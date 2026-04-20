ЕКА нашло замену российской ракете для проекта ExoMars

Второй части миссии ExoMars — быть (вроде бы). NASA дало разрешение на начало реализации проекта ROSA, а заодно объявило ракету, на которой аппарат отправится к Красной планете. Впрочем, выбор никого не удивит: транспортом станет Falcon Heavy.

NASA объявило о начале реализации проекта ROSA (Rosalind Franklin Support and Augmentation) — программы поддержки миссии «Розалинд Франклин» Европейского космического агентства (ЕКА). Это та самая марсианская миссия, в которой изначально участвовала Россия. Сотрудничество ЕКА и «Роскосмоса» прекратилось в 2022 году, всего за полгода до запланированного запуска: готовый аппарат пришлось законсервировать, и судьба всей программы оказалась под угрозой. Перезапуск миссии состоялся в 2024-м.

Запуск и посадка марсохода «Розалинд Франклин» на поверхность Марса — вторая часть программы ExoMars. Первой был запуск орбитального зонда Trace Gas Orbiter (до сих пор успешно работает) и демонстратора мягкой посадки Schiaparelli (потерпел крушение). На втором этапе к Красной планете должны были отправиться европейский марсоход «Розалинд Франклин» с российским радиоактивным нагревателем и российская посадочная платформа «Казачок». Запуск планировали на ракете «Протон-М».

В 2024 году ЕКА заключило контракт с консорциумом аэрокосмических предприятий под руководством Thales Alenia Space, который согласился изготовить новую посадочную платформу вместо российской и хранить готовые компоненты. Тогда же европейцы договорились с NASA о расширении участия последних в проекте. Американская часть программы перешла в фазу предварительного проектирования и завершения технологических разработок (фаза B). Это произошло два года назад.

Теперь началась реализация. NASA перешло к фазе окончательного проектирования и изготовления (фаза C), за которой последует фаза сборки и испытаний (фаза D) проекта ROSA. Американское агентство предоставит тормозные двигатели для посадочного модуля, а также радиоактивный обогреватель, специализированную электронику и новейший масс-спектрометр для марсохода. И, конечно, транспорт — ракету Falcon Heavy компании SpaceX.

Запуск состоится не раньше конца 2028 года. Если миссия пропустит это окно запуска к Марсу, то, вероятно, отправку перенесут на 2031-й. Возможно, придется изменить и место посадки.

При этом в предложении агентства по бюджету на 2027 год не заложено финансирование для ROSA, и программа не упоминается в подробном описании бюджета, опубликованном 3 апреля. И все же пока ни представители NASA, ни ЕКА не заявляли об угрозе отмены сотрудничества.

Испытания модели каркаса посадочной платформы / © Thales Alenia Space/ALTEC

Марсоход «Розалинд Франклин» будет искать на Красной планете следы жизни: органические соединения и биомаркеры. Шестиколесный аппарат будет оснащен аналитической лабораторией и двухметровым буром для отбора образцов грунта, не затронутых космической радиацией.

Посадочную платформу (замену российского «Казачка») изготавливает Airbus. Она будет проще российской версии, в ней не будет научных приборов. В январе 2026 года Airbus вместе с Thales Alenia Space впервые показала ее испытания. Полноценную модель будущей платформы в течение месяца «роняли» с большой высоты под разными углами, чтобы проверить, выдержат ли «ноги» посадку. Система должна будет раскрыть четыре «ноги», когда датчики засекут приближение к поверхности.

Дарья Губина 251 статей Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.