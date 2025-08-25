Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Происхождение Вселенной предложили пересмотреть с помощью численной относительности
Устройство Вселенной обычно описывают с помощью уравнений общей теории относительности Эйнштейна. Но чтобы понять, как гравитация ведет себя в экстремальных условиях — например, при рождении черных дыр или в момент гипотетической инфляции — классического подхода недостаточно. Сделать это можно, как показали авторы нового исследования, обратившись к методу численной относительности.
Могла ли Вселенная переживать циклы сжатий и расширений? Почему стала такой однородной и изотропной? Что было до Большого взрыва? Подобные вопросы десятилетиями считались слишком «метафизическими» для науки, поскольку там, где плотности и температуры устремляются в бесконечность — то есть в экстремальных условиях — стандартные уравнения ОТО, описывающие гравитацию, «ломаются».
Возможный выход из положения нашла группа космологов и астрофизиков, показав, что численная относительность — метод компьютерного моделирования, позволяющий приблизительно решать уравнения ОТО, может оказаться ключом к самым неразрешимым загадкам космологии. Результаты научной работы, проведенной Джосу Ауррекоэчеа (Josu C. Aurrekoetxea) из Оксфордского университета (Великобритания), Кэти Клаф (Katy Clough) из Лондонского университета королевы Марии и Юджин Лим (Eugene A. Lim) из Королевского колледжа Лондона, опубликованы в журнале Living Reviews in Relativity.
Если раньше численную относительность использовали в основном для расчетов гравитационных волн от слияний черных дыр и нейтронных звезд, то теперь ее можно применить для изучения космологической сингулярности (состояния Вселенной до Большого взрыва), ранней инфляции (сверхбыстрого расширения молодой Вселенной) и циклической модели, предложенной нобелевским лауреатом Роджером Пенроузом, согласно которой Вселенная многократно рождается и умирает.
Подход, по мнению ученых, позволит отказаться от упрощающего предположения об однородности и симметричности пространства. Обобщив все имеющиеся данные о применении численной относительности в космологии, Клаф, Лим и Ауррекоэчеа показали, какие перспективы она открывает.
Речь идет о методе, разработанном в 1960-х годах для изучения черных дыр, который в 2005 году позволил впервые численно смоделировать их слияние. В в 2015 году детекторы LIGO и VIRGO зарегистрировали реальный сигнал гравитационных волн — он оказался именно таким, как предсказывали расчеты. Теперь его «перевод» в область космологии может помочь в проверке самых смелых гипотез.
К ним относятся существование космических струн — гипотетических дефектов в ткани пространства-времени, способных порождать гравитационные волны, образование первичных черных дыр и возможные столкновения вселенных. Численная относительность также может пригодиться в решении проблемы так называемой обратной реакции — вопросу о влиянии локальных неоднородностей на эволюцию космоса в целом.
Особенно важна инфляция молодой Вселенной, существование которой предполагает ряд ученых. Поясним: чтобы описать этот процесс с помощью уравнений ОТО, физики вынуждены изначально закладывать в модель однородность и изотропность пространства, в то время как численная относительность позволяет отказаться от этих ограничений.
Таким образом, предложенный метод — не экзотическая «игрушка» для специалистов по черным дырам, а инструмент, потенциально способный изменить наши представления о прошлом и будущем Вселенной. Проблема в том, что такие вычисления требуют колоссальных ресурсов, а значит численная относительность может стать полноценной лишь с появлением еще более мощных суперкомпьютеров.
«Мы надеемся объединить усилия космологов и специалистов по численной относительности. Так первые смогут заниматься вопросами, которые раньше казались недостижимыми, а вторые — применять свои методы к самым захватывающим загадкам Вселенной», — отметили авторы научной работы.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Знаете ли вы…
Почему кинетическое противоспутниковое оружие устарело, толком не успев увидеть свет
Что такое микрочастицы и угрожают ли они человеку? А микропластик?
История печатных плат: от Эйслера до наших дней
Кофе: вред, польза и… наслаждение
Органическая электроника: что это и почему она важна для будущих технологий? Интервью с Сергеем Пономаренко
Армения vs Азербайджан: о военно-воздушном потенциале
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии