Археологи нашли следы самой масштабной торговой сети в Европе ледникового периода

Исследователи из Испании и Франции подтвердили, что охотники-собиратели поддерживали контакты на расстоянии сотен километров даже в самые суровые климатические периоды. Анализ каменных орудий из пещеры в Центральной Испании показал, что материал для них был добыт на юго-западе Франции, что свидетельствует о сложной системе обмена и социальных связей через Пиренеи.

О жизни людей во время Последнего ледникового максимума (около 20 000 лет назад) известно немного. Традиционно считалось, что из-за экстремального холода и ледников группы охотников-собирателей жили относительно изолированно, добывая ресурсы в пределах своего региона (обычно не далее 100–300 километров).

Косвенные признаки дальних связей — например, похожие стили наскальной живописи или украшения из морских ракушек в глубине континента — находили и раньше. Но для каменных орудий (утилитарных предметов) такая дальность транспортировки в Западной Европе ранее не была доказана химическими методами.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science Advances, изучили артефакты солютрейской культуры, найденные в скальном укрытии Пенья-Капон в провинции Гвадалахара (Испания). Внимание археологов привлекла необычная заготовка наконечника, сделанная из кремня с характерной оолитовой текстурой, которая не встречается в местных геологических отложениях.

Чтобы установить происхождение камня, авторы использовали метод лазерной абляции в сочетании с масс-спектрометрией (LA-ICP-MS). Они сравнили химический «отпечаток» находки с образцами пород из разных регионов Европы. Кроме того, с помощью ГИС-моделирования были рассчитаны наиболее вероятные маршруты и время, необходимое для преодоления пути от источника сырья до места находки.

Анализ показал, что кремень происходит из отложений геттангского яруса на западной окраине Центрального массива во Франции (современные департаменты Дордонь и Шаранта). Расстояние между местом добычи камня и пещерой в Испании составляет, ни много ни мало, 700 километров.

Это абсолютный рекорд дальности транспортировки каменного сырья для палеолита Западной Европы. Моделирование показало, что прямой путь занял бы около 35 дней непрерывной ходьбы через горы и реки. Однако ученые полагают, что камень передавался «по эстафете» от одного племени к другому.

Важно, что этот артефакт не использовался как нож или скребок. Анализ поверхности выявил следы, характерные для бережной транспортировки в обертке. Это указывает на то, что предмет имел символическую ценность — он служил подарком или знаком союза, а не утилитарным инструментом.

Открытие доказывает, что даже ледяной барьер Пиренеев не мог разорвать социальные связи древних людей. Охотники-собиратели создали «сеть взаимопомощи» масштабом в тысячи километров: обмен символическими предметами позволял поддерживать дружеские отношения с далекими соседями, к которым можно было обратиться за помощью в случае голода или климатических катастроф.

Максим Абдулаев 60 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.