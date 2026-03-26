  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 марта, 13:57
Андрей Серегин
102

Древняя ДНК подтвердила широкое распространение собак в Европе уже 14 000 лет назад

❋ 3.8

Останки собак возрастом 14 000 лет находили в Европе и раньше, но доказать, что это именно домашние животные, а не волки, долгое время не удавалось. Благодаря геномным свидетельствам ученые выяснили, что уже в позднем палеолите единая популяция собак связывала разные культуры охотников-собирателей от Британии до Анатолии.

Антропология
# волки
# Европа
# одомашнивание
# палеолит
# собаки
Кадр из фильма «Альфа» / © Columbia Pictures

До недавнего времени древнейший надежный генетический след домашней собаки в Европе датировался примерно 10 900 годами — это останки с мезолитической стоянки Веретье в Карелии. Археологи при этом давно подозревали, что собаки появились на континенте значительно раньше. Находки из Бонн-Оберкасселя в Германии, Кессерлоха в Швейцарии, Эрральи в Испании и других памятников указывали на возраст от 14 до 17 тысяч лет.

Однако все эти находки оставались под вопросом, поскольку по одним только костям, особенно на ранних этапах одомашнивания, отличить собаку от волка крайне сложно. Без анализа ядерной ДНК нельзя было утверждать, принадлежит находка к линии Canis lupus familiaris (домашняя собака) или представляет собой вымершую популяцию волка.

Недавно международный коллектив ученых предоставил первые геномные доказательства существования собак в позднем палеолите. Результаты исследования опубликовал Nature.

Ученые секвенировали геномы останков псовых из ключевых археологических памятников: пещеры Пынарбаши в центральной части Анатолии (Турция) возрастом 15 800 лет, пещеры Гафа в Великобритании (14 300 лет), а также с мезолитических стоянок Падина и Власац в Сербии. Дополнительно получили новые радиоуглеродные даты и провели изотопный анализ для реконструкции рациона древних собак и их взаимодействия с людьми.

Исследование показало, что собака из пещеры Гафа и собака из Пынарбаши действительно принадлежат к линии домашних собак. Это делает их самыми древними собаками, чья принадлежность подтверждена ядерной геномикой на западе Евразии. Более того, эти собаки оказались генетически близки друг к другу. Вместе с ними в одну группу попали и другие предполагаемые палеолитические собаки из Германии (Бонн-Оберкассель), Швейцарии (Кессерлох) и Италии (Гротта-Пальиччи). Это означает, что уже 14-15 тысяч лет назад в Западной Евразии существовала единая, генетически однородная популяция собак, распространенная на огромной территории.

Особую значимость этому выводу придает тот факт, что люди, с которыми были связаны эти собаки, принадлежали к разным культурам. Исследование также пролило свет на характер отношений между людьми и собаками в палеолите. В пещере Гафа собаки, как и люди, демонстрируют следы посмертной антропогенной обработки. Это указало на то, что собаки разделили с людьми ритуальную практику, которую исследователи интерпретировали как погребальный каннибализм.

В Пынарбаши щенки собак были захоронены в том же районе, что и люди. Изотопный анализ показал, что рацион собак и людей в этих местах был сходным, а в случае с Анатолией собаки питались рыбой, которую добывал человек. Все это свидетельствует о тесной интеграции собак в жизнь и ритуалы палеолитических сообществ.

Важным открытием стало и то, что уже в палеолите между собаками и волками существовал значительный репродуктивный барьер. В отличие от свиней и коров, которые после появления в Европе активно скрещивались с дикими сородичами, собаки практически не обменивались генами с волками на протяжении тысячелетий. Исключение составил лишь Ближневосточный регион, где около 7000 лет назад произошла локальная примесь волчьей ДНК.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
71 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Антропология
# волки
# Европа
# одомашнивание
# палеолит
# собаки
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Dmitriy Dorian
25 минут назад
Иван, а вот это действительно другое :))

NASA заявило о близкой постройке лунной базы и отправке корабля с ядерным реактором к Марсу

Андрей Геннадьевич
40 минут назад
Геополитика и ресурсы: Ключевой причиной является использование воды как инструмента влияния и дефицит ресурсов. Ближний Восток: Спор за реку

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Александр Чеботарёв
42 минуты назад
stas, А американцам не пофиг если рухнет скажут сейстмоопасная зона .

В Казахстане показали проект небоскреба, который словно сошел с экрана научно-фантастического фильма

Андрей Геннадьевич
43 минуты назад
Конфликт между Индией и Пакистаном из-за воды — это затяжной спор о распределении ресурсов реки Инд, обострившийся в 2025 году из-за нарушения

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Михаил Ершов
49 минут назад
Dennis, намедни поедем менять колёса!

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Alexey Redichkin
51 минута назад
Имя, нет, не проще. Для таких миссий важна каждая десятая доля грамма. Титан почти вдвое тяжелее алюминия. По медь и вовсе молчу.

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Dennis
1 час назад
Людмила, уж очень проблемный абразивный грунт, тут реально только запас сменных колёс поможет. Либо катки из чугуния))

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Любовь С.
1 час назад
Александр, да, трение растет с массой из-за большого давления. Но при этом в точках контакта усиливаются нагрев и образование водяной пленки,

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Василий Матвеев
1 час назад
Каким образом вакуум станет отводить тепло, если он является лучшим теплоизолятором в мире

Tesla и SpaceX построят крупнейший в мире завод по производству специализированных чипов

Виталий Вершинин
2 часа назад
Riga, маленькие " прекрасные" страны были куплены второй сверхдержавой со всеми крепостными , оттого и грамоте выучились и патенты строгают

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Виталий Вершинин
2 часа назад
RigaА, таки, ты побывал в жОпв у ввп ?

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Dmitriy
2 часа назад
Имя, там вряд ли чистый алюминий, скорее сплав иначе он бы стёр я уже давно и вообще он очень хрупкий, чистый алюминий. нам как всегда доносят не всю

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

shusty Shuster
2 часа назад
Инир, ДЕБИЛ!!!! ИЗРАИЛЬ ИРАН СТЕР, ИЗРАИЛЬ ЛИВАН ОСВОБОДИЛ!!! СКОРО ВАМ ИДИОТАМ ТАКОЕ ГЕТТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР, ЧТО ТЫ ПРОКЛЯНЕШ ДЕНЬ

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

shusty Shuster
2 часа назад
Riga, 😂 УВЫ!!! СО ЗРЕНИЕМ БЯДА!!!

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Hugo Boss
2 часа назад
Автор ты куку когда делаешь расчёты и предоставляешь неверные сведения по вычислениям в кубических м3,твои 4,5 млрд м2 воды в России это как

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Mikhail Andronov
2 часа назад
Дмитрий, самолеты быстрее, корабли грузоподъемнее, вертолетам/конвертопланам места для посадки не надо. А здесь мы имеем сумму всех минусов и

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Кирилл Котелевский
2 часа назад
Что-то я сомневаюсь, что можно оперативно отслеживать пожары при разрешении 4 км на пиксель

«Роскосмос» впервые показал, что увидел «Электро-Л» № 5 с орбиты

Hawkins Rhys
3 часа назад
Impressive, but I’ll hop into https://drift-hunters.co drift hunters for a bit

Карта: самые влиятельные паспорта стран в 2026 году

Людмила Зайцева
3 часа назад
Какие там резины при перепадах 100+ градусов.. Нужно колесо из углеродных или никельтитановых сеток - легкое износостойкое и еще t-устойчивое

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Ilya Ostrovsky
3 часа назад
Очень "свежая" разработка. Русские представили Club-K 15 лет назад.

Lockheed Martin впервые показала контейнерную пусковую установку для ракет AGM-114 Hellfire

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно