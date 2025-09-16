Виртуальный велосипед помог реальным пациентам в реабилитации после инсульта

Программу виртуальной реальности «ВИАРР100» для реабилитации пациентов, которые перенесли инсульт, разработали в Тюменском медицинском университете. В сочетании с велокинезом ее применяют для раннего восстановления двигательной активности. Исследование доказало эффективность методики в длительной перспективе.

Инсульт — одна из главных причин инвалидности у взрослых пациентов. Он может привести к параличу, проблемам с речью и другим нарушениям. Чем раньше начать восстановление после развития инсульта, тем успешнее оно пройдет. Наибольших успехов можно добиться в первые три месяца, отмечают медицинские специалисты.

Иммерсивная программа виртуальной реальности «ВИАРР100» для реабилитации визуально имитирует поездку человека на велосипеде, в то время как робот – велотренажер управляет его ногами.

«Пациент не чувствует связи между головным мозгом и нижними конечностями после инсульта. Мы восстанавливаем ее с помощью программы виртуальной реальности. Возникающее ощущение движения помогает «обмануть» мозг, заставить его выстраивать новые нейронные связи, активнее задействовать спинной мозг и периферическую нервную систему», — пояснила соавтор программы «ВИАРР100», заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ, профессор Елена Туровинина.

Программу применили для восстановления пациентов в возрасте 18 – 75 лет с ишемическим инсультом в остром периоде, нарушением моторики нижних конечностей и мышечной слабостью.

Все 90 участников исследования получали комплексную реабилитацию по стандартам Минздрава, но были разделены на три группы. Контрольная группа получала только стандартную реабилитацию. Вторая группа занималась с перчаткой дополненной реальности. Она проецирует изображение движений руки на экран, позволяя пациенту видеть и корректировать свои действия в режиме реального времени. Основной группе дополнительно назначили занятия с применением программы «ВИАРР100». 15-минутные тренировки у них начались на третий день после стабилизации состояния.

Результаты оценивались с помощью стабилометрии и международных шкал. Уже через 10 дней у пациентов из основной группы отмечалось статистически значимое улучшение способности распределять вес на пораженную ногу и лучше контролировать равновесие по сравнению с контрольной группой.

Через шесть месяцев эффект в основной группе был еще более выраженным: у 50% пациентов неврологические нарушения средней тяжести перешли в категорию легких. В целом, у 73% пациентов этой группы нарушения были оценены как легкие, а у трех процентов неврологических симптомов не было вовсе. В группах сравнения и контроля результаты были скромнее.

Результаты исследования опубликованы в издании «Вестник восстановительной медицины» .

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ТГМУ 33 статей Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.