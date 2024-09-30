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11 минут назад
Татьяна Пичугина
42

Эверест испытал аномальное поднятие из-за перехвата рек

5.3

Гималаи с их ледниками служат ключевым фактором, регулирующим местный климат — от индийских муссонов до засух на Тибетском плато. Высочайшие пики этой горной системы сформировались в результате ледниковой и речной эрозии на месте длительного утолщения и поднятия земной коры. Согласно спутниковым данным, высочайшая вершина Гималаев растет резче, чем ожидалось. Это побудило ученых из Китая и Великобритании искать другие причины подъема, отличные от тектонических.

Геология
# Гималаи
# реки
# тектоника плит
# Эверест
Эверест
Эверест и река Арун / © Jiaqi Sun and Jingen Dai

Гималаи — молодая, по геологическим меркам, горная система. Она возникла в результате столкновения двух литосферных плит: Индийской и Евразийской. Это родина самых высоких пиков на планете, включая Эверест, который возвышается на 8849 метров над уровнем моря. 

Эверест на 250 метров больше других гималайских рекордсменов — K2 и Лхоцзе, различающихся между собой на 120 метров. Учитывая однородную тектонику и эрозионные процессы горной системы, это довольно странно. Упрощенный анализ показал, что дополнительное поднятие некоторых пиков аномально скажется только на самом высоком, остальные просто поднимутся выше в рейтинге по высоте. А недавние измерения по GPS показали, что в последние годы вершина растет по два миллиметра в год, в два раза превышая свой долгосрочный тренд.

Ученые из Китайского университета наук о Земле вместе с коллегами из Университетского колледжа в Лондоне и Лондонского университета задались целью выявить скрытый фактор, повышающий и без того аномальную высоту Эвереста. Согласно их исследованию, последнее поднятие могло произойти из-за изостатической компенсации в результате речной эрозии, начавшейся 89 тысяч лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience. По расчетам, это добавило горе 15-50 метров высоты.

Речная система Коси / © Xu Han et al., Nature Geoscience, 2024

Гипотеза о вкладе речной эрозии в аномалию Эвереста появилась еще во время первых научных экспедиций. Суть ее в том, что Арун, главный приток реки Коси, «захватил» чужие стоки. Это называется «скрадыванием реки».

Исследователи смоделировали эволюцию речной системы Коси, чтобы сравнить ее с современной топографией. Модели показали, что Арун влился в разветвленную речную систему Коси примерно 89 тысяч лет назад, это привело к повышенной речной эрозии и появлению глубокого ущелья. 

Локальные разрушения берегов в результате речной эрозии понизили рельеф. Однако пробитие глубокого русла повлекло за собой удаление большой массы земли и запустило изостатическое восстановление окружающей территории. Четвертый и пятый по высоте пики — Лхоцзе и Макалу — тоже аномально приподняты по той же причине. Причем Макалу несколько больше, поскольку расположен ближе к реке Арун. 

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Геология
# Гималаи
# реки
# тектоника плит
# Эверест
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Геология
# CO2
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# вода на марсе
# глина
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# минералы
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