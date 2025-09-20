Уведомления
Микробы использовали метеоритный кратер для быстрого размножения
Ударные кратеры могут символизировать не только разрушение: анализ пород кратера Лаппаярви (Финляндия) показал, что микроорганизмы начали колонизировать его глубины всего через 1,2 миллиона лет после падения астероида.
Авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications, точно установили время колонизации пород микробами в трещинах и пустотах Лаппаярви. Кратер диаметром 23 километра образовался приблизительно 77,8 миллиона лет назад, а его гидротермальные системы сохраняли тепло и воду более миллиона лет — этого оказалось достаточно для создания комфортной среды обитания.
Исследовательская группа под руководством Якоба Густафссона (Jacob Gustafsson) из Линчепингского университета (Швеция) применила изотопный анализ кальцита и перита — минералов, содержащих химические «подписи» древних процессов. В частности, сильно обедненный изотопом серы перит указал на присутствие сульфатредуцирующих прокариот — группы анаэробных бактерий и археев, способных получать энергию за счет окисления водорода либо других неорганических или органических веществ.
Этот процесс зафиксировали в породах возрастом 73,6 миллиона лет, то есть примерно через 1,2 миллиона лет после самого удара, когда температура опустилась до комфортных для жизни 47 °C. Через 10 миллионов лет в минералах появились признаки другой микробной активности — метаногенеза и окисления метана. Об этом свидетельствует как кальцит, обогащенный углеродом-13, так и обедненный этим изотопом (последнее указывает на окисление метана при участии других микроорганизмов).
Таким образом, кратер Лаппаярви стал своеобразной «ареной» для смены микробных сообществ, использующих разные источники энергии на протяжении миллионов лет.
Отметим, ученые впервые установили хронологическую связь между появлением химических «подписей» и процессами охлаждения ударного кратера: в Лаппаярви микробы заселили глубины именно во время охлаждения, а не спустя сотни миллионов лет по случайному совпадению. Ранее подобные «маркеры» находили в Германии (Рис) и США (Чесапик), но без точной привязки ко времени.
Результаты исследования имеют важное значение для понимания древней биосферы Земли и изучения других планет: похожие гидротермальные системы могут формироваться в марсианских кратерах, превращая эти ударные структуры в выгодные «мишени» для поиска следов внеземной жизни.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Группа американских онкологов пришла к парадоксальному выводу, который разошелся с данными многих прошлых исследований. Их анализ показал, что у обладателей двух и более татуировок реже диагностировали меланому — одну из самых агрессивных форм рака кожи.
Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
