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Airbus построит посадочную платформу для марсохода «Розалинд Франклин»

Компания Airbus Defence and Space сообщила, что Европейское космическое агентство и генеральный подрядчик миссии ExoMars — концерн Thales Alenia Space — выбрали ее для создания посадочной платформы марсохода «Розалинд Франклин» (Rosalind Franklin). Старт миссии запланировали на конец 2028 года.

Концепт посадочной платформы для марсохода «Розалинд Франклин» / © Airbus

Изначально платформу должна была изготовить Россия, но после прекращения сотрудничества между «Роскосмосом» и ESA европейцы стали искать другого подрядчика.

«Розалинд Франклин» представляет собой автономный шестиколесный аппарат весом до 295 килограммов, что приблизительно на 60% больше, чем вес марсоходов «Спирит» и «Оппортьюнити».

Помимо различных камер, аппарат получит бур с максимальной рабочей глубиной два метра, оснащенный ИК-спектрометром для минералогического изучения грунта, а также аналитическую лабораторию для минералогического и химического исследования, включая поиск органических соединений и биомаркеров.