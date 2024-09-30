Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Эверест испытал аномальное поднятие из-за перехвата рек
Гималаи с их ледниками служат ключевым фактором, регулирующим местный климат — от индийских муссонов до засух на Тибетском плато. Высочайшие пики этой горной системы сформировались в результате ледниковой и речной эрозии на месте длительного утолщения и поднятия земной коры. Согласно спутниковым данным, высочайшая вершина Гималаев растет резче, чем ожидалось. Это побудило ученых из Китая и Великобритании искать другие причины подъема, отличные от тектонических.
Гималаи — молодая, по геологическим меркам, горная система. Она возникла в результате столкновения двух литосферных плит: Индийской и Евразийской. Это родина самых высоких пиков на планете, включая Эверест, который возвышается на 8849 метров над уровнем моря.
Эверест на 250 метров больше других гималайских рекордсменов — K2 и Лхоцзе, различающихся между собой на 120 метров. Учитывая однородную тектонику и эрозионные процессы горной системы, это довольно странно. Упрощенный анализ показал, что дополнительное поднятие некоторых пиков аномально скажется только на самом высоком, остальные просто поднимутся выше в рейтинге по высоте. А недавние измерения по GPS показали, что в последние годы вершина растет по два миллиметра в год, в два раза превышая свой долгосрочный тренд.
Ученые из Китайского университета наук о Земле вместе с коллегами из Университетского колледжа в Лондоне и Лондонского университета задались целью выявить скрытый фактор, повышающий и без того аномальную высоту Эвереста. Согласно их исследованию, последнее поднятие могло произойти из-за изостатической компенсации в результате речной эрозии, начавшейся 89 тысяч лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience. По расчетам, это добавило горе 15-50 метров высоты.
Гипотеза о вкладе речной эрозии в аномалию Эвереста появилась еще во время первых научных экспедиций. Суть ее в том, что Арун, главный приток реки Коси, «захватил» чужие стоки. Это называется «скрадыванием реки».
Исследователи смоделировали эволюцию речной системы Коси, чтобы сравнить ее с современной топографией. Модели показали, что Арун влился в разветвленную речную систему Коси примерно 89 тысяч лет назад, это привело к повышенной речной эрозии и появлению глубокого ущелья.
Локальные разрушения берегов в результате речной эрозии понизили рельеф. Однако пробитие глубокого русла повлекло за собой удаление большой массы земли и запустило изостатическое восстановление окружающей территории. Четвертый и пятый по высоте пики — Лхоцзе и Макалу — тоже аномально приподняты по той же причине. Причем Макалу несколько больше, поскольку расположен ближе к реке Арун.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
Инженеры из Беларуси рассказали, как соединить Сахалин с материком при помощи струнных технологий. Для этого разработан проект двухпутного воздушного тоннеля мембранного типа, стоящего на опорах. Перевозки по тоннелю осуществляются посредством высокоскоростных поездов.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Транспортная стратегия России до 2030 года: минус автомобилизация всей страны
Умеют ли деревья говорить?
Михаил Гельфанд: «Каждый кричащий о страшном вреде ГМО ответственен за слепых детей в Азии»
Японская «самоликвидация» коронавируса или «ликвидация по-московски»: почему в России они невозможны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии