Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радиацию в океан спустя 30 лет

Новая экспедиция к затонувшей атомной субмарине подтвердила локальную утечку радиации после 30 лет регулярного мониторинга. Роботизированный аппарат опустился на дно и напрямую зафиксировал выбросы опасных изотопов из разрушенного реактора. Радиоактивные элементы неизбежно продолжат попадать во внешнюю среду, хотя их малое количество моментально разбавляется.

Авария произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море. На борту советской подводной лодки «Комсомолец» вспыхнул пожар. Инженеры сразу дистанционно заглушили ядерный реактор. Огонь разрушил системы герметизации, внутрь захлестнула вода, и «Комсомолец» пошел ко дну. Переохлаждение и ядовитый дым унесли жизни 42 из 69 подводников. Корабль опустился на глубину 1680 метров к юго-западу от Медвежьего острова.

Вместе с лодкой под воду ушли две торпеды с атомными боеголовками. Внешний корпус из титанового сплава позволил «Комсомольцу» достичь дна без полного разрушения. Однако постоянный контакт энергоустановки с соленой средой вызвал опасения масштабного радиационного загрязнения.

Советские и российские специалисты регулярно обследовали субмарину с помощью пилотируемых морских аппаратов вплоть до 2007 года. Измерения того времени неоднократно фиксировали точечный выход радиации.

Ради безопасности техники установили специальные защитные экраны на торпедный отсек лодки в 1994 году. Эти преграды должны были остановить циркуляцию воды вокруг ракет. Параллельно Норвегия каждый год измеряла фон с поверхности моря.

Результаты нового этапа мониторинга опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Для получения точной информации ученые в 2019 году отправили вплотную к лодке роботизированный комплекс.

Аппарат провел гидролокационную и детальную видеосъемку поврежденного корпуса. За четыре погружения машина собрала воду, донный осадок и образцы организмов в одном метре от стенок металла.

Камеры зафиксировали глубокие деформации внешней и внутренней обшивки около торпедного отделения. Смонтированные ранее физические преграды остались на месте и сохранили начальную форму. Экспедиция не нашла в органике следов оружейного плутония. При этом чистая морская вода снаружи не доказала сохранность ядерных ракет внутри.

Обследование реакторного отделения открыло иную картину. Камеры сняли облака тяжелой жидкости. Они периодически выходили из вентиляционной трубы и соседней металлической решетки. Химический анализ воды из этих выбросов помог выявить скачки концентрации излучающих изотопов.

Количество цезия-137 выросло в 1000 раз, показатели стронция-90 и цезия-137 у решетки превышали в 400 000 и 800 000 раз. Приборы также обнаружили частицы урана-236 и плутония-239.

Пропорции атомов прямо подтвердили взаимодействие уранового топлива с водой. Агрессивная морская среда пробила оболочки тепловыделяющих элементов, и реактор разрушался от окисления.

Несмотря на запредельные значения возле дефектного узла, общая радиационная ситуация на момент проверки оказалась стабильной. Мельчайшие порции радионуклидов мгновенно размывались огромным объемом воды. Изучение грунта и микроживотных не выявило накопления радиоактивных частиц.

Однако биологи назвали замеры лишь снимком ситуации. Ученые не исключили медленную миграцию изотопов. Планктон и донная рыба вполне способны незаметно разносить микродозы вредных веществ вверх по пищевой цепочке Баренцева моря.

Авторы статьи подвели итог работы заявлением о дальнейшем разрушении реактора. Металлические сплавы продолжат разлагаться в соленой воде, поэтому ученые планируют и дальше периодически мониторить ситуацию.

Изучение последствий техногенной трагедии 30-летней давности дает научному миру ценный материал о глобальных рисках. Исторические события эпохи холодной войны оставили на севере множество других затопленных атомных установок. Свежее обследование рассказало о судьбе подобных радиационных объектов.

Илья Гриднев 151 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.