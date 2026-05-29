Как выбрать солнцезащитные очки и не испортить зрение
Лето, солнце, отпуск — мы инстинктивно надеваем темные очки, чтобы защитить глаза от яркого света. Но что, если этот, казалось бы, правильный поступок оборачивается прямой угрозой для здоровья? Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко предупреждает: неправильно подобранные солнцезащитные очки вместо пользы могут нанести серьезный вред, и дело здесь не в моде, а в физике и физиологии.
Главный парадокс кроется в самых популярных и дешевых моделях с темными линзами. Человеческий глаз устроен так, что на ярком свету зрачок сужается, ограничивая поток света. Когда мы надеваем темные очки, мозг получает сигнал, что вокруг «сумерки», и зрачок рефлекторно расширяется.
«Когда человек надевает такие очки, его зрачки рефлекторно расширяются, пропуская в глаз больше вредного ультрафиолетового излучения», — объясняет Николай Зенченко.
Если линзы при этом не имеют полноценного УФ-фильтра, они превращаются в ловушку: глаз широко открыт и беззащитен перед излучением, которое буквально «прожигает» сетчатку и хрусталик. Единственный надежный щит — маркировка UV400. Она гарантирует, что линзы блокируют 99–100% всего спектра ультрафиолета.
Выбор очков не ограничивается процентом защиты. Важен каждый слой. Эксперт обращает внимание, что именно качество покрытий и тонких пленок, наносимых на основу очков определяет то, насколько очки смогут защитить ваши глаза от вредного воздействия. Не менее важен и материал основы. Дешевый пластик грешит неоднородностью структуры и, как следствие, высокими искажениями, которые заставляют глазные мышцы постоянно перенапрягаться, вызывая головные боли и усталость.
Самый популярный и доступный материал для очков — поликарбонат. При высокой культуре производства и надлежащем качестве покрытий, он может демонстрировать минимум искажений и обеспечивать достаточный комфорт и безопасность для глаз. Минусом считается крайне низкая стойкость к механическим воздействиям.
Лучший вариант с точки зрения оптических свойств — стекло. Такая оптика дает меньше всего искажений и при наличии качественных покрытий способна обеспечить высокий уровень защиты глаз. У стекла лишь два минуса: его относительно большой вес и хрупкость при резких механических воздействиях.
Отдельная история — поляризационные очки, любимые водителями и рыбаками. Они действительно творят чудеса, убирая слепящие блики от воды, мокрого асфальта или снега. Однако стоит знать и об обратной стороне медали. Такие линзы могут «гасить» изображение на жидкокристаллических экранах навигаторов и смартфонов. Кроме того, рынок наводнен дешевыми подделками, где поляризационный фильм лишь имитирует защиту, не выполняя своих функций.
Как обычному покупателю не попасть в ловушку? Первое и главное правило — изучайте маркировку. Наличие знаков CE (европейский стандарт) или ГОСТ Р — это не просто наклейки, а гарантия того, что продукция прошла проверку на безопасность. Если на очках вообще не указана степень УФ-защиты, проходите мимо.
Второе — проведите простой тест прямо в магазине. Посмотрите через линзу на любую прямую линию (например, край полки или дверной проем). Если линия изгибается или «плывет», значит, линза имеет оптические искажения. От такой покупки лучше отказаться, как бы стильно она ни выглядела.
Третье — выбирайте цвет с умом. Для повседневной носки в яркий солнечный день лучше всего подходят серые или зеленые линзы — они минимально искажают цвета. Желтые и оранжевые хороши в пасмурную погоду или сумерки, повышая контрастность, но на ярком солнце они бесполезны. А вот модные синие и фиолетовые линзы, по словам эксперта, могут негативно влиять на циркадные ритмы, сбивая «внутренние часы» организма.
Не забывайте и о правилах эксплуатации. Царапины на линзах — это не просто косметический дефект. Поврежденное покрытие перестает защищать от ультрафиолета. Также нельзя хранить очки в машине на солнце — жара деформирует оправу и портит линзы.
И помните: широкие дужки, защищая от бокового света, могут ограничивать периферическое зрение, что опасно при переходе дороги.
Особое внимание — детям. Их глаза гораздо чувствительнее к ультрафиолету, поэтому покупать им «взрослые» модели недопустимо. Детские очки должны быть из легких и ударопрочных материалов (поликарбонат или трайвекс), чтобы минимизировать риск травм при падении или игре.
Солнечные очки — это не просто аксессуар, а миниатюрное «медицинское устройство». Отношение к их выбору должно быть соответствующим. Как резюмирует Николай Зенченко, главная опасность — купить красивую вещь, которая вместо защиты усилит вредное воздействие солнца. Внимание к деталям — маркировке, качеству линз и их цвету — позволит сохранить здоровье глаз на долгие годы и видеть мир не только модным, но и четким.
