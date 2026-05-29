Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».
15 необычных животных
Нашу планету населяют существа, глядя на которых трудно поверить, что они реальны. На инфографику попали как относительно популярные животные, так и те, о которых кто-то узнает впервые.
Необычных животных можно встретить как в водных глубинах, так и на земле. Некоторые из них находятся под угрозой исчезновения.
Среди обитателей морских глубин встречаются удивительные создания. В их число входит малоротая макропинна (Macropinna microstoma), проживающая в Тихом океане. У этих рыб прозрачная голова, а ярко-зеленые глаза расположены под этой оболочкой.
Панголины — одни из самых необычных млекопитающих. Тела этих животных покрыты чешуей. У них нет зубов, а едят они муравьев и термитов с помощью длинного липкого языка.
Мадагаскарская руконожка (Daubentonia madagascariensis) также известна как айе-айе. Это животное считается самым крупным представителем ночных приматов. Длина тела этого необычного зверька составляет 35-45 сантиметров, а пушистый хвост достигает 60 сантиметров. Из-за необычных зубов мадагаскарскую руконожку изначально сочли грызуном, но позднее ученые отнесли животное к лемурам.
Стеклянные лягушки (Centrolenidae) полностью оправдывают свое название. Сверху они выглядят как обычные зеленые древесные лягушки. Однако, перевернув их, сквозь полупрозрачную кожу можно увидеть их внутренние органы.
Амазонский дельфин (Inia geoffrensis) отличается от привычных дельфинов. Это крупнейший в мире представитель пресноводных китообразных. А его розовая окраска действительно встречается в природе, но чаще проявляется с возрастом преимущественно у самцов.
Сайгак (Saiga tatarica) из-за своей необычной «горбатой морды» напоминает инопланетянина. Представители вида дожили до наших дней со времен последнего ледникового периода. Обитают сайгаки в Казахстане, России и Монголии, иногда уходя на зимовку в Узбекистан.
Нарвал (Monodon monoceros) — еще один представитель китообразных в этой подборке. Необычный вид нарвалу придает длинный рог, иногда достигающий в длину трех метров. На самом деле, это — бивень, который развивается у самцов из левого зуба. Благодаря этому бивню нарвалов также называют морскими единорогами. Обитают нарвалы в акватории Северного Ледовитого океана и в Северной Атлантике.
Скотопланесов (Scotoplanes) часто называют «морскими свиньями». Проживают они на дне океана. Ученые относят их к роду морских огурцов. Отличительная особенность скотопланесов — чрезвычайно укрупненные трубчатые «ножки», которые помогают им передвигаться по илистому дну.
Утконосы отличаются от других млекопитающих не только внешним видом. Они откладывают яйца и содержат в пять раз больше половых хромосом, чем большинство животных. Недавно ученые также узнали, что волоски их густого меха содержат меланосомы (клеточные компоненты, синтезирующие пигмент меланин) с уникальной структурой, которую раньше не встречали у других позвоночных.
Голые землекопы (Heterocephalus glaber) отличаются не только внешним видом, но и сложной социальной организацией. Эти небольшие роющие грызуны живут подземными колониями из 70—80 особей, напоминающими колонии некоторых насекомых. Колонию возглавляет единственная самка-производительница, которая спаривается лишь с двумя-тремя самцами.
Внимание ученых они также привлекли невероятно долгой для грызунов жизнью — иногда до 40 лет. Кроме того, они очень редко болеют раком.
Плащеносный броненосец (Chlamyphorus truncatus) большую часть жизни проводит под землей. Это представитель семейства броненосцев отличается не только относительно маленьким размером (длина его тела достигает 15 сантиметров), но и уникальной окраской из розовых оттенков.
Звездонос (Condylura cristata) — представитель семейства кротовых. На его мордочке расположены 22 подвижных мясистых нароста, напоминающие звезду. Эти наросты — органы осязания, позволяющие звездоносу ориентироваться в пространстве и находить добычу.
«Голубой дракон» (Glaucus atlanticus) приобрел популярность благодаря необычному виду. На самом деле, это брюхоногий моллюск из отряда голожаберных. Его прикосновение может быть опаснее, чем у некоторых медуз. Сам «дракон» не ядовит, однако он накапливает и даже усиливает яд своих жертв.
Размер карликовых морских коньков Hippocampus bargibanti не превышает двух сантиметров. Обитают они на веерных кораллах в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди коралловых рифов морской конек почти неотличим от окружающей среды. Его форма тела, окраска и даже текстура кожи имитируют коралловые полипы.
Аксолотль, похожий на игрушечного дракона, — это неотеническая личинка некоторых видов амбистом. Он достигает половой зрелости, оставаясь на стадии личинки и минуя метаморфозы, характерные для других земноводных. Однако при изменениях среды аксолотль может превратиться во взрослую амбистому.
В подборку попали далеко не все удивительные обитатели нашей планеты. Однако даже эти животные меняют представление об окружающей реальности
