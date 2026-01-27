  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 января, 12:51
Максим Абдулаев
14

Археологи нашли следы самой масштабной торговой сети в Европе ледникового периода

❋ 3.9

Исследователи из Испании и Франции подтвердили, что охотники-собиратели поддерживали контакты на расстоянии сотен километров даже в самые суровые климатические периоды. Анализ каменных орудий из пещеры в Центральной Испании показал, что материал для них был добыт на юго-западе Франции, что свидетельствует о сложной системе обмена и социальных связей через Пиренеи.

Антропология
# археология
# каменные орудия
# палеолит
# торговые сети
Каменные орудия из Испании и Франции / © Marta Sánchez de la Torre, Don Hitchcock, Thierry Aubry

О жизни людей во время Последнего ледникового максимума (около 20 000 лет назад) известно немного. Традиционно считалось, что из-за экстремального холода и ледников группы охотников-собирателей жили относительно изолированно, добывая ресурсы в пределах своего региона (обычно не далее 100–300 километров).

Косвенные признаки дальних связей — например, похожие стили наскальной живописи или украшения из морских ракушек в глубине континента — находили и раньше. Но для каменных орудий (утилитарных предметов) такая дальность транспортировки в Западной Европе ранее не была доказана химическими методами.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science Advances, изучили артефакты солютрейской культуры, найденные в скальном укрытии Пенья-Капон в провинции Гвадалахара (Испания). Внимание археологов привлекла необычная заготовка наконечника, сделанная из кремня с характерной оолитовой текстурой, которая не встречается в местных геологических отложениях.

Чтобы установить происхождение камня, авторы использовали метод лазерной абляции в сочетании с масс-спектрометрией (LA-ICP-MS). Они сравнили химический «отпечаток» находки с образцами пород из разных регионов Европы. Кроме того, с помощью ГИС-моделирования были рассчитаны наиболее вероятные маршруты и время, необходимое для преодоления пути от источника сырья до места находки.

Анализ показал, что кремень происходит из отложений геттангского яруса на западной окраине Центрального массива во Франции (современные департаменты Дордонь и Шаранта). Расстояние между местом добычи камня и пещерой в Испании составляет, ни много ни мало, 700 километров.

Это абсолютный рекорд дальности транспортировки каменного сырья для палеолита Западной Европы. Моделирование показало, что прямой путь занял бы около 35 дней непрерывной ходьбы через горы и реки. Однако ученые полагают, что камень передавался «по эстафете» от одного племени к другому.

Важно, что этот артефакт не использовался как нож или скребок. Анализ поверхности выявил следы, характерные для бережной транспортировки в обертке. Это указывает на то, что предмет имел символическую ценность — он служил подарком или знаком союза, а не утилитарным инструментом.

Открытие доказывает, что даже ледяной барьер Пиренеев не мог разорвать социальные связи древних людей. Охотники-собиратели создали «сеть взаимопомощи» масштабом в тысячи километров: обмен символическими предметами позволял поддерживать дружеские отношения с далекими соседями, к которым можно было обратиться за помощью в случае голода или климатических катастроф.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
60 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Антропология
# археология
# каменные орудия
# палеолит
# торговые сети
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Янв
1000
Астрономические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
28 Янв
1200
ИИ и машинное обучение: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Возможности современной эндоваскулярной нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Наночастицы для медицины: такие маленькие и такие умные
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Северный полюс: дойти и вернуться
Русское географическое общество
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Российская астрономия в 2025 году
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Жил-был Крокодил
Московский зоопарк
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Мал, да удал: возвращаемые малыши из космоса
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
27 января, 10:59
НИУ ВШЭ

Математик нашел способ решить дифференциальное уравнение, считавшееся нерешаемым с XIX века

Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.

НИУ ВШЭ
# задача
# математика
# уравнение
# формула
# функция
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Выбор редакции
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Живые стены с настоящей почвой привлекли в 14 раз больше птиц, чем обычные городские фасады

    27 января, 13:15

  2. Астронавт NASA рассказала, что не так с новыми скафандрами для высадки на Луне

    27 января, 13:01

  3. Археологи нашли следы самой масштабной торговой сети в Европе ледникового периода

    27 января, 12:51

  4. Падающий космический мусор решили отслеживать по сейсмодатчикам

    27 января, 12:46
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Кирилл Кряжников
19 минут назад
Андрей, спасибо за уточнение, это существенно изменило положение!

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

Иван Колупаев
33 минуты назад
Николай, погуглил. Дунькин фен летит на куда меньшей скорости и в целом скромнее Авангада да и предназначен скорее для поражения авианосцев а не

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Иван Колупаев
36 минут назад
Игорь, том и прикол что неверно ваше изначальное предположение про "большую часть траектории летит по баллистике". Носитель разгоняет его до 27

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Аркадий Неизвестно
37 минут назад
Не надо вообще никому мозг совокуплять. Не знают они. Я напишу обрывки, кому надо - тот поймёт. Вода земная, но есть два источника. Ядро и внешняя

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Иван Колупаев
41 минута назад
Игорь, так Авангард и не баллистический. Это планирующий блок который летит по инерции за счет начального разгона носителем где-то до 9 км/с.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Edvard Snowden
1 час назад
Arnold, для этого существуют очереди строительства, что в итоге мы и видим. Представленный проект будет первой очередью, дальше в нему будут

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Alex Alex
1 час назад
Это прорыв или рывок?

Математик нашел способ решить дифференциальное уравнение, считавшееся нерешаемым с XIX века

Иван Колупаев
1 час назад
Николай, я не знаю могут ли сбить китайский Дун Фэн российские средства ПВО. Но вот "Америка беззащитна" говорить можно, причем из каждого утюга, а у

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вячеслав Вахрамеев
1 час назад
Даже не знаю...Может так и было изначально задумано ? А всё прочее было написано для " масс" ? Лично я бы не афишировал то , что задумал . Разумно и

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Miro Miro
2 часа назад
Вася, надо было строить круг, рядом квадрат, потом треугольник, прямоугольник и параллелепипед. Соединить их всех подземными туннелями Илона Маска

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Nikolai Loukianov
2 часа назад
Ну ну. Всем хорошо известна норвежская Алиса 😀

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Игорь Шварц
2 часа назад
Мне кажется авторов подобных статей, как и редакторов необходимо увольнять - статья "ни о чем", блин - это же наше время, вы его потратили, на

Ученые узнали, что происходит в организме, если не есть неделю

Miro Miro
2 часа назад
Злопыхатели успокойтесь, всё у них получится. Да урезали проект, сократили финансирование, возможно немного перегнул с масштабами города. Это

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Игорь Коняшов
2 часа назад
Александр, Я так и не понял) Ведь бОльшую часть траектории Авангард летит по баллистике, и начинает маневрировать только на конечном атмосферном

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Антон Сидорук
2 часа назад
Vasya, какая там может быть природа? У них голые пустыни, песок да камни

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Вася Свояков
3 часа назад
Это один из таких проектов, который строится для будущего, но спотыкается о наше настоящее... Хотелось бы увидеть этот проект в готовности, но видно

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Александр Березин
3 часа назад
Игорь, "Ракеты по восточному побережью будут пролетать над Гренландией (со снижением)." В том-то и дело, что нашим МБР по восточному побережью

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Arnold Schwarzenegger
3 часа назад
Андрей, всех денег мира не хватит на этот проект. Так что он изначально пукнул а дауны поверили

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Vasya
3 часа назад
Природу жалко, сколько первозданной природы угробят, задолбали строить всякую не нужную ерунду. Никто в этом бездушном "городе" не будет жить, все

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Gloria Gilmore
3 часа назад
Очень важная и практичная разработка. Снижение запылённости даже на 30% — это уже серьёзный вклад в сохранение здоровья шахтёров, особенно с учётом

Российская разработка снизит концентрацию опасной пыли в шахтах на 30%

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно