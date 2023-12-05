В МГПУ узнали, справедливы ли музейные запреты

На первый взгляд, музей — пространство благоговения перед великим прошлым, где каждый экспонат оберегается, как святыня. Отсюда и запреты на прикосновения, шум, фото — все ради сохранности бесценного наследия. Однако некоторые специалисты полагают, что многие ограничения для посетителей в музеях чрезмерны. Научные сотрудники МГПУ провели исследование, подтвердившее наличие целого пласта иррациональных «музейных табу», мешающих развитию отрасли.

«Современная система музейных запретов сформировалась не только вокруг идеи музея как храма, но и под влиянием советской культуры ограничений, – констатирует автор работы, доктор исторических наук Иван Гринько. – При этом обсуждение самих запретов зачастую табуировано в профессиональном сообществе».

Опрос 115 сотрудников российских музеев показал неоднозначное отношение к действующей системе ограничений для посетителей. Почти половина респондентов вообще затруднились определить, вредят или помогают эти запреты. Более того, многие назвали музейные табу иррациональными: запрещать останавливаться возле экспонатов, носить сланцы, поворачиваться спиной к картинам и так далее. То есть речь не о логичных ограничениях, а именно о ничем необоснованных ритуальных табу.

Основной вывод исследования состоит в том, что современная система музейных табу в России сформирована не только традиционным восприятием музея как сакрального пространства, но и под влиянием культуры советских запретительных практик. Интересно, что многие музейные сотрудники осознают проблематичность и неоднозначность этих табу, однако обсуждение этой темы часто можно само по себе назвать табу. Это приводит к отсутствию единой системы стандартов при работе с посетителями, что в свою очередь может стать источником конфликтов и недопонимания.

Гринько подчеркивает, что в профессиональной музейной среде до сих пор нет консенсуса по вопросам внутренней корпоративной культуры и внешних запретов. Это особенно заметно на примере запрета на фотосъемку в постоянной экспозиции, который многие музеи поддерживают как часть традиции, в то время как другие считают его устаревшим и не соответствующим современным тенденциям в музейном деле.

Ответы респондентов показали индифферентное отношение к системе музейных запретов, 67,8 процентов считали количество запретов оптимальным. Однако ряд музейных запретов сотрудники музеев не могли логически интерпретировать и считали странными. Например, запрет на обсуждение экспонатов или использование телефона в музейном пространстве. При этом лишь 17 процентов музейщиков посчитали число запретов избыточным, а почти половина выступила против ввода дополнительных. Этот парадокс, по словам Гринько, свидетельствует об индифферентности к проблеме и отсутствии внутрикорпоративного консенсуса.

Основная цель работы заключалась в исследовании неоднозначности современных музейных табу, их рациональности и влияния на функционирование музейного института. Важность исследования обусловлена изменением взаимоотношений между музеями и посетителями за последние три десятилетия, где значительно возросла роль последних.

Сам факт наличия мифических табу серьезно осложняет взаимоотношения музеев с посетителями. Ожидания, выработанные в одних музеях, расходятся с правилами других. Это чревато конфликтами, снижением имиджа, ограничением аудитории, предупреждает ученый. Разница в правилах от музея к музею ведет к недопониманию у посетителей и конфликтам на почве «нарушений». Ригидная система табу ограничивает аудиторию, особенно семьи с детьми. Все это негативно сказывается на имидже отрасли в целом.

Для исправления положения ученые МГПУ предлагают комплекс мер. Во-первых, требуется четко и вежливо разъяснять логику тех или иных ограничений, чтобы мотивировать посетителей к их соблюдению. Во-вторых, в правилах не помешала бы доля юмора — это разряжает обстановку и снижает социальную дистанцию. В-третьих, полезно заранее готовить аудиторию к нормам музейного поведения через образовательные программы и памятки. Наконец, необходима стандартизация значительной части требований для формирования единообразных ожиданий у публики.

«Без кардинальной реформы устаревших табу вряд ли удастся превратить музеи в по-настоящему гостеприимные и комфортные для всех категорий посетителей пространства», – подчёркивает руководитель исследования Иван Гринько.

В целом, исследование показывает, что табуирование и запретительная тональность в музеях противоречат современным трендам развития музейного института, подчеркивая необходимость пересмотра и модернизации существующих подходов к музейным табу. Исследование представлено в журнале «Вестник антропологии».

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МГПУ 3 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.