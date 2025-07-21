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21 июля, 16:48
Губкинский университет
15

Отечественные ученые сократили время определения некачественных продуктов в четыре раза

❋ 4.8

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали экспресс-методику определения поддельных и некачественных продуктов питания по составу жирных кислот и стеринов. Она позволяет выявить подделки в 2-4 раза быстрее традиционных способов.

Губкинский университет
# качество
# масло
# подделка
# Продукты
# шоколад
Новый метод определит некачественные масло и шоколад быстрее в 2-4 раза / © Daria Strategy, unsplash.com

Проблема фальсифицированных и некачественных продуктов волнует практического каждого. В лучшем случае подделки оборачиваются разочарованием в качестве еды, в худшем — могут стоить жизни. Вот только определить качество продукта, когда он уже лежит на полке в магазине, покупатель может не всегда.

По данным Роспотребнадзора, в каждой категории продуктов способы фальсификации свои. В молочной продукции вместо молочного жира используют дешевое пальмовое масло, в шоколадных конфетах, глазури на печенье и других кондитерских изделиях — подделки под масло какао. Часто под видом дорогостоящих оливковых масел, которые пользуются у россиян все большей популярностью, например, масла первого отжима – extra virgin olive oil, — продают рафинированное оливковое масло из жмыха или смеси оливкового и подсолнечного масла.

Мониторинг Роспотребнадзора показал, что доля фальсификата за последние несколько лет в российских магазинах стала ниже. Например, если раньше в пастеризованном молоке были десятки процентов фальсификата, то сейчас его количество снизилось в разы. В российском сыре выявляли более 40% поддельных образцов, теперь доля фальсификата почти сошла на нет. В рыбной продукции массовые подмены (иногда свыше половины рынка) тоже ушли в прошлое. Однако подделки не исчезли.

Как показывает практика, бороться с ними можно только проверками, наказывая рублем недобросовестных производителей. При этом контрольные лабораторные исследования не должны быть чрезмерно долгими и дорогими, чтобы не создавать проблем честному бизнесу. К тому же, слишком сложные методики проверки не позволяют оценить качество достаточно большого количества поступающих в магазины товаров, а значит, недостаточно защищают потребителей.

Разработанная учеными Губкинского университета экспресс-методика позволяет быстро оценить состав жирных кислот и стеринов в пищевых продуктах и растительных маслах. Она дает возможность быстро проверить качество молочной продукции, оливкового масла, изделий с использованием масла какао-бобов и других популярных продуктов. Так, по составу стеринов в растительных маслах можно выявить контрафакт, где вместо масла первого отжима используется рафинированное масло или масло из жмыха.

«Были проведены исследования фазовых равновесий в тройных системах при различных температурах. Результаты изучения фазовых равновесий «жидкость–жидкость» в системе «циклогексан – этанол – вода» мы предложили использовать для разработки методики определения состава стеринов – природных органических соединений, входящих в состав неомыляемого остатка жиров и масел», — рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры физической и коллоидной химии Губкинского университета Андрей Новиков.

Исследование было поддержано Российским научным фондом, учитывая его значимость для экономики и научную ценность.

Пример экстракции липидов из неомыляемого остатка растительного масла: слева (виала 1) – экстракция диэтиловым эфиром; справа (виала 2) – экстракция циклогексаном с замораживанием масляной фазы / © Андрей Новиков, пресс-служба РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Анализ жирных кислот и стеринов в составе продукта позволяет точно определить, из какого сырья он был изготовлен. Грубые подделки сравнительно легко обнаруживаются по составу жирных кислот. Однако в случаях использования смесей масел приходится проводить более трудоемкие анализы состава неомыляемого остатка.

Традиционно используемая методика предусматривает проведение омыления при длительном кипячении в спиртовом растворе щелочи с обратным холодильником с последующей экстракцией неомыляемого остатка, разделением фракций экстракта тонкослойной хроматографией. Новая экспресс-методика включает омыление небольшой порции образца в стеклянных виалах, экстракцию циклогексаном, разделение фракций экстракта на специальном проточном картридже с сорбентом и анализ триметилсилильных производных методом газовой хроматографии.

«Методика позволяет в разы быстрее по сравнению с традиционными способами определить не только состав продукта, но и в ряде случаев – качество исходного сырья. Например, можно обнаружить эргостерин в оливковом масле из жмыха, что говорит об применении сырья, пораженного плесневыми грибами», — отметил Андрей Новиков.

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Губкинский университет
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Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, известен также как Губкинский университет – ведущий российский вуз по подготовке кадров и проведению научных исследований для всей цепочки нефтегазового сектора. В университете действуют два научно-исследовательских института, отраслевые научно-образовательные центры, молодежные лаборатории, работает более 40 коллективов ученых-исследователей, выполняющих перспективные фундаментальные и поисковые проекты.
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Губкинский университет
# качество
# масло
# подделка
# Продукты
# шоколад
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# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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