Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D (Q1). Плазмон-поляритоны — это гибридные частицы, возникающие в результате взаимодействия плазмонов – квазичастиц, описывающих коллективные (как обычно считалось) колебания зарядов – с электромагнитным полем. Как правило, плазмоны изучаются в контексте плазмы или металлов, где они играют ключевую роль в оптических и электронных свойствах материалов. Однако новое исследование показывает, что плазмоны существуют и на одном электроне. В полном согласии с предсказанием классика оказалось, что «электрон так же неисчерпаем, как и атом; природа бесконечна».

— Волновой пакет электрона можно представить как облако, которое может менять свою форму и плотность в зависимости от внешних условий. Плазмоны и плазмон-поляритоны — это «вибрации» такого облака, вызванные взаимодействием с внешним электромагнитным полем, – рассказывает аспирант кафедры квантовой теории поля ФФ ТГУ Алексей Соколов.

Как отмечает магистрант кафедры квантовой теории поля ФФ ТГУ Иван Акимов, еще одна аналогия — это голограмма:

— В когерентных процессах, которые изучаются в статье, электронный волновой пакет действует как объект, создающий интерференционную картину с падающим фотоном. Это похоже на создание голограммы, где информация о квантовом состоянии электрона может быть считана с помощью рассеянного света.

В квантовой электродинамике электрон обычно рассматривается как точечная частица. Однако в некоторых когерентных процессах, например, когерентном комптоновском рассеянии, волновая функция электрона ведет себя как своего рода «заряженная жидкость». Это означает, что электрон может проявлять свойства, которые обычно ассоциируются с коллективными явлениями, такими как плазмоны.

Ученые ФФ ТГУ обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать восемь независимых плазмон-поляритонных мод, что удивительным образом совпадает с числом глюонов и с числом псевдоскалярных мезонов в квантовой хромодинамике. Эти моды возникают как точные решения эффективных уравнений Максвелла, которые описывают распространение электромагнитного поля в присутствии волнового пакета одного электрона.

Исследователи рассмотрели два предельных случая. Первый — коротковолновый предел, когда длина волны внешнего электромагнитного поля намного меньше, чем типичный масштаб изменений волновой функции электрона. В этом случае имеется восемь независимых плазмон-поляритонных мод.

Второй случай — инфракрасный предел, когда длина волны внешнего поля намного больше, чем размер волнового пакета электрона. В этом случае плазмоны сводятся к динамическому дипольному моменту, связанному с электроном. Другими словами, в когерентных электродинамических процессах с малой передачей импульса фотону электрон ведет себя как частица, обладающая динамическим дипольным моментом.

Это открытие имеет важные последствия для понимания когерентных процессов в квантовой электродинамике. Например, в процессах вынужденного излучения от одиночного электрона в внешнем электромагнитном поле плазмон-поляритонные резонансы могут значительно усиливать амплитуду когерентного рассеяния. Это может быть использовано в экспериментах, где электроны удерживаются в ловушках, таких как ловушка Пеннинга, для изучения их взаимодействия с электромагнитными полями.

Ученые ТГУ планируют продолжить исследования, чтобы изучить влияние плазмон-поляритонных резонансов на другие когерентные процессы, где волновая функция электрона ведет себя как «заряженная жидкость». Это может открыть новые горизонты в квантовой оптике, нанофотонике и других областях, где взаимодействие света с веществом играет ключевую роль.

Открытие плазмон-поляритонов на одном электроне — это еще один шаг к пониманию сложной природы квантового мира. Оно не только расширяет наши знания о фундаментальных свойствах электронов, но и открывает новые возможности для разработки квантовых технологий будущего.

— Мы только начинаем понимать, насколько сложным может быть поведение элементарных частиц. Наша работа — это шаг к тому, чтобы увидеть электрон не как точку, а как сложную систему с множеством степеней свободы, — заключает профессор кафедры квантовой теория поля ФФ ТГУ Петр Казинский.

Полный текст статьи «Плазмон-поляритонные моды на волновом пакете одного электрона» опубликован в журнале Physical Review D, а также в arXiv.

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ТГУ 74 статей Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) — первый российский университет на территории Русской Азии (фактически первый российский университет восточнее берегов Волги), один из 29 национальных исследовательских университетов.