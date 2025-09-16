  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16 сентября, 12:27
ТГМУ
15

Виртуальный велосипед помог реальным пациентам в реабилитации после инсульта

❋ 4.7

Программу виртуальной реальности «ВИАРР100» для реабилитации пациентов, которые перенесли инсульт, разработали в Тюменском медицинском университете. В сочетании с велокинезом ее применяют для раннего восстановления двигательной активности. Исследование доказало эффективность методики в длительной перспективе.

ТГМУ
# велосипед
# виртуальная реальность
# инсульт
# реабилитация
Ученые разработали виртуальный велосипед для реабилитации после инсульта / © Тюменский медицинский университет

Инсульт — одна из главных причин инвалидности у взрослых пациентов. Он может привести к параличу, проблемам с речью и другим нарушениям. Чем раньше начать восстановление после развития инсульта, тем успешнее оно пройдет. Наибольших успехов можно добиться в первые три месяца, отмечают медицинские специалисты.

Иммерсивная программа виртуальной реальности «ВИАРР100» для реабилитации визуально имитирует поездку человека на велосипеде, в то время как робот – велотренажер управляет его ногами.

«Пациент не чувствует связи между головным мозгом и нижними конечностями после инсульта. Мы восстанавливаем ее с помощью программы виртуальной реальности. Возникающее ощущение движения помогает «обмануть» мозг, заставить его выстраивать новые нейронные связи, активнее задействовать спинной мозг и периферическую нервную систему», — пояснила соавтор программы «ВИАРР100», заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ, профессор Елена Туровинина.

Программу применили для восстановления пациентов в возрасте 18 – 75 лет с ишемическим инсультом в остром периоде, нарушением моторики нижних конечностей и мышечной слабостью.

Все 90 участников исследования получали комплексную реабилитацию по стандартам Минздрава, но были разделены на три группы. Контрольная группа получала только стандартную реабилитацию. Вторая группа занималась с перчаткой дополненной реальности. Она проецирует изображение движений руки на экран, позволяя пациенту видеть и корректировать свои действия в режиме реального времени. Основной группе дополнительно назначили занятия с применением программы «ВИАРР100». 15-минутные тренировки у них начались на третий день после стабилизации состояния.

Результаты оценивались с помощью стабилометрии и международных шкал. Уже через 10 дней у пациентов из основной группы отмечалось статистически значимое улучшение способности распределять вес на пораженную ногу и лучше контролировать равновесие по сравнению с контрольной группой.

Через шесть месяцев эффект в основной группе был еще более выраженным: у 50% пациентов неврологические нарушения средней тяжести перешли в категорию легких. В целом, у 73% пациентов этой группы нарушения были оценены как легкие, а у трех процентов неврологических симптомов не было вовсе. В группах сравнения и контроля результаты были скромнее.

Результаты исследования опубликованы в издании «Вестник восстановительной медицины».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТГМУ
33 статей
Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.
Показать больше
ТГМУ
# велосипед
# виртуальная реальность
# инсульт
# реабилитация
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Сен
600
Лишайник — убогая нищета растительности или невероятная загадка природы?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
16 Сен
700
Неожиданная биология: прорывы августа
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Независимость Центральной Америки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Московское метро. Начало
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Сен
2500
Эксперименты вселенского масштаба
Прямая речь
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Вторые. История космических дублеров
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Нейрогенетика: как современная генетическая диагностика перевернула неврологический мир
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Анатомия робототехники
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Котики в космосе
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
15 сентября, 11:30
РНФ

Десятилетиями используемые константы Гаммета оказались ошибочны

Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.

РНФ
# константа
# лекарства
# молекулы
# химическая формула
# химия
15 сентября, 15:23
Адель Романова

Ученые рассчитали, как правильно сбить опасный астероид

Как выяснилось, удар по летящему к Земле крупному небесному телу еще не гарантирует предотвращения катастрофы даже в случае его успешного отклонения. Есть множество вариантов, при которых астероид или комета может снова выйти на траекторию столкновения с нашей планетой.

Астрономия
# DART
# астероиды
# космос
# планетарная защита
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
15 сентября, 11:30
РНФ

Десятилетиями используемые константы Гаммета оказались ошибочны

Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.

РНФ
# константа
# лекарства
# молекулы
# химическая формула
# химия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно