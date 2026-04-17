Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»
В эпоху цифровой трансформации образования учителя сталкиваются со многими сложностями в работе: перегрузки, бюрократия, тревожность и страх перед конкуренцией с ИИ. Это приводит к массовому оттоку опытных кадров, особенно среди специалистов 45–54 лет, переживающих пик выгорания и кризис смысла жизни. Способность оставаться в строю и успешно работать — профессиональное долголетие — напрямую связано с физическими и психологическими показателями. Исследование психологов МГППУ проанализировало психологическое благополучие, возраст школьных педагогов объективный и «по ощущениям». Задача заключалась в поиске взаимосвязи между этими показателями.
Ученые сравнивали учителей разных возрастов по следующим показателям: качество межличностных отношений, самостоятельность; контроль ситуации (способность человека управлять жизненным пространством, ситуацией, адаптироваться к условиям и решать задачи); саморазвитие; наличие целей в жизни; принятие себя; эмоциональное благополучие. Психологи предположили, что с увеличением опыта учителя начинают воспринимать иначе свой возраст: они ощущают себя старше. Статья опубликована в научном издании «Экстремальная психология и безопасность личности».
В исследовании принимали участие 32 педагога в возрасте от 24 до 65 лет (в среднем 44 ± 1 год), 87 процентов – женщины. По итогам предварительного теста участников разделили на две группы: первая (12 человек) ощущает себя младше паспортного возраста, вторая (20 человек) — наоборот. В качестве теоретической базы авторы провели анализ предыдущих работ по этой проблематике. Затем они опросили, когда люди планируют выходить на пенсию, насколько они счастливы и активны, и выяснили, насколько они себя чувствуют молодыми или взрослыми по сравнению с настоящим возрастом. Чтобы обработать данные, исследователи посчитали средние значения, проверили связи между показателями и убедились, что различия не случайны.
Ученые рассмотрели профессиональный стаж, продолжительность карьеры и психологическое благополучие учителей общеобразовательных школ. Выяснилось, что влияют на это следующие факторы: качество общения с другими людьми, уровень самостоятельности, способность контролировать ситуацию, развитие профессионально значимых качеств, наличие целей в жизни, высокая самооценка и позитивные эмоции.
Результаты продемонстрировали, что средний возраст учителей, субъективно воспринимающих себя моложе своего биологического возраста, находится в диапазоне 62-63 лет. Этот период, несмотря на близость к пенсии, можно условно назвать «вторым дыханием» или «второй молодостью». Они демонстрируют более высокий уровень психологического благополучия, в частности, в аспекте ощущения контроля ситуации. В то же время, для тех, кто ощущает себя старше, этот показатель составляет около 57-58 лет. Наиболее выраженное расхождение между паспортным и воспринимаемым возрастом зафиксировано у педагогов в возрасте 45-54 лет, что, вероятно, связано с профессиональным выгоранием.
Преподаватели 55–65 лет общаются с коллегами и друзьями более тепло; лучше справляются с разными жизненными ситуациями; умеют расставлять приоритеты и балансировать личное и общественно важное; стремятся к уверенности в себе и росту профессиональных и личных качеств; обладают высокой компетентностью; имеют позитивную самооценку и веру в себя; ставят цели и достигают их; проявляют умеренный нонконформизм (сознательное следование своим убеждениям вопреки общепринятым нормам); опираются на реализм во всех сферах жизни.
Таким образом, подтвердилось предположение: чем дольше учитель находится в профессии, тем более зрелым он себя ощущает. Разница в восприятии зависит от активной жизненной позиции, умении справляться с нештатными ситуациями, независимости и целеустремленности.
Для улучшения психологического здоровья преподавателей требуется систематическая методическая поддержка работающих с ними психологов. Особо важно внедрять практики, повышающие профессиональное долголетие, снижающие восприимчивость к субъективному ощущению возраста и укрепляющие психическое здоровье специалистов образования. Психотерапевтические методы помогут смягчить эффекты профессионального выгорания и негативных сдвигов в самооценке.
Исследование провел декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ, доцент Дмитрий Деулин.
