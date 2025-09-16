Уведомления
Виртуальный велосипед помог реальным пациентам в реабилитации после инсульта
Программу виртуальной реальности «ВИАРР100» для реабилитации пациентов, которые перенесли инсульт, разработали в Тюменском медицинском университете. В сочетании с велокинезом ее применяют для раннего восстановления двигательной активности. Исследование доказало эффективность методики в длительной перспективе.
Инсульт — одна из главных причин инвалидности у взрослых пациентов. Он может привести к параличу, проблемам с речью и другим нарушениям. Чем раньше начать восстановление после развития инсульта, тем успешнее оно пройдет. Наибольших успехов можно добиться в первые три месяца, отмечают медицинские специалисты.
Иммерсивная программа виртуальной реальности «ВИАРР100» для реабилитации визуально имитирует поездку человека на велосипеде, в то время как робот – велотренажер управляет его ногами.
«Пациент не чувствует связи между головным мозгом и нижними конечностями после инсульта. Мы восстанавливаем ее с помощью программы виртуальной реальности. Возникающее ощущение движения помогает «обмануть» мозг, заставить его выстраивать новые нейронные связи, активнее задействовать спинной мозг и периферическую нервную систему», — пояснила соавтор программы «ВИАРР100», заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ, профессор Елена Туровинина.
Программу применили для восстановления пациентов в возрасте 18 – 75 лет с ишемическим инсультом в остром периоде, нарушением моторики нижних конечностей и мышечной слабостью.
Все 90 участников исследования получали комплексную реабилитацию по стандартам Минздрава, но были разделены на три группы. Контрольная группа получала только стандартную реабилитацию. Вторая группа занималась с перчаткой дополненной реальности. Она проецирует изображение движений руки на экран, позволяя пациенту видеть и корректировать свои действия в режиме реального времени. Основной группе дополнительно назначили занятия с применением программы «ВИАРР100». 15-минутные тренировки у них начались на третий день после стабилизации состояния.
Результаты оценивались с помощью стабилометрии и международных шкал. Уже через 10 дней у пациентов из основной группы отмечалось статистически значимое улучшение способности распределять вес на пораженную ногу и лучше контролировать равновесие по сравнению с контрольной группой.
Через шесть месяцев эффект в основной группе был еще более выраженным: у 50% пациентов неврологические нарушения средней тяжести перешли в категорию легких. В целом, у 73% пациентов этой группы нарушения были оценены как легкие, а у трех процентов неврологических симптомов не было вовсе. В группах сравнения и контроля результаты были скромнее.
Результаты исследования опубликованы в издании «Вестник восстановительной медицины».
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Как выяснилось, удар по летящему к Земле крупному небесному телу еще не гарантирует предотвращения катастрофы даже в случае его успешного отклонения. Есть множество вариантов, при которых астероид или комета может снова выйти на траекторию столкновения с нашей планетой.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
