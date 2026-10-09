Популярную гипотезу о влиянии бедности на мышление поставили под сомнение

Идея о том, что нехватка денег заставляет человека сосредотачиваться на насущных проблемах в ущерб будущему, оказалась не столь убедительной после перепроверки одного из ключевых экспериментов. Наблюдавшиеся различия в поведении могли возникать по другой причине, показало новое исследование.

Дефицит денег или других ресурсов принято связывать не только с материальными трудностями, но и с изменениями в мышлении. Одна из влиятельных психологических гипотез гласит, что нехватка заставляет человека больше сосредотачиваться на насущной проблеме, одновременно снижая внимание к информации, которая может быть важна в будущем.

Речь идет об эффекте «туннельного внимания». Согласно этой идее, недостаток ресурсов создает своеобразный «туннель»: человек начинает лучше замечать и обрабатывать информацию, связанную с проблемой, а расплачивается за это невнимательностью к другим возможностям и последствиям своих решений. Именно этим, например, пытались объяснить склонность людей с финансовыми трудностями брать дорогие кредиты, не учитывая будущие расходы.

Психологии из Кельнского (Германия) и Калифорнийского (США) университетов в Беркли заново проанализировали данные ключевого эксперимента, опубликованные в 2012 году в журнале Science. В нем участники играли в игру Angry Blueberries: стреляли ягодами по мишеням и получали очки. Добровольцев распределили на группы с большим и маленьким запасом выстрелов. Первым выдавали 150 выстрелов, по 15 на уровень, вторым — всего 30, по три на уровень.

Именно различия между этими группами первоначально стали одним из главных аргументов в пользу «туннельного» эффекта. Участники с маленьким запасом выстрелов дольше целились и в среднем получали больше очков за выстрел. Это интерпретировали так, что нехватка заставляла тщательнее концентрироваться на использовании ограниченного ресурса.

Кроме того, части участников разрешали занимать выстрелы под 100% годовых: каждый дополнительный выстрел уменьшал общий запас на два. Участники с маленьким бюджетом занимали чаще и в итоге показывали худший результат. Это объясняли уже обратной стороной «туннельного эффекта» — недостаточным вниманием к будущей цене.

Повторный анализ воспроизвел основные результаты, но проблема оказалась в том, что это не обязательно свидетельствовало об изменении внимания. Оказалось, более долгое прицеливание участников с маленьким запасом выстрелов не приводило к лучшему результату именно в тех выстрелах, на которые они тратили больше времени. Разница в среднем числе очков за выстрел возникала из-за устройства самой игры.

Люди с маленьким бюджетом могли сделать только первые три выстрела на каждом уровне, а участники с большим запасом — до 15. Более поздние выстрелы как раз и приносили всем игрокам меньше очков. Поэтому группа с ограниченным бюджетом просто была лишена менее выгодных попыток, которые снижали средний результат остальных участников.

Ту же проблема выявили в интерпретации поведения при займах. Участники с маленьким запасом значительно чаще получали возможность занять выстрелы, поскольку быстрее исчерпывали свой бюджет. В исходной игре эта возможность возникала примерно на половине уровней у группы с дефицитом и лишь примерно на 2% уровней у группы с большим запасом.

Да, первая группа чаще занимала. Но этот факт не говорил о том, что она хуже замечала высокую стоимость займа. Когда исследователи сравнили ситуации, в которых обе группы действительно получили возможность занять выстрелы, участники с дефицитом не демонстрировали большей склонности к займу.

Чтобы проверить эти выводы, исследователи провели собственный эксперимент. В нем поучаствовали 174 человека.

Вместо займа им предлагали покупать страховку от будущего «неурожая», который мог уничтожить заработанные очки. Все было устроено так, чтобы люди с большим и маленьким запасом ресурсов одинаково часто сталкивались с этой информацией. Среди вариантов были восемь страховок с положительной ожидаемой выгодой и две «мошеннические», в которых стоимость покупки превышала ожидаемую отдачу.

Если бы дефицит действительно заставлял людей сосредотачиваться только на актуальной проблеме и игнорировать полезную информацию о будущем, участники с маленьким запасом должны были бы реже покупать выгодную страховку. Этого не случилось. Они в среднем приобрели 4,74 такой страховки против 4,92 у участников с большим запасом, то есть различие не было статистически значимым.

Более того, в случае заведомо невыгодных вариантов результат оказался противоположным ожидаемому для гипотезы о «туннельном мышлении». Участники с дефицитом реже покупали «мошеннические» страховки.

Участники с маленьким запасом действительно дольше целились и получили больше очков в расчете на выстрел за всю игру. Но на первых трех выстрелах каждого уровня, которые были доступны обеим группам, различий по этому показателю не обнаружили.

Это не означает, что бедность вообще не влияет на мышление или внимание. В более ранних исследованиях специалисты находили признаки того, что дефицит может усиливать внимание к информации, связанной с ресурсами. Однако, как отметили психологи, такие научные работы в основном показывали положительную сторону предполагаемого эффекта — более точное запоминание цен, — но не то, что усиление такого внимания происходит за счет пренебрежения другой полезной информацией.

Исследователи также указали на проблему самой концепции «туннельного мышления». Эта гипотеза не дает достаточно четкого ответа на вопрос, какая именно информация должна быть внутри «туннеля», а какая — за его пределами. Без этого практически любое улучшение поведения можно задним числом объяснить усилением внимания, а любое ухудшение — его потерей.

Авторы исследования предложили внимательнее изучать и другой возможный механизм: поведение людей в условиях дефицита может меняться не из-за особого психологического состояния, а потому, что они сталкиваются с иным набором решений и ограничений.

Статья с результатами исследования вышла в журнале Nature Communications.

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