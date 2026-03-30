Римская мозаика подтвердила участие женщин в представлениях с дикими животными
Американский исследователь, изучив забытую римскую мозаику III века нашей эры, нашел на ней первое известное изображение венатрикс — женщины, участвовавшей в популярных у римской публики представлениях — травле диких зверей.
Венатрикс (venatrix) — женская форма слова «venator» (в переводе с латинского — «охотник»). Венаторы — древнеримские гладиаторы, которые специализировались на показательных выступлениях с дикими животными: львами, леопардами, тиграми, пантерами, слонами, медведями, кабанами и многими другими. Экзотических животных привозили в Рим из самых отдаленных уголков империи.
Венаторы не просто сражались с животными и убивали их, а устраивали на арене постановочную охоту с применением травли, что, как и гладиаторские бои, представляло собой так любимое у публики Римской империи кровавое зрелище.
Считается, что подобные представления приобрели популярность в период расцвета гладиаторских игр, примерно в II веке до нашей эры. Долгое время венаторами были исключительно мужчины, а первые венатрикс появились при императоре Нероне, в 54-68 годах нашей эры, о чем упоминается в письменных источниках того времени.
Последнее известное упоминание о венатрикс относится к 100 году нашей эры, поэтому до сих пор считалось, что в II веке женщины прекратили участвовать в венаторских представлениях.
Однако исследователь Альфонсо Манос из Калифорнийского университета в Беркли, статья которого опубликована в издании The International Journal of the History of Sport, заново проанализировал изображения с так называемой реймсской мозаики III века нашей эры и пришел к выводу, что там изображена венатрикс. Это не только первое известное изображение женщины-охотницы, но и доказательство того, что участие женщин в таких представлениях на арене продолжалось по крайней мере на столетие дольше, чем думали.
Римскую мозаику размером примерно 11 на девять метров нашли в 1860 году в Реймсе (Франция), который когда-то был крупным римским городом. Мозаика представляла собой сложную композицию из 35 медальонов с изображениями сцен, связанных с гладиаторскими боями.
Сразу после обнаружения мозаики археолог Жан Шарль Лорике детально скопировал изображения с медальонов и спустя два года опубликовал посвященную мозаике книгу, в которой разместил все сделанные им рисунки.
Сама мозаика не сохранилась до наших дней, она была уничтожена в 1917 году, во время бомбардировок Первой мировой войны. Сохранился лишь один фрагмент с изображением гладиатора, полностью идентичный рисунку в книге, что подтверждает удивительную точность Лорике.
Тем временем научный мир о реймсской мозаике практически забыл, и в современных исследованиях о ней почти не вспоминали. Манос, изучая зарисовки Лорике, обратил внимание на два изображения в соседних медальонах, явно связанные между собой, — человеческую фигуру с кнутом в руке и леопарда.
Фигура изображена с обнаженным торсом и четко очерченной женской грудью, поэтому сомнений о ее половой принадлежности не остается: фигура принадлежит женщине, причем этот факт создатели мозаики, по-видимому, подчеркнули намеренно, изобразив ее с обнаженной грудью, отметил Манос. Кроме того, у фигуры явно женственные черты лица, — это особенно заметно в сравнении с лицами других персонажей.
Что касается роли этой женщины на арене, то Лорике считал, что здесь изображен агитатор — помощник или помощница главного венатора, хлеставшие зверей, чтобы заставить их атаковать во время охоты. Другой исследователь выдвигал идею о том, что это пегниарий — гладиатор-клоун, развлекавший публику между представлениями.
Основываясь на том, что женщина на медальоне, взмахивая кнутом, гонит леопарда к другому охотнику, Манос предположил, что это суккурсора — помощница, загонявшая животных для финального удара. Об этом может также свидетельствовать присутствие в ее левой руке навершия рукояти какого-то оружия, скорее всего, кинжала.
Таким образом, подытожил Манос, перед нами самое позднее, при этом первое и единственное изображение венатрикс. То, что она изображена обнаженной по пояс, может свидетельствовать о низком социальном статусе этой женщины — почти все венатрикс были женщинами из низшего сословия. Поскольку мозаика датируется III веком, история присутствия женщин на римских гладиаторских аренах, скорее всего, длилась гораздо дольше, чем считали до сих пор.
