Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Археологи нашли следы самой масштабной торговой сети в Европе ледникового периода
Исследователи из Испании и Франции подтвердили, что охотники-собиратели поддерживали контакты на расстоянии сотен километров даже в самые суровые климатические периоды. Анализ каменных орудий из пещеры в Центральной Испании показал, что материал для них был добыт на юго-западе Франции, что свидетельствует о сложной системе обмена и социальных связей через Пиренеи.
О жизни людей во время Последнего ледникового максимума (около 20 000 лет назад) известно немного. Традиционно считалось, что из-за экстремального холода и ледников группы охотников-собирателей жили относительно изолированно, добывая ресурсы в пределах своего региона (обычно не далее 100–300 километров).
Косвенные признаки дальних связей — например, похожие стили наскальной живописи или украшения из морских ракушек в глубине континента — находили и раньше. Но для каменных орудий (утилитарных предметов) такая дальность транспортировки в Западной Европе ранее не была доказана химическими методами.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Science Advances, изучили артефакты солютрейской культуры, найденные в скальном укрытии Пенья-Капон в провинции Гвадалахара (Испания). Внимание археологов привлекла необычная заготовка наконечника, сделанная из кремня с характерной оолитовой текстурой, которая не встречается в местных геологических отложениях.
Чтобы установить происхождение камня, авторы использовали метод лазерной абляции в сочетании с масс-спектрометрией (LA-ICP-MS). Они сравнили химический «отпечаток» находки с образцами пород из разных регионов Европы. Кроме того, с помощью ГИС-моделирования были рассчитаны наиболее вероятные маршруты и время, необходимое для преодоления пути от источника сырья до места находки.
Анализ показал, что кремень происходит из отложений геттангского яруса на западной окраине Центрального массива во Франции (современные департаменты Дордонь и Шаранта). Расстояние между местом добычи камня и пещерой в Испании составляет, ни много ни мало, 700 километров.
Это абсолютный рекорд дальности транспортировки каменного сырья для палеолита Западной Европы. Моделирование показало, что прямой путь занял бы около 35 дней непрерывной ходьбы через горы и реки. Однако ученые полагают, что камень передавался «по эстафете» от одного племени к другому.
Важно, что этот артефакт не использовался как нож или скребок. Анализ поверхности выявил следы, характерные для бережной транспортировки в обертке. Это указывает на то, что предмет имел символическую ценность — он служил подарком или знаком союза, а не утилитарным инструментом.
Открытие доказывает, что даже ледяной барьер Пиренеев не мог разорвать социальные связи древних людей. Охотники-собиратели создали «сеть взаимопомощи» масштабом в тысячи километров: обмен символическими предметами позволял поддерживать дружеские отношения с далекими соседями, к которым можно было обратиться за помощью в случае голода или климатических катастроф.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Декабря, 2014
Самые дорогие продукты на свете
23 Ноября, 2016
Главные научные достижения 2016 года
13 Ноября, 2014
«Лукавых» предков могло быть много
2 Сентября, 2017
Вопросы читателей (ч. 7)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии