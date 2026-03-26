Древняя ДНК подтвердила широкое распространение собак в Европе уже 14 000 лет назад
Останки собак возрастом 14 000 лет находили в Европе и раньше, но доказать, что это именно домашние животные, а не волки, долгое время не удавалось. Благодаря геномным свидетельствам ученые выяснили, что уже в позднем палеолите единая популяция собак связывала разные культуры охотников-собирателей от Британии до Анатолии.
До недавнего времени древнейший надежный генетический след домашней собаки в Европе датировался примерно 10 900 годами — это останки с мезолитической стоянки Веретье в Карелии. Археологи при этом давно подозревали, что собаки появились на континенте значительно раньше. Находки из Бонн-Оберкасселя в Германии, Кессерлоха в Швейцарии, Эрральи в Испании и других памятников указывали на возраст от 14 до 17 тысяч лет.
Однако все эти находки оставались под вопросом, поскольку по одним только костям, особенно на ранних этапах одомашнивания, отличить собаку от волка крайне сложно. Без анализа ядерной ДНК нельзя было утверждать, принадлежит находка к линии Canis lupus familiaris (домашняя собака) или представляет собой вымершую популяцию волка.
Недавно международный коллектив ученых предоставил первые геномные доказательства существования собак в позднем палеолите. Результаты исследования опубликовал Nature.
Ученые секвенировали геномы останков псовых из ключевых археологических памятников: пещеры Пынарбаши в центральной части Анатолии (Турция) возрастом 15 800 лет, пещеры Гафа в Великобритании (14 300 лет), а также с мезолитических стоянок Падина и Власац в Сербии. Дополнительно получили новые радиоуглеродные даты и провели изотопный анализ для реконструкции рациона древних собак и их взаимодействия с людьми.
Исследование показало, что собака из пещеры Гафа и собака из Пынарбаши действительно принадлежат к линии домашних собак. Это делает их самыми древними собаками, чья принадлежность подтверждена ядерной геномикой на западе Евразии. Более того, эти собаки оказались генетически близки друг к другу. Вместе с ними в одну группу попали и другие предполагаемые палеолитические собаки из Германии (Бонн-Оберкассель), Швейцарии (Кессерлох) и Италии (Гротта-Пальиччи). Это означает, что уже 14-15 тысяч лет назад в Западной Евразии существовала единая, генетически однородная популяция собак, распространенная на огромной территории.
Особую значимость этому выводу придает тот факт, что люди, с которыми были связаны эти собаки, принадлежали к разным культурам. Исследование также пролило свет на характер отношений между людьми и собаками в палеолите. В пещере Гафа собаки, как и люди, демонстрируют следы посмертной антропогенной обработки. Это указало на то, что собаки разделили с людьми ритуальную практику, которую исследователи интерпретировали как погребальный каннибализм.
В Пынарбаши щенки собак были захоронены в том же районе, что и люди. Изотопный анализ показал, что рацион собак и людей в этих местах был сходным, а в случае с Анатолией собаки питались рыбой, которую добывал человек. Все это свидетельствует о тесной интеграции собак в жизнь и ритуалы палеолитических сообществ.
Важным открытием стало и то, что уже в палеолите между собаками и волками существовал значительный репродуктивный барьер. В отличие от свиней и коров, которые после появления в Европе активно скрещивались с дикими сородичами, собаки практически не обменивались генами с волками на протяжении тысячелетий. Исключение составил лишь Ближневосточный регион, где около 7000 лет назад произошла локальная примесь волчьей ДНК.
