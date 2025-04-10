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4 часа назад
ТюмГУ
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Разработана концептуальная модель «зеленого» арктического города

4.4

Ученые ТюмГУ разработали концептуальную модель «зеленого» арктического города, интегрирующая ключевые положения концепций «устойчивый город», «экогород» и «умный город».

ТюмГУ
# 3D-печать
# арктика
# город
# экология
Разработана концептуальная модель «зеленого» арктического города – иллюстрация к материалу на Naked Science
Вид на базу «Арктический Трилистник» / © Mil.ru, ru.wikipedia.org

По мнению исследователей, на северных территориях необходимо использовать такие технологические решения, как строительные блоки «эко-лего», 3D-печать и сэндвич-панели. Для создания жилых модулей они рекомендуют природный биоразлагаемый полимер хитозан. Одним из вариантов теплоизоляции может служить природный мох, обработанный парами хитозана.

«Лабораторные испытания подтвердили устойчивость промышленного хитозана к экстремально низким температурам и возможность его стопроцентной утилизации за короткое время биобезопасным способом. Это делает его пригодным для использования в «зеленых» арктических городах. Полученные результаты носят инновационный характер в социально-экономическом и технологическом аспектах, строительство зданий из природных полимеров на основе хитозана может дать импульс развитию отечественных отраслей «зеленой» экономики», – сообщила доцент кафедры общей и экономической социологии ТюмГУ Марина Кичерова.

Устойчивость модели обеспечивается открытостью, жизнестойкостью, безопасностью. При этом, как считают исследователи, арктический город может быть «пульсирующим» (периодически испытывающим рост и сокращение численности населения, например, в зависимости от сезона), мобильным (быстро возводимым, ориентированным на полное биоразложение, чистую утилизацию после эксплуатации).

Экологичность проявляется в максимальной встроенности в природную экосистему Арктической зоны России и предполагает сохранение биоразнообразия, минимизацию ресурсоемкости, использование источников энергии, минимально воздействую-

щих на окружающую среду, биобезопасных материалов. Технологичность выражается в использовании интеллектуального управления, инновационных решений для экономики замкнутого цикла.

Разработанная в Тюмени концепция «зеленого» арктического города учитывает высокую чувствительность экосистемы к экстремальным внешним факторам: экологическим (суровый климат, высокое ультрафиолетовое излучение, полярная ночь, вечная мерзлота), социальным (низкая плотность населения, специфика демографической структуры, высокая доля вахтовиков, неравномерность хозяйственного и инфраструктурного освоения территории), экономическим (повышенные издержки на обеспечение жизнедеятельности). Каждый предложенный элемент модели может быть измерен с помощью системы показателей, например, для оценки устойчивости может быть использована адаптированная аналитическая методика целей устойчивого развития.

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ТюмГУ
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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# 3D-печать
# арктика
# город
# экология
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Комментарии

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1 Комментарий
Стэн Станиславский
Стэн Станиславский
6 минут назад
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Я все правильно понял - тюмгу предлагают строить строения из разлагающегося хитозана чтобы строения побыстрее сгнили? Я не ошибся, все правильно понял? И в чем смысл? Чтобы строительное лобби побольше зарабатывало, регулярно строя новые здания взамен сгнивших? В этом был замысел?
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