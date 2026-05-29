15 необычных животных

Нашу планету населяют существа, глядя на которых трудно поверить, что они реальны. На инфографику попали как относительно популярные животные, так и те, о которых кто-то узнает впервые.

Инфографика: 15 необычных животных / © Wildlife Nomads

Необычных животных можно встретить как в водных глубинах, так и на земле. Некоторые из них находятся под угрозой исчезновения.

Среди обитателей морских глубин встречаются удивительные создания. В их число входит малоротая макропинна (Macropinna microstoma), проживающая в Тихом океане. У этих рыб прозрачная голова, а ярко-зеленые глаза расположены под этой оболочкой.

Малоротая макропинна (Macropinna microstoma) / © Cesar Medina Davila, Wildlife Nomads

Панголины — одни из самых необычных млекопитающих. Тела этих животных покрыты чешуей. У них нет зубов, а едят они муравьев и термитов с помощью длинного липкого языка.

Степной ящер или саванный панголин (Smutsia temminckii) / © Masteraah, Wikipedia

Мадагаскарская руконожка (Daubentonia madagascariensis) также известна как айе-айе. Это животное считается самым крупным представителем ночных приматов. Длина тела этого необычного зверька составляет 35-45 сантиметров, а пушистый хвост достигает 60 сантиметров. Из-за необычных зубов мадагаскарскую руконожку изначально сочли грызуном, но позднее ученые отнесли животное к лемурам.

Мадагаскарская руконожка (Daubentonia madagascariensis) / © nomis-simon, Flickr

Стеклянные лягушки (Centrolenidae) полностью оправдывают свое название. Сверху они выглядят как обычные зеленые древесные лягушки. Однако, перевернув их, сквозь полупрозрачную кожу можно увидеть их внутренние органы.

Стеклянная лягушка (Centrolenidae) / © Geoff Gallice, Flickr

Амазонский дельфин (Inia geoffrensis) отличается от привычных дельфинов. Это крупнейший в мире представитель пресноводных китообразных. А его розовая окраска действительно встречается в природе, но чаще проявляется с возрастом преимущественно у самцов.

Амазонский дельфин (Inia geoffrensis) / © Michel Viard, Wildlife Nomads

Сайгак (Saiga tatarica) из-за своей необычной «горбатой морды» напоминает инопланетянина. Представители вида дожили до наших дней со времен последнего ледникового периода. Обитают сайгаки в Казахстане, России и Монголии, иногда уходя на зимовку в Узбекистан.

Сайгак (Saiga tatarica) / © Andrey Giljov, Wikipedia

Нарвал (Monodon monoceros) — еще один представитель китообразных в этой подборке. Необычный вид нарвалу придает длинный рог, иногда достигающий в длину трех метров. На самом деле, это — бивень, который развивается у самцов из левого зуба. Благодаря этому бивню нарвалов также называют морскими единорогами. Обитают нарвалы в акватории Северного Ледовитого океана и в Северной Атлантике.

Нарвалы (Monodon monoceros) / © Проектный офис Нарвал, Wikipedia

Скотопланесов (Scotoplanes) часто называют «морскими свиньями». Проживают они на дне океана. Ученые относят их к роду морских огурцов. Отличительная особенность скотопланесов — чрезвычайно укрупненные трубчатые «ножки», которые помогают им передвигаться по илистому дну.

Скотопланес (Scotoplanes) / © NOAA / MBARI / Wikipedia

Утконосы отличаются от других млекопитающих не только внешним видом. Они откладывают яйца и содержат в пять раз больше половых хромосом, чем большинство животных. Недавно ученые также узнали, что волоски их густого меха содержат меланосомы (клеточные компоненты, синтезирующие пигмент меланин) с уникальной структурой, которую раньше не встречали у других позвоночных.

Утконос (Ornithorhynchus anatinus) / © Charles J. Sharp, Sharp Photography / Wikipedia

Голые землекопы (Heterocephalus glaber) отличаются не только внешним видом, но и сложной социальной организацией. Эти небольшие роющие грызуны живут подземными колониями из 70—80 особей, напоминающими колонии некоторых насекомых. Колонию возглавляет единственная самка-производительница, которая спаривается лишь с двумя-тремя самцами.

Внимание ученых они также привлекли невероятно долгой для грызунов жизнью — иногда до 40 лет. Кроме того, они очень редко болеют раком.

Голый землекоп (Heterocephalus glaber) / © Roman Klementschitz, Wikipedia

Плащеносный броненосец (Chlamyphorus truncatus) большую часть жизни проводит под землей. Это представитель семейства броненосцев отличается не только относительно маленьким размером (длина его тела достигает 15 сантиметров), но и уникальной окраской из розовых оттенков.

Плащеносный броненосец (Chlamyphorus truncatus) / © Cliff, Wikipedia

Звездонос (Condylura cristata) — представитель семейства кротовых. На его мордочке расположены 22 подвижных мясистых нароста, напоминающие звезду. Эти наросты — органы осязания, позволяющие звездоносу ориентироваться в пространстве и находить добычу.

Звездонос (Condylura cristata) / © Hillbraith, Wikipedia

«Голубой дракон» (Glaucus atlanticus) приобрел популярность благодаря необычному виду. На самом деле, это брюхоногий моллюск из отряда голожаберных. Его прикосновение может быть опаснее, чем у некоторых медуз. Сам «дракон» не ядовит, однако он накапливает и даже усиливает яд своих жертв.

«Голубой дракон» (Glaucus atlanticus) / © Sylke Rohrlach, Blue dragon-glaucus atlanticus, Wikipedia

Размер карликовых морских коньков Hippocampus bargibanti не превышает двух сантиметров. Обитают они на веерных кораллах в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди коралловых рифов морской конек почти неотличим от окружающей среды. Его форма тела, окраска и даже текстура кожи имитируют коралловые полипы.

Hippocampus bargibanti / © Steve Childs, Flickr

Аксолотль, похожий на игрушечного дракона, — это неотеническая личинка некоторых видов амбистом. Он достигает половой зрелости, оставаясь на стадии личинки и минуя метаморфозы, характерные для других земноводных. Однако при изменениях среды аксолотль может превратиться во взрослую амбистому.

Аксолотль / © Henry Mühlpfordt, Wikipedia

В подборку попали далеко не все удивительные обитатели нашей планеты. Однако даже эти животные меняют представление об окружающей реальности