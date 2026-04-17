17 апреля, 18:58
Редакция Naked Science
925

Российские ученые рассказали, как ИИ сможет ускорить исследования в геофизике и медицине

Очень часто научные задачи основаны на поиске закономерностей в огромном количестве исходных данных. Заметить их трудно, часто процесс интерпретации информации зависит от субъективного взгляда исследователя. Использование нейросетей в этом вопросе может привести к ряду серьезных успехов.

Мутновская ГеоЭС — крупнейшая геотермальная электростанция России / © GlebKam41, портал Drive2
В этом контексте в «Коммерсанте» вышел материал о том, как ученые осваивают ИИ для решения прикладных задач. 

Так, Мария Смирнова совместно с группой исследователей под руководством профессора Ивана Кулакова из Сколтеха хочет применить ML-метод для поиска геотермальных источников на Камчатке и Курилах. Сейчас это делают вручную, измеряя сейсмические волны с разных точек поверхности вулканически активных регионов. Так как сейсмоволны распространяются с разной скоростью в обычных породах коры и в местах, где к поверхности подходят геотермальные воды, можно найти зоны, где даже неглубокое бурение позволит построить геотермальную тепловую станцию.

У ГеоЭС много преимуществ в сравнении с другими: нет нужды в непростом и дорогом завозе топлива с «большой земли», выработка стабильна 24 часа в сутки круглый год, чего нет у СЭС и ВЭС. Но есть и сложность: анализ сейсмограмм вручную занимает много времени и требует участия квалифицированных геофизиков. Автоматизация поиска таких зон с помощью ИИ в перспективе должна находить участки для бурения намного быстрее и точнее.

Другой пример того, как исследователи планируют применить ML-методы для поиска закономерностей в больших данных – проект Дарьи Неверовой из Математического института им. С. М. Никольского РУДН по эпидемиологии. Эта наука использует математические модели давно, но COVID-19 показал, что такое моделирование чрезмерно упрощает реальные процессы распространения инфекций.

Там, где матмоделирование показывало быстрое распространение эпидемии или других инфекций, реальная скорость заболевания была другой: например, она резко снижалась, когда люди начинали пользоваться масками. Нейросети же предположительно смогут вычленять закономерности из набора данных, даже если они не описаны математически исследователями. Таким образом, есть шанс вывести прогнозирование инфекций на новый уровень, сделать его гибким, детализированным и адаптированным к реальной жизни.

ИИ в область естественных наук внедряют по всему миру. В прошлом году данные телескопа «Хаббл», пропущенные через нейросети и обученные на поиск аномалий, позволили быстро выявить около 800 необычных астрономических объектов. Среди них были и «маленькие красные точки», о неоднозначной природе которых неоднократно писало наше издание. По данным опросов, в прошлом году уже 87% ученых по всему миру применяли большие языковые модели в своей работе.

ИИ в науке эффективнее всего работает в руках экспертов, которые совмещают знания в своей предметной области с компетенциями в машинном обучении. Для получения последних исследователям нужно специальное образование. Над проектами, про которые написали в Коммерсанте, работают студенты специального трека Школы анализа данных Яндекса – там ученые осваивают ИИ на прикладных задачах в своих областях. На программу сейчас открыт набор.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Лабораторная арктических историй
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Как 20 000 генов кодируют 100 000 белков?
Музей криптографии
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Лабораторная компьютерных историй
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Апр
1700
Жилища каменного века
Medio Modo
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Космическое питание: вчера, сегодня, завтра
Экспериментаниум
Москва
Лекция
18 Апр
1500
Рождение небоскребов
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
19 Апр
2000
Мифы о расах
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Апр
2000
Болезни древних людей
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Человек в космосе
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 апреля, 07:55
Игорь Байдов

Сокровища с затонувшего корабля оправдали африканских торговцев

Европейские мореплаватели, которые ходили к берегам Западной Африки, искренне верили, что местные торговцы их обманывают. Африканцы якобы намеренно портили золото, подмешивая в него серебро, медь и даже битое стекло. Эта подозрительность сохранялась на протяжении веков и отразилась во многих хрониках. Однако сокровища с легендарного пиратского корабля «Уида», затонувшего у берегов Массачусетса в 1717 году, поставили эту версию под сомнение.

Археология
# африка
# Золото
# пиратство
# пираты
# торговля
16 апреля, 16:40
ФизТех

Российские физики создали самый маленький лазер в синем диапазоне

Коллектив ученых из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ и Университета ИТМО с коллегами создал самый маленький лазер в синем диапазоне из известных на сегодняшний день. Этот лазер станет прорывом в развитии технологий биомедицинской визуализации, оптического хранения данных, квантовой связи и высококачественных дисплеев.

ФизТех
# лазер
# нанолазеры
# нанотехнологии
# фотоника
16 апреля, 16:32
Любовь С.

Астрофизики объяснили, почему некоторые звезды не умирают в центре Млечного Пути

Черные дыры умеют рождаться внутри звезд, но некоторые, как выяснилось, могут сопротивляться. Новое исследование показало, что мощные магнитные поля способны остановить «саморазрушение» светил изнутри. Открытие помогает объяснить загадки центра Галактики и даже пролить свет на природу темной материи.

Астрономия
# белые карлики
# звезды
# магнетары
# Млечный путь
# нейтронные звезды
# центр галактики
# Черные дыры
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
15 апреля, 09:00
ПНИПУ

Чем отличаются сети 4G от 5G

Современная мобильная связь постоянно развивается, и операторы внедряют все новые поколения сетей. 30 марта для миллионов российских пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска началась новая цифровая эра. Абоненты из этих городов получили возможность протестировать связь 5G. Однако многие пользователи до сих пор не понимают, в чем принципиальная разница между поколениями — 4G и 5G. Ученый Пермского Политеха объясняет, что именно изменилось по сравнению с 4G и как это влияет на качество и доступность мобильного интернета.

ПНИПУ
# 4G
# 5G-связь
# мобильная связь
# технологии
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
Последние новости:

  1. Российские ученые рассказали, как ИИ сможет ускорить исследования в геофизике и медицине

    17 апреля, 18:58

  2. Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»

    17 апреля, 17:19

  3. Сны стали эмоциональнее и ярче при приближении к смерти

    17 апреля, 10:30

  4. В щелчках кашалотов обнаружили закономерности человеческой речи

    17 апреля, 09:59
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Игорь Коняшов
2 часа назад
Ij, я не знаю. Всего лишь высказываю наболевшее(

Лидеры по приросту населения с 2000 года: рейтинг стран

Oleksii Ostoletskyi
3 часа назад
А эти исследования включали ли добычу газа метана? Люди и особенно коровы его много добывают. Это даже отражается на окружающей среде! Этим нельзя

Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире

Alex Lukin
3 часа назад
Что пиндосу плохо, русскому хорошо. Убей в себе подхрюка

Сбой Starlink сорвал испытания дронов, обнажив растущую зависимость Пентагона от SpaceX

PravdinTV
4 часа назад
Сергей, не человечество,поработившие его буржуи

Танковая мощь Европы в 2026 году: рейтинг стран по численности, моделям и боеготовности

PravdinTV
4 часа назад
Rimi, а в чем он врёт? Почему у поляков стоят гипотетически танки,а у остальных реальные парки? В 2028 допустим у поляков будет столько,сколько в

Танковая мощь Европы в 2026 году: рейтинг стран по численности, моделям и боеготовности

Abdurahmon Musayev
5 часов назад
И только УЗБЕКИ РАБОТАЮТ ДО ОТКАЗА ПОЗВАНОЧНИКА 😂😂😂

Жители каких стран работают дольше всех

Имя Фамилия
5 часов назад
Артём, Лет 30 назад попадалась теория, что другие цивилизации могут даже общаться не с помощью радиочастот, а через... эээ.. как это... телепатию. То

Молчание Вселенной связали с частой гибелью цивилизаций

Владимир Задунайский
5 часов назад
Идите на х-й со своими медведями!

Инфографика: все медведи мира по размеру

Иван Колупаев
5 часов назад
Dmitriy, для того чтобы стать обеспокоенной общественности факты не нужны 🧐

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

Артём Шарыгин
6 часов назад
Может, другие цивилизации развиваются не по технологическому пути, а по духовному (занимаются развитием своего душевного и физического

Молчание Вселенной связали с частой гибелью цивилизаций

Ndmungo Mombassa
6 часов назад
Инфографика не политкорректная, шовинист составлял. Ущемили россомаху, коалу, губача, медоеда и других достойных представителей косолапого

Инфографика: все медведи мира по размеру

Геннадий Орешкин
6 часов назад
Паша, в статье в млрд. Кубических футов. Если перевести в млрд куб. метр. то будет чуть более 640. Разницу в 10% придумали, видимо, статисты (и их и наши).

Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире

абв где
6 часов назад
Пи.... шь. В Москве сколько знакомых работаю по 14 часов. Водители автобусов хоть официально идёт 8 часов на самом деле они работает не меньше 14 часов(

Жители каких стран работают дольше всех

Талгат Сейлхан
6 часов назад
Черное море каспии аральское море все когда то были одним тезисов океаном почему пишут ,что от таяние ледников образовался

Карта Аральского моря 1853 года

фридон хабурзания
6 часов назад
Алексей, тон или килограм

Инфографика: все медведи мира по размеру

Ок
6 часов назад
Коля, в России вообще нет культуры бред тут только ты говоришь

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Имя Фамилия
7 часов назад
Kifaris, А я как-то путешествовал по нашей необъятной Родине, проехал несколько тысяч километров, а потом осознал - я ВНУТРИ гигантского медведя. Вес

Инфографика: все медведи мира по размеру

Паша Лапшин
7 часов назад
Странно. Везде информация что в России произвели 663 млрд м³. А тут в таблице аж 22672 млрд.

Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире

Любовь С.
8 часов назад
Сергей, на сегодня нет надежных научных подтверждений того, что НЛО связаны с внеземными цивилизациями. Большинство таких наблюдений получают

Молчание Вселенной связали с частой гибелью цивилизаций

Dmitriy Dorian
8 часов назад
Статья начинается с предельно манипулятивной фразы: "В последние годы общественность обеспокоена массовой потерей рабочих мест из-за развития

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

