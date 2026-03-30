30 марта, 15:28
Татьяна Зайцева
Римская мозаика подтвердила участие женщин в представлениях с дикими животными

Американский исследователь, изучив забытую римскую мозаику III века нашей эры, нашел на ней первое известное изображение венатрикс — женщины, участвовавшей в популярных у римской публики представлениях — травле диких зверей.

(a) Фрагмент мозаики с изображением леопарда и женщины. (b) Фрагмент мозаики с изображением венатора с шестом, леопарда и женщины / © The International Journal of the History of Sport

Венатрикс (venatrix) — женская форма слова «venator» (в переводе с латинского — «охотник»). Венаторы — древнеримские гладиаторы, которые специализировались на показательных выступлениях с дикими животными: львами, леопардами, тиграми, пантерами, слонами, медведями, кабанами и многими другими. Экзотических животных привозили в Рим из самых отдаленных уголков империи.

Венаторы не просто сражались с животными и убивали их, а устраивали на арене постановочную охоту с применением травли, что, как и гладиаторские бои, представляло собой так любимое у публики Римской империи кровавое зрелище.

Считается, что подобные представления приобрели популярность в период расцвета гладиаторских игр, примерно в II веке до нашей эры. Долгое время венаторами были исключительно мужчины, а первые венатрикс появились при императоре Нероне, в 54-68 годах нашей эры, о чем упоминается в письменных источниках того времени.

Последнее известное упоминание о венатрикс относится к 100 году нашей эры, поэтому до сих пор считалось, что в II веке женщины прекратили участвовать в венаторских представлениях.

Однако исследователь Альфонсо Манос из Калифорнийского университета в Беркли, статья которого опубликована в издании The International Journal of the History of Sport, заново проанализировал изображения с так называемой реймсской мозаики III века нашей эры и пришел к выводу, что там изображена венатрикс. Это не только первое известное изображение женщины-охотницы, но и доказательство того, что участие женщин в таких представлениях на арене продолжалось по крайней мере на столетие дольше, чем думали.

Римскую мозаику размером примерно 11 на девять метров нашли в 1860 году в Реймсе (Франция), который когда-то был крупным римским городом. Мозаика представляла собой сложную композицию из 35 медальонов с изображениями сцен, связанных с гладиаторскими боями.

Сразу после обнаружения мозаики археолог Жан Шарль Лорике детально скопировал изображения с медальонов и спустя два года опубликовал посвященную мозаике книгу, в которой разместил все сделанные им рисунки.

Сама мозаика не сохранилась до наших дней, она была уничтожена в 1917 году, во время бомбардировок Первой мировой войны. Сохранился лишь один фрагмент с изображением гладиатора, полностью идентичный рисунку в книге, что подтверждает удивительную точность Лорике.

Тем временем научный мир о реймсской мозаике практически забыл, и в современных исследованиях о ней почти не вспоминали. Манос, изучая зарисовки Лорике, обратил внимание на два изображения в соседних медальонах, явно связанные между собой, — человеческую фигуру с кнутом в руке и леопарда.

Фигура изображена с обнаженным торсом и четко очерченной женской грудью, поэтому сомнений о ее половой принадлежности не остается: фигура принадлежит женщине, причем этот факт создатели мозаики, по-видимому, подчеркнули намеренно, изобразив ее с обнаженной грудью, отметил Манос. Кроме того, у фигуры явно женственные черты лица, — это особенно заметно в сравнении с лицами других персонажей.

Что касается роли этой женщины на арене, то Лорике считал, что здесь изображен агитатор — помощник или помощница главного венатора, хлеставшие зверей, чтобы заставить их атаковать во время охоты. Другой исследователь выдвигал идею о том, что это пегниарий — гладиатор-клоун, развлекавший публику между представлениями.

Основываясь на том, что женщина на медальоне, взмахивая кнутом, гонит леопарда к другому охотнику, Манос предположил, что это суккурсора — помощница, загонявшая животных для финального удара. Об этом может также свидетельствовать присутствие в ее левой руке навершия рукояти какого-то оружия, скорее всего, кинжала.

Таким образом, подытожил Манос, перед нами самое позднее, при этом первое и единственное изображение венатрикс. То, что она изображена обнаженной по пояс, может свидетельствовать о низком социальном статусе этой женщины — почти все венатрикс были женщинами из низшего сословия. Поскольку мозаика датируется III веком, история присутствия женщин на римских гладиаторских аренах, скорее всего, длилась гораздо дольше, чем считали до сих пор.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Мар
Бесплатно
Полярные станции: географические истории
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
30 Мар
Бесплатно
Биология: гены
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
30 Мар
1700
Назад к Луне: что мы там ищем сегодня
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
31 Мар
1000
Коллегия жрецов священнодействий и гаруспики: заимствованные гадания
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Апр
800
Ранняя республика: 1780-1800-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Кометы: тысячелетняя история мифов и суеверий
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Что нового в динозаврах?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Жизнь вне Земли
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Древняя ДНК и история эпидемий
Павильон «АТОМ»
Москва

28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

30 марта, 08:00
Evgenia Vavilova

Физики поняли, как подтвердить любое квантовое состояние с помощью звезды

Квантовые эффекты помогают ученым во множестве сфер, но работать с ними не просто — степень определенности квантового мира концептуально отличается от того, что существует в классической физике. Чтобы подтвердить, что они работают с нужными квантовыми состояниями, физикам приходится постараться.

28 марта, 13:28
Игорь Байдов

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

Биология
# мужчины
# половой орган
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное удовольствие
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Последние новости:

  1. Римская мозаика подтвердила участие женщин в представлениях с дикими животными

    30 марта, 15:28

  2. Плач из-за стресса ухудшил эмоциональное состояние

    30 марта, 14:22

  3. Экспедиция «Плавучий университет» помогла изучить процессы перемешивания в арктическом проливе

    30 марта, 14:07

  4. Анализ генома из Денисовой пещеры указал на быстрое разделение неандертальских популяций

    30 марта, 13:08
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

