привлекать самок. Такое поведение — причина гибели летучих мышей в зоне ветрогенераторов, пришли к выводу авторы нового исследования.

Биология
# ветропарк
# гибель животных
# животные
# летучие мыши
# рукокрылые
25 марта, 15:37
ФизТех

Молекулы и плазма: как ученые научили электроны соблюдать субординацию

Физики из Объединенного института высоких температур РАН и МФТИ научились проводить более устойчивые и «физически корректные» компьютерные эксперименты со слабо вырожденной водородной плазмой в области низких температур.

ФизТех
# квантовая физика
# межмолекулярные взаимодействия
# плазма
# физика
# электроны
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
23 марта, 15:59
Татьяна Зайцева

На стенах Помпеев нашли следы от обстрела из высокотехнологичного стреломета

Итальянские исследователи доказали, что за столетие до знаменитого извержения Везувия, во время осады Помпеев армией римского полководца Луция Корнелия Суллы в I веке до нашей эры, город обстреливали из полибола — скорострельного оружия эпохи Античности.

Археология
# военная история
# вооружение
# история
# оборонительные сооружения
# Помпеи
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радиацию в океан спустя 30 лет

    26 марта, 14:56

  2. Археологи заявили, что нашли скелет д’Артаньяна

    26 марта, 14:44

  3. Древняя ДНК подтвердила широкое распространение собак в Европе уже 14 000 лет назад

    26 марта, 13:57

  4. Российские ученые приблизились к целостному пониманию восприятия эмоций людьми с РАС

    26 марта, 10:59
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Dmitriy Dorian
36 минут назад
Иван, а вот это действительно другое :))

NASA заявило о близкой постройке лунной базы и отправке корабля с ядерным реактором к Марсу

Андрей Геннадьевич
52 минуты назад
Геополитика и ресурсы: Ключевой причиной является использование воды как инструмента влияния и дефицит ресурсов. Ближний Восток: Спор за реку

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Александр Чеботарёв
54 минуты назад
stas, А американцам не пофиг если рухнет скажут сейстмоопасная зона .

В Казахстане показали проект небоскреба, который словно сошел с экрана научно-фантастического фильма

Андрей Геннадьевич
55 минут назад
Конфликт между Индией и Пакистаном из-за воды — это затяжной спор о распределении ресурсов реки Инд, обострившийся в 2025 году из-за нарушения

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Михаил Ершов
1 час назад
Dennis, намедни поедем менять колёса!

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Alexey Redichkin
1 час назад
Имя, нет, не проще. Для таких миссий важна каждая десятая доля грамма. Титан почти вдвое тяжелее алюминия. По медь и вовсе молчу.

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Dennis
1 час назад
Людмила, уж очень проблемный абразивный грунт, тут реально только запас сменных колёс поможет. Либо катки из чугуния))

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Любовь С.
1 час назад
Александр, да, трение растет с массой из-за большого давления. Но при этом в точках контакта усиливаются нагрев и образование водяной пленки,

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Василий Матвеев
1 час назад
Каким образом вакуум станет отводить тепло, если он является лучшим теплоизолятором в мире

Tesla и SpaceX построят крупнейший в мире завод по производству специализированных чипов

Виталий Вершинин
2 часа назад
Riga, маленькие " прекрасные" страны были куплены второй сверхдержавой со всеми крепостными , оттого и грамоте выучились и патенты строгают

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Виталий Вершинин
2 часа назад
RigaА, таки, ты побывал в жОпв у ввп ?

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Dmitriy
2 часа назад
Имя, там вряд ли чистый алюминий, скорее сплав иначе он бы стёр я уже давно и вообще он очень хрупкий, чистый алюминий. нам как всегда доносят не всю

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

shusty Shuster
2 часа назад
Инир, ДЕБИЛ!!!! ИЗРАИЛЬ ИРАН СТЕР, ИЗРАИЛЬ ЛИВАН ОСВОБОДИЛ!!! СКОРО ВАМ ИДИОТАМ ТАКОЕ ГЕТТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР, ЧТО ТЫ ПРОКЛЯНЕШ ДЕНЬ

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

shusty Shuster
2 часа назад
Riga, 😂 УВЫ!!! СО ЗРЕНИЕМ БЯДА!!!

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Hugo Boss
2 часа назад
Автор ты куку когда делаешь расчёты и предоставляешь неверные сведения по вычислениям в кубических м3,твои 4,5 млрд м2 воды в России это как

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Mikhail Andronov
3 часа назад
Дмитрий, самолеты быстрее, корабли грузоподъемнее, вертолетам/конвертопланам места для посадки не надо. А здесь мы имеем сумму всех минусов и

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Кирилл Котелевский
3 часа назад
Что-то я сомневаюсь, что можно оперативно отслеживать пожары при разрешении 4 км на пиксель

«Роскосмос» впервые показал, что увидел «Электро-Л» № 5 с орбиты

Hawkins Rhys
3 часа назад
Impressive, but I’ll hop into https://drift-hunters.co drift hunters for a bit

Карта: самые влиятельные паспорта стран в 2026 году

Людмила Зайцева
3 часа назад
Какие там резины при перепадах 100+ градусов.. Нужно колесо из углеродных или никельтитановых сеток - легкое износостойкое и еще t-устойчивое

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Ilya Ostrovsky
3 часа назад
Очень "свежая" разработка. Русские представили Club-K 15 лет назад.

Lockheed Martin впервые показала контейнерную пусковую установку для ракет AGM-114 Hellfire

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно