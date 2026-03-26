Археологи заявили, что нашли скелет д’Артаньяна
Полевой маршал погиб во время франко-голландской войны, но до сих пор конкретное место захоронения не было известно. Найденный скелет формально согласуется с причиной смерти шевалье д'Артаньяна (вопреки беллетристике, это был один из его титулов, а не имя). Анализ ДНК должен окончательно подтвердить гипотезу уже в ближайшее время.
Шарль де Бац из Гаскони никогда не называл себя собственно д’Артаньяном, как это показано у Дюма в романе «Три мушкетера» и в фильмах на его основе. Кроме того, вопреки роману, мы ничего не знаем из исторических источников о его деятельности во времена Ришелье и вообще до 1639 года. Около этой даты за военные заслуги он получил от короля Франции право называться «шевалье (рыцарем) д’Артаньяном». Далее он серьезно выдвинулся, служа кардиналу Мазарини, в основном, насколько можно понять, в ипостаси разведчика, организатора интриг и импровизированной секретной службы. Параллельно он реорганизовал военное обучение в подчиненных ему ротах, сделав их образцовыми подразделениями, куда стремились попасть аристократы и из других стран Европы.
Затем де Бац успешно служил Людовику XIV, возглавив сначала роту «серых», а затем и «черных» мушкетеров. О его весе можно судить по тому, что именно он взял под стражу претендента на пост главного министра короля. В 1673 году, в возрасте около 60 лет или чуть более, де Бац участвовал в осаде Маастрихта в ходе войны между Францией и Голландией. Авантюрная атака на укрепления, спущенная некомпетентным французским командующим, закончилась его смертью от пули в голову (или горло, источники дают разные данные). В той атаке, где был ранен и Джон Черчилль, предок известного политика XX века, из 300 мушкетеров короля 80 были убиты и полсотни получили тяжелые ранения.
Теперь в церкви святых Петра и Павла в черте города Маастрихт раскопана могила, находившаяся непосредственно под полом церкви. Решение о раскопках было принято в связи с необходимостью заменить поврежденные плиты пола. Под алтарем археологи нашли захоронение. Это место чрезвычайно редко использовали для трупоположения, и если это случалось, то речь шла об исключительно знатном или прославленном человеке. Де Бац вполне подходит под это описание, поскольку даже король Франции в письме королеве упоминал о своих сожалениях в связи с его смертью — исключительная редкость по тем временам.
Среди других признаков, заставивших археологов предположить, кто перед ними, была мушкетная пуля, найденная в районе грудной клетки скелета. Кроме того, среди костей нашли монету французской чеканки 1660 года. Согласно некоторым источникам, она была положена в могилу шевалье д’Артаньяна. В то же время ученые призывают к осторожности, желая дождаться анализа ДНК, чтобы подтвердить, о ком именно речь. Род, к которому принадлежал де Бац, оставил немало потомков, доживших до наших дней. Образец ДНК надеются извлечь из челюсти найденного скелета. С учетом возраста и условий захоронения все должно получиться уже в ближайшее время.
Причины для осторожности есть: гипотеза о том, что шевалье д’Артаньян похоронен именно в этой церкви, высказана французским историком 18 лет назад на основании того, что она была ближе всего к лагерю французов, осаждавших Маастрихт. Никаких конкретных источниковых данных о месте захоронения нет, поэтому до того, как пол церкви просел в этом феврале, заставив изучить то, что под ним, вопрос о проверке этой гипотезы всерьез не поднимался.
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
