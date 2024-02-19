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Историк ТюмГУ проанализировал коллективную память на примере Новосибирского Академгородка
Ученый Антропошколы Тюменского государственного университета сконструировал пример коллективной памяти Новосибирского Академгородка в музейных нарративах академических НИИ и локальных сообществ.
Организация научных школ и традиций обеспечивает плотное и постоянное производство коммуникативной памяти науки, которая далее воспроизводится уже в многочисленных артефактах памяти культурной или коллективной. Поэтому история науки как подраздел исторического знания всегда находится в тесной связи и даже, может быть, конкуренции с собственной оценкой траектории развития знания каждой научной дисциплины.
Одной из форм отечественной большой науки стало возникновение в позднем СССР многочисленных городков ведомственной и академической науки, в которых ученые и инженеры существовали в относительно замкнутых дискурсивных мирах.
Статья «Бриколаж музейных нарративов Новосибирского Академгородка: как работают акторы коллективной памяти среднего уровня» ученого СоцГум ТюмГУ Михаила Пискунова вышла а сборнике «Вестник Томского государственного университета. История». В ней говорится, что для большой науки характерна ситуация, когда ее научные руководители и организаторы, а затем и историографы претендуют на роль проводника государственной исторической политики.
Так корпорация «Росатом» с середины нулевых годов предпринимает целенаправленные усилия по производству своей истории, которую она начинает с 1942 года, когда Сталин дал АН СССР распоряжение заняться «атомной проблемой». С 2008 года функционирует чрезвычайно богатый корпоративный сайт «История атома», а атомные города относительно открыты для пишущих их историю профессиональных исследователей.
Такая политика не только делает публичную историю атомного проекта самой развитой из всех научно-технологических проектов советского времени, но и приносит богатые профессиональные историографические плоды — Обнинский цифровой проект и уральская школа истории атомных городов.
В статье ученый продолжил открытую Обнинским цифровым проектом дискуссию о советском наследии научно-технологического сектора России, его культурной памяти, коммуникативных стратегиях встраивания в современные исторические нарративы. Для этого историк обратился к теме конструирования культурной памяти новосибирского Академгородка и конкуренции различных коллективных субъектов на этом поле за его символическое наследие.
Несмотря на важность мемуарного корпуса Академгородка для историков, в этой работе ученый сфокусировался на иных институтах сознательного производства коллективной памяти — музеях академических институтов и общественных инициатив Академгородка.
Музеи часто рассматриваются в рамках концепции двухчастной модели исторической памяти современной России, которая содержит героизированную версию прошлого, спущенную сверху, и локальную память, которая хранит истории множества отдельных сообществ, семей и людей. Рассматриваемые в статье историком комплексы – по большей части «ведомственные» музеи СО РАН, эти организации перебрасывают мемориальный мост между групповой идентичностью своих сообществ и большой историей Академгородка и через это историей страны.
Получено множество нарративов, которые позволяют говорить о механизмах обращения с историей и конструирования собственной идентичности для коллективных субъектов научного сообщества. Эти нарративы находятся в сложных отношениях как с «большой» государственной историей, так и с индивидуальной памятью, не сводясь к ним.
Одновременное конструирование собственного имиджа и апеллирование к различным символам выступают для изученных организаций возможностью приобщения к различным символическим и материальным ресурсам.
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