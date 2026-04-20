Ежедневный уход за полостью рта снизил риск развития пневмонии у пациентов больниц
Люди, которые находятся на лечении в больнице, достаточно редко пользуются зубными нитями, пастами и щетками. Однако, как считают авторы нового исследования, зря. Результаты масштабного эксперимента, в котором участвовали почти девять тысяч человек, показали, что комплексный уход за полостью рта может значительно снизить риск подхватить пневмонию в больнице.
Внутрибольничная пневмония — это легочная инфекция, которая возникает спустя 48 часов и более после госпитализации. В группе высокого риска числятся пациенты, подключенные к ИВЛ. У них развивается так называемая вентилятор-ассоциированная пневмония. Искусственная вентиляция легких и дыхательные трубки создают условия, при которых патогены легче проникают в нижние дыхательные пути и накапливаются, что повышает риск инфекции.
Но внутрибольничная пневмония возникает и у тех, кто не подключен к ИВЛ. Приблизительно через двое суток после госпитализации у человека могут появиться первые признаки: высокая температура, кашель и одышка. Ученые пока не до конца понимают, почему легочная инфекция развивается у пациентов, которые не подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Однако известно, что легочная инфекция увеличивает время пребывания в стационаре, повышает расходы на лечение и смертность.
Австралийский исследователь Бретт Митчелл (Brett Mitchell) из частного Университета Эйвондейл предположил, что источник проблемы связан с полостью рта пациента.
Во рту у людей живут бактерии, которые образуют сложную экосистему — микробиом полости рта. Когда человек попадает в больницу, этот микробиом меняется, из-за плохой гигиены там может становиться слишком много бактерий. Вместе со слюной они могут попадать в дыхательные пути и доходить до легких, из-за чего возрастает риск пневмонии.
При этом повседневная гигиена в больницах часто уходит на второй план. Многие пациенты не чистят зубы, а медицинский персонал редко включает уход за полостью рта в стандартный список процедур. Митчелл с коллегами решил выяснить, поможет ли регулярный уход за полостью рта снизить вероятность развития внутрибольничной пневмонии.
Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 8870 пациентов из трех австралийских больниц. Он длился год и стал крупнейшим в своем роде.
На протяжении первых трех месяцев ученые лишь наблюдали за здоровьем пациентов с помощью медицинских карт. Затем постепенно каждые три месяца стали вводить в больницах новую практику — людям выдавали щетку, пасту и объясняли, как ухаживать за зубами. То есть сперва такую практику внедрили в одной больнице, через три месяца — во второй, еще через три месяца — в третьей. К концу эксперимента все испытуемые стали пользоваться пастой и щеткой.
Такой «промежуточный» подход позволил сравнить состояние пациентов до и после введения новой практики и оценить эффект через конкретные промежутки времени. Параллельно команда Митчелла обучала медсестер уходу за полостью рта. Медперсоналу предоставили ссылки на клинические рекомендации, просили напоминать пациентам о необходимости чистить зубы и пользоваться зубной нитью, а также помогать тем, кто не мог делать это самостоятельно.
В первые три месяца, до внедрения программы, за полостью рта ухаживали 15,9 процента пациентов. После начала программы показатель вырос до 61,5 процента. В среднем они чистили зубы 1,5 раза в день.
Самое интересное: после перехода на новую практику заболеваемость внутрибольничной пневмонией у людей, не находящихся на ИВЛ, существенно снизилась. До выдачи пасты и щеток заболеваемость составляла один случай на 100 дней госпитализации. После того как пациенты получили гигиенические средства, этот показатель снизился до 0,41. То есть риск развития инфекции упал на 60 процентов. Для медицинских учреждений это значительное улучшение, достигнутое без сложных технологий и дорогих процедур.
При этом специалисты отметили, что эффект от чистки зубов может оказаться неодинаковым для разных людей. Многое зависит от того, с каким заболеванием человек попал в больницу, а также от его привычек до госпитализации. Если пациент дома чистил зубы два раза в день, то, скорее всего, он продолжит это делать и в стационаре. Если же человек никогда не уделял внимания гигиене рта, то и в больнице его трудно будет заставить взяться за щетку.
Свои выводы исследователи представили на конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Мюнхене.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
